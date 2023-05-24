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«Уменьшите мне грудь!». Крик души легендарной американской чемпионки

Футболистка Сидни Леру возмущена своим изображением в компьютерной игре и требует срочно внести правки.
«Уменьшите мне грудь!». Крик души легендарной американской чемпионки
24 мая 2023 13:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Соцсети Сидни Леру

Любители тенниса, безусловно, хорошо помнят историю Симоны Халеп, взлёту которой к вершинам мирового рейтинг-листа предшествовала операция по уменьшению груди. Румынка решила, что огромный бюст мешает ей добиваться побед на корте и решилась на непростой для любой женщины шаг, сделав выбор в пользу в пользу страниц спортивных изданий, а не роли героини светской хроники. Сейчас у Симоны настали непростые времена, но уже сейчас ясно, что она не прогадала — два выигранных турнира Большого Шлема и третье место в истории WTA-тура по общему количеству призовых говорят сами за себя.

А вот чтобы спортсменки всерьёз волновались не из-за своего внешнего вида, а из-за образа в компьютерном симуляторе — это уже что-то новенькое. Поэтому, когда чемпионка мира Сидни Леру предъявила претензии к разработчикам игры FIFA, заявив, что она в ней не похожа сама на себя, это поначалу вызвало ироничные улыбки и неподдельное удивление. Но Леру, похоже, настроена очень серьёзно.

Источник фото: соцсети Сидни Леру

ВЫ НАПУГАЕТЕ МОИХ ДЕТЕЙ!

Что заставило Леру всерьёз озаботиться наполнением популярной компьютерной игры, остаётся загадкой. Возможно, на эту мысль Сидни навёл кто-то из заботливых подписчиков футболистки в социальных сетях — среди её многомиллионной аудитории вполне могли найтись несколько ценителей реализма в искусстве, которые обратили внимание американки на то, что разработчики, мягко говоря, слегка переборщили с деталями. И Леру активно принялась за изучение вопроса.

Начала она, как это ни странно, не с себя. Но сравнив изображение валлийской футболистки Джесси Фишлок с её реальным обликом, она очень быстро добралась и до себя виртуальной, всерьёз оторопев от того, что она увидела:

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, а кто-то еще и сделал меня грудастой! Уменьшите мне грудь немного и сделайте другую майку. Брови пока можно оставить», - возмутилась Леру и встретила немало сторонников своей позиции. Без шуток, как это почти всегда и бывает на бескрайних просторах интернета, не обошлось, но в массе своей болельщики поддержали любимицу трибун. Также Сидни эмоционально попросила «не пугать её детей» и поскорее внести исправления.

Источник фото: соцсети Сидни Леру

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Правами на все графические изображения в серии игр ФИФА распоряжается международная федерация футбола. Именно этот факт привёл легендарную франшизу к краху — чиновники запросили неподъёмную для разработчиков сумму за лицензирование, и уже сейчас известно, что FIFA 24 в свет не выйдет. Но вряд ли представители компании EA Sports, во многом сделавшие себе за тридцать лет имя на этой серии игр, и лишившиеся одного из привычных источников дохода, хотят напоследок