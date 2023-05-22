ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Звезда «Реала» разрыдался и обвинил Ла Лигу в расизме. Да что там, всю Испанию!

Игрок бы точно не прижился в составе московского «Торпедо», а фанаты «Спартака» и ЦСКА примут с распростёртыми объятиями.
Звезда «Реала» разрыдался и обвинил Ла Лигу в расизме. Да что там, всю Испанию!
22 мая 2023 16:25
автор: Сергей Чиков
автор фото: Соцсети Винисиуса Джуниора

Рядовой матч потерявшего шансы на чемпионство «Реала» сопроводился очередным расистским скандалом, главным идеологом которого выступил бразилец Винисиус Жуниор. Вингер выкатил слезный пост о том, как болельщики «Валенсии» оскорбляли игрока и обвинил всю лигу, чего уж там, чуть ли не всю страну в расизме и неуважении к чернокожим людям. Точно неизвестно, что именно сказали ему ультрас «летучих мышей», но игрок расплакался прямо на поле, а вскоре и вовсе словил красную карточку за стычку с соперником, уйдя под «аплодисменты».

А ЧЕГО ДО РОССИИ?

Если бы Винисиус попал в Российскую премьер-лигу, то вряд ли бы продержался здесь дольше одного сезона. Как бы грустно и ужасающе это не звучало, но РПЛ действительно является одной из самых расистских лиг в мире.

Жертвами расизма в России оказывались такие мастодонты футбола как Роберто Карлос, Малком, Халк, даже Яя Туре, чьим агентом в свое время был россиянин Дмитрий Селюк

Источник фото: РИА Новости

Самба, Адриано, Гилерме... если перечислять весь список игроков, столкнувшихся с расизмом, то не хватит и нескольких абзацев.

ВЕНДЕЛ И РОБЕРТО КАРЛОС

Подобного рода происшествия продолжаются и по сей день. 24 февраля в матче «Волга-Ульяновск» - «Зенит» в рамках Кубка России один из фанатов волжской команды бросил банан в игрока петербуржцев.

Разразился скандал и фанатская стачка после матча. Общественность выступила на стороне бразильца, а фаната нашли и задержали, попутно оштрафовав его на круглую сумму. Примечательный факт: парню, сделавшему это, 19 лет.

Источник фото: ФК "Зенит"

Таким образом, Вендел встал в один ряд с легендой мирового футбола - Роберто Карлосом. Произошло это 15 марта 2012 года в рамках матча «Крылья Советов» - «Анжи» (0:3). Один из болельщиков «самарцев» бросил банан в левого защитника. Клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей. Сам болельщик говорил, что это не было проявлением расизма, а всплеск разочарования от трех безответных мячей в ворота его команды.

Сам Роберто заявил «Советскому спорту» о том, что прощает болельщика и готов встретиться с ним в Москве.

Подобных инцидентов было множество, однако, все они завершались в пользу оскорбленных игроков

«ЧЕРНО-БЕЛЫЕ» БЕЗ ЧЕРНОГО

Судить о расизме в РПЛ можно не только через призму определенных поступков. В России есть команды, политика которых не предусматривает подписание афроамериканцев. Причиной тому служит консервативность местных болельщиков, которые категорически против подписания подобных игроков.

Разумеется, такая политика привела к скандалам на почве расизма. В 2018 году новое руководство «Торпедо» предприняло попытку подписания темнокожего футболиста. Не спас тот факт, что Эрвинг Ботака (игрок, которого планировали приобрести), всю жизнь прожил в России. «Запад-5» (название ультрас «Торпедо») записали видеообращение, в котором обвинили новых боссов в неуважении к их традициям.

ФК "Торпедо"

«Уважаемое руководство ФК Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!».

Общественность увидела в этом акт проявления расизма, хотя сама фанатская группировка выкатила сообщение, в котором было сказано, что причина несостоявшегося перехода заключается том, что воспитанник «автозаводцев» в свое время предал команду, уйдя из нее в сложный период. Также, игрок поиграл за московский «Локомотив», являющийся вражеской командой.

Неизвестно, было ли это прикрытием расизма или нет, и замешан ли он тут вообще, но факт остается фактом - «Торпедо» явно не тот клуб, где прижился бы Винисиус со своими взглядами.

СТАРЫЙ «ЗЕНИТ»

Глядя на сегодняшний, наполненный бразильцами состав «Зенита», даже и не верится, что когда-то в стратегии развития клуба не было предусмотрено подписание афроамериканских игроков.

