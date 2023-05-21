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ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру

Москвичи выдали огненный матч с двумя удалениями, а исход решил пенальти на последних минутах.
ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру
21 мая 2023 19:55
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Московское дерби всегда притягивает внимание зрителей, а когда в нем играют ЦСКА и «Спартак», тогда армия болельщиков объединяется у экранов, чтобы понаблюдать за этой бойней. Очная встреча многое определит в шансах команд на второе место в чемпионате. ЦСКА занимает второе место, а «Спартак» на четвертой строчке. Их разделяют четыре балла. В случае победы гостей «Спартак» потеряет математические шансы занять вторую строчку. В случае победы хозяев, борьба за медали обострится.

Перед началом встречи все взгляды «армейских» болельщиков были прикованы к Федору Чалову. В прошлом туре нападающий ЦСКА установил новый личный рекорд по голам за сезон в РПЛ (17). Последним игроком «красно-синих», забивавшим за сезон больше, был Сейду Думбия (18 мячей, 2013/14).

Источник фото: РИА Новости

За всю историю команды сыграли в 197 матчах. Баланс побед в пользу «Спартака» 84:74 при 39 ничьих. На чемпионат России пришлись 63 очные встречи. Здесь уже преимущество на стороне армейцев. У ЦСКА 26 побед против 22 у «Спартака». 15 матчей завершились вничью. Впереди красно-синие и по голам 85:81.

Судьи против «Спартака»

«Красно-белые» с первых минут забрали инициативу в свои руки. Команда Гильермо Абаскаля предпочла сыграть первым номером в дерби. Старания «Спартака» были реализованы уже спустя 23 минуты.

«Спартак» разыграл классическую комбинацию, на ее наконечнике оказался Михаил Игнатов. Юный полузащитник мастерски ушел от защитников и перебросил Акинфеева. Он побежал праздновать гол, но судья был против. Сергей Карасев с помощью ВАР отменил взятие ворот, несмотря на все недовольство Абаскаля. Команды продолжили игру.

Источник фото: РИА Новости

Спустя всего несколько минут после гола около скамейки ЦСКА сбили Мойзеса. Это вызвало много вопросов у наставника «красно-синих» Владимира Федотова, он подозвал арбитра и начал с ним беседу. Такое фривольное общение с судьей вывело из себя Абаскаля, он подошел к тренеру «армейцев» и в агрессивной форме начал его в чем-то обвинять, но Федотов просто ушел от своего коллеги, не обращая внимания на все восклицания.

Галя, у нас отмена

ЦСКА после 30 минут игры активизировался и начал давить соперника на его половине поля, особо активен был Чалов, он раз за разом пытался выводить Ивана Облякова на ударную позицию, но полузащитник не мог пробить точно в створ.

На 34-й минуте все тот же Чалов сумел мощно пробить с дальней дистанции, Селихов с трудом потащил мяч. На добивание подоспел Заболотный, он точно пробил, но, к сожалению, нападающий угодил в очевидный офсайд и гол отменили.

Армейский бум

Через три минуты вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мощным ударом отправил мяч в штрафную «Спартака», там за него зацепился Федор Чалов. Нападающий сумел головой направить его к Медине, а парагваец в свою очередь не подвел и открыл счет в дерби.

Источник фото: РИА Новости

Промесище!!!

После пропущенного мяча «Спартак» снова перехватил контроль над игрой. В штрафную ЦСКА направили высокий мяч. Милан Гайич потерял своего игрока, а им оказался Квинси Промес, голландец не простил такую ошибку и под конец тайма вернул равенство на табло.

Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России. Он забил свой 87-й гол в РПЛ и вышел на первое место в списке.

87 - Квинси Промес

86 - Егор Титов

69 - Роман Павлюченко

68 - Андрей Тихонов

57 - Веллитон

Соболев вышел за рамки

На 69-й минуте игры Александр Соболев вступил в единоборство с защитником ЦСКА Рошей. В итоге мяч ушел от спартаковца усилиями бразильца. Нападающий был на взводе и показал руками упавшему на газон Роше свой пах. Армеец также не остался в стороне и сигнализировав судье повторил жест.

Главный судья встречи не стал терпеть подобное неспортивное поведение и отправил двоих игроков отдыхать, показав им красные карточки. Хотя почему Роша получил красную так и не ясно, ведь он пытался всего лишь сделать акцент на поведении Соболева.

Источник фото: РИА Новости

Пенальти не будет

В самой концовке встречи на 83-й минуте Зобнин рухнул в штрафной ЦСКА и выпрашивал пенальти, Дивеев наступил ему на ногу. Однако Карасев разобрался в эпизоде, защитник «армейцев» сначала выбил мяч, а уже потом наступил на ногу сопернику.

А нет, пенальти будет

Спустя всего пару минут в штрафной ЦСКА опять упал спартаковец. На сей раз Мозеса зацепил Мендес, после просмотра судья все-таки указал на точку, хотя нигириец падал очень наигранно и явно симулировал.

Промес подошел к точке и пробил, но Акинфеев в фантастическом прыжке отбил мяч. Но он полетел прямо перед ним, голландец сумел добить его, несмотря на все старания российского голкипера.

Источник фото: РИА Новости

Красно-белая Москва

По итогу «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. ЦСКА совершал очень много ошибок, в частности одна из них привела к пенальти. «Армейцам» предстоит тяжелая концовка чемпионата, впереди «Краснодар» и «Ростов», шансы на серебро тают на глазах. А «Спартак» наоборот возвращается в борьбу за второе место.

«Спартак» не проигрывает в последних 7 матчах РПЛ против московских клубов (В5 Н2), в последний раз у красно-белых была более длительная подобная серия в 2005-2007 годах (14).

источник: «Советский спорт»
ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру
ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру
Москвичи выдали огненный матч с двумя удалениями, а исход решил пенальти на последних минутах.
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