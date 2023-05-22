Был российским зеком, теперь – лучший футболист Кипра. Но пример с Кокорина брать не надо

Перерождение в «Арисе»

«Арис» из Лимасола впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а главной шестеренкой чемпионского механизма команды стал поистине легендарный футболист и символ несбывшихся надежд российского футбола - Александр Кокорин. В начале сезона форвард на правах аренды из «Фиорентины» отправился покорять в некоторой степени экзотический для России чемпионат.

Одной из причин такой успешной игры россиянина является перевод на позицию свободного художника. Игрок не брезговал часто опускаться вглубь и разгонять атаки, выступая в качестве оттянутого форварда. В дебютном матче Александр отдал ассист (впервые с 2020-го года), а по системе гол+пас выдал один из самых успешных сезонов в карьере, если не лучший. Игрок принял участие в 29 матчах (включая один матч в Кубке Кипра), отметился 13 голами и 6 передачами. Как итог - звание лучшего игрока чемпионата Кипра, и никто не оспорит, что это полностью заслуженно. И если бы не череда маленьких травм в зимний период, то страшно представить, какой перфоманс мог бы продемонстрировать Кокорин.

Источник фото: ФК «Арис»

Свои всегда помогут

Отсутствие давления на футболиста сыграло немаловажную роль в достижении результата. Главный тренер, Алексей Шпилевский, является уроженцем Белоруссии, что помогло Александру максимально быстро адаптироваться в команде и сходу закрепиться в роли авторитетного лидера, ведущего коллектив за собой. И несмотря на огромную свору мемов и подшучиваний со стороны общественности, форвард не сломался психологически, а наоборот, сложилось впечатление, что это и побудило доказать всем, что его рано списали со счетов.

Источник фото: ФК «Арис»

Теперь Шпилевский - один из кандидатов на должность главного тренера московского «Динамо». Таким образом, Кокорин помог тренеру получить шанс в команде, с которой сам начинал свой путь в футболе.

Кипр - это предел?

Можно сколько угодно расхваливать Кокорина за успешный сезон и завоеванную мимолетную любовь на Кипре, но факт остается фактом - талант Кокорина позволял футболисту выступать не в теплой и уютной по футбольным меркам деревушке, а в больших футбольных странах и не менее больших клубах. Закройте глаза и представьте, гол Кокорина выводит «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов. А ведь 10 лет назад в такое и вправду можно было поверить.

Источник фото: ФК «Арис»

Причины всем ясны. Игрок пытался замешать в одном сосуде профессиональный спорт и полнейшее безобразие, приправленное абсолютной безалаберностью. Скандалы, неуместные высказывания, лень, в купе с некоторым проявлением инфантильности - все это можно назвать гремучей смесью, которая медленно, но уверенно, отведет футбол на второй план.

Справедливости ради, в футболе бывали подобные игроки. Стоит вспомнить того же Джорджа Беста и его выходки. Но, к сожалению, на дворе уже давно не 1966 год, а про Александра не скажешь, что он Бест.

Годы идут, ничего не меняется

Несмотря на то, что Кокорин раскрылся в этом сезоне как настоящий профессионал, эпатаж и золотые цитаты - незаменимый атрибут игрока, без которого Александр не был бы таким, каким мы его знаем.

Источник фото: ФК «Арис»

Главным хайлайтом наравне с титулом можно смело назвать его декабрьское интервью YouTube-каналу «Суперлига». После небольшого затишья, Кокорин напомнил о себе, пополнив фонд великих цитат российского футбола.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

Кто, если не Кокорин мог выдать что-то подобное. В тот момент его не понял никто, а если кто и понял, то вряд ли бы разделил мнение о «школе жизни». Справедливости ради, Александр осознал вышесказанное и объяснил, что не призывал всех нарушать закон и попадать в тюрьму. Форвард переосмыслил свои взгляды и по-философски подошел к осмыслению истинной необходимости тюрьмы.

«Фиорентина» ждет

Если вы не забыли, то форвард все еще принадлежит «Фиорентине», которая во всю штурмует Лигу Конференций и сразится за евротрофей с «Вест Хэмом».

Источник фото: Getty Images

Аренда безусловно пошла на пользу футболисту, но отбытие игрока на Кипр строилось на принципе «не мозоль нам глаза». Вряд ли успешное выступление в подобном чемпионате позволит восстановить репутацию сильного футболиста уровня Серии А. К тому же, Кокорин является одним из самых высокооплачиваемых в составе «фиалок». Однако кто знает, что нам предстоит увидеть в следующем сезоне. Возможно, легкая перезагрузка на теплом Кипре позволит запечатлеть того самого Александра Кокорина, которого мы ждем уже долгое время.