И до сих пор неясно, было ли это обусловлено расистскими побуждениями, или дело действительно заключалось в климате и ненадобностью в помощи оных, как говорило тогда руководство. Есть подозрение, что за 15 лет климат в Санкт-Петербурге не сильно поменялся. Сами ультрас «Зенита» отмечали тогда, что не имеют ничего против темнокожих игроков, но поддержали на «ура» решение боссов клуба.

Источник фото: ФК "Зенит"

«У нас нет проблемы с чернокожими игроками. Нет черных игроков, нет проблемы», - было заявлено отмечали в ультрас «Зенита».

АНТИ-РАСИЗМ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

Главными клубами, выступающих против расизма, являются «Спартак» и «ЦСКА». Многие легенды данных клубов являются темнокожими, а Квинси Промес и вовсе стал самым результативным игроком в истории команды.

К слову о Квинси. В 2016 году футболист принял участие в анти-расистской акции и съел банан, тем самым показав, что расизму нет места. Обе команды регулярно проводят акции, связанные с осуждением нетерпимости.

Источник фото: РИА Новости

Старые времена ярого расизма в российском футболе давно прошли, а если и происходят подобного рода случаи, то это что-то из ряда вон выходящее и воспринимается как дикость. Поэтому, Винисиус бы смело прижился в РПЛ, за исключением некоторых команд, чьи фанатские организации сохранили приверженность своим традициям.

источник: «Советский спорт»
Звезда «Реала» разрыдался и обвинил Ла Лигу в расизме. Да что там, всю Испанию!
Звезда «Реала» разрыдался и обвинил Ла Лигу в расизме. Да что там, всю Испанию!
Игрок бы точно не прижился в составе московского «Торпедо», а фанаты «Спартака» и ЦСКА примут с распростёртыми объятиями.
22.05.2023 16:25
Футбол
автор: Сергей Чиков
Был российским зеком, теперь – лучший футболист Кипра. Но пример с Кокорина брать не надо
Был российским зеком, теперь – лучший футболист Кипра. Но пример с Кокорина брать не надо
Будь Александр чуть мудрее, конкурировал бы с Месси и Роналду.
22.05.2023 12:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру
ЦСКА сделал все, чтобы провалить дерби. «Спартак» разнес «армейцев» и мчится к серебру
Москвичи выдали огненный матч с двумя удалениями, а исход решил пенальти на последних минутах.
21.05.2023 19:55
Футбол
автор: Никита Плохих
Феноменальный рекорд Промеса спас Абаскалю сезон. А Соболева, наконец, удалили
Феноменальный рекорд Промеса спас Абаскалю сезон. А Соболева, наконец, удалили
Победа в дерби скрашивает провальную весну «Спартака» и обостряет борьбу за серебро.
21.05.2023 18:50
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Лидер ЦСКА попал в грандиозный скандал на родине. Мойзесу грозит тюрьма
Лидер ЦСКА попал в грандиозный скандал на родине. Мойзесу грозит тюрьма
Защитник не смог устоять перед лёгкими деньгами.
21.05.2023 13:14
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Игроки «Барселоны» поддержали фанатов из России. Украинцы впали в бешенство
Игроки «Барселоны» поддержали фанатов из России. Украинцы впали в бешенство
«Карпаты» решили пристыдить испанского гранда, но опозорили лишь себя.
21.05.2023 12:31
Футбол
автор: Никита Плохих
«Спартак» жестоко поставил ЦСКА на место. Игроки от стыда боялись даже поднять глаза!
«Спартак» жестоко поставил ЦСКА на место. Игроки от стыда боялись даже поднять глаза!
В раздевалке армейцев стояла гробовая тишина. Так в дерби команда не проигрывала ни разу…
21.05.2023 09:52
Футбол
автор: Сергей Колесников
Чалов забивал «Спартаку» еще 17 лет назад! Федор снова зарешает в московском дерби?
Чалов забивал «Спартаку» еще 17 лет назад! Федор снова зарешает в московском дерби?
Жажда огорчать заклятого врага у воспитанника ЦСКА в крови.
20.05.2023 21:59
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Бывший игрок «Спартака» вступил в ВСУ и готов идти в наступление. Родные в ужасе
Бывший игрок «Спартака» вступил в ВСУ и готов идти в наступление. Родные в ужасе
С «красно-белыми» Владислав завоевал Кубок России. Кого это теперь волнует? 
20.05.2023 19:05
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Третьего бомбардира АПЛ лишили права играть в футбол. Звезда оказался мошенником
Третьего бомбардира АПЛ лишили права играть в футбол. Звезда оказался мошенником
На Тоуни имели виды в «Челси», но впереди дисквалификация и, возможно, конец карьеры.
20.05.2023 17:30
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика