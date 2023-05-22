«Величайший футболист в мире!» Обладатель «Золотого мяча» Бест утопил талант на дне бутылки

В этот день 76 лет назад родился один из самых талантливых и противоречивых футболистов ХХ века Джордж Бест.

В детстве он был болен только футболом. Болельщики «Манчестер Юнайтед» впоследствии с умилением смотрели на фотографии, на которых их будущий кумир, Джордж Бест, пинает мяч во дворе дома с отцом. Но когда эти кадры стали достоянием общественности, внутри Беста уже скрывались, по сути, самые настоящие Джекил и Хайд — талантливого футболиста постепенно начинала съедать тяга к «красивой жизни». Вечеринки, тусовки в клубах, ночи в гостиничных номерах фанаток, подробностей которых он не мог вспомнить уже наутро — всё это вело Джорджа на дно, с которого он так и не смог выбраться.

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ ВНИЗ

Сам Бест утверждал, что впервые в жизни напился до беспамятства после победного финала Кубка европейских чемпионов, в котором его гол стал решающим и принёс «красным дьяволам» трофей. На самом деле, такие вещи не случаются, что называется, «вдруг». До этого Мэтт Басби уже неоднократно отстранял своенравного североирландца от тренировок с основным составом — и причиной была явно не усталость футболиста от танцев на дискотеках. Более того, уже совсем скоро Бест совершенно не стеснялся шутить, что отказ от алкоголя был «самыми страшными двадцатью минутами в его жизни» и называл дату этого «решения» — 1969 год.

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ПРОЩАЙ, ВЕЛИЧИЕ

Преданным же поклонникам Беста было не до смеха. Отстранения Джорджа становились всё чаще, а по британским таблоидам гуляли подробности его очередных похождений. Он и сам понимал, что сил на то, чтобы оставаться прежним Бестом, которого буквально боготворят болельщики, остаётся всё меньше. Но ничего не мог с собой поделать. В 1972 году он впервые объявил о том, что хочет завершить игровую карьеру. «Я больше не футболист. Это конец», — заявил Бест в интервью одному из «жёлтых» изданий. Но судя по тому, что уже через две недели он как ни в чём не бывало вернулся к тренировкам, скорее всего, Джордж в тот день просто хотел заработать «лёгкие» 4000 фунтов, которые ему были предложены за разговор с журналистом. А, возможно, просто-напросто был пьян. Басби до последнего пытался спасти карьеру и остатки репутации одного из своих любимцев. Когда Бест оказался в больнице после очередных «весёлых каникул» в Марбелье, он первым пришёл его навестить и призвал его браться за ум и возвращаться на свой настоящий уровень. Но было уже слишком поздно.

К тому же Томми Дохерти, возглавивший к тому моменту «Юнайтед», не собирался вести с гулякой Джорджем душеспасительные беседы. К тому моменту Бест уже отрастил свою знаменитую бороду, и, появляясь в расположении команды нетрезвым и с девушками сомнительного вида, производил впечатление не футболиста мирового уровня, а завсегдатая манчестерских подворотен. Последней каплей стал конфликт с Дохерти перед финалом Кубка Англии. Тренер утверждал, что Джордж пришёл на тренировку пьяным и опять не один. Бест держался другой версии — он настаивал на том, что Дохерти отстранил его из-за пропущенной тренировки и не захотел выслушивать оправданий. Так или иначе, точка была поставлена — летом 1974 года его контракт с «Манчестер Юнайтед» был аннулирован.

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К этому моменту Бест уже успел побывать под следствием по подозрению в краже шубы, драгоценностей, денег и документов у своей подруги — модели Марджори Уоллес. Тюремного заключения удалось избежать, но это только ускорило его решение об отъезде из Великобритании. Дальнейшая его карьера больше напоминала хаос. Он то оказывался в США или Австралии, где его сначала принимали как «того самого Беста», но очень быстро уставали терпеть выходки футболиста и решать его проблемы с выпивкой и законом, то возвращался на родину и пытался что-то показать там — но без малейшего успеха.

ГЕРОЙ «ЖЁЛТОЙ ПРЕССЫ»

Официально Бест попрощался с футболом только в 37 лет, но футболистом в полном смысле слова не был к этому моменту уже очень давно. Дальше в его жизни всё-таки была тюрьма — он был приговорён к трём месяцам заключения за управление автомобилем в нетрезвом виде и попытку нападения на полицейского. Но и она не изменила Беста. После этого его фамилия появлялась на страницах СМИ только в разделах криминальной и светской хроники. Драки в пабах, стычки с полицией, регулярная смена спутниц — отменное от природы здоровье позволило ему продержаться ещё более двадцати лет, но нормальной жизнью это назвать уже было нельзя. Да и не привык он жить «нормально». Дальше были больницы, пересадка печени — и продолжение алкогольного угара. Его не остановила даже сложнейшая операция, предполагающая пожизненную диету.

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ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ

Джордж Бест умер в возрасте 59 лет. Его последними словами стала фраза «Не умирайте как я». Этот призыв вместе с его фотографией на больничной койке по его просьбе опубликовало одно из британских печатных изданий. Человек, которым восхищались трибуны и которого называл лучшим сам Пеле, закончил свой жизненный путь глубоко несчастным человеком. И перед смертью очень хотел, чтобы никто не повторял его ошибок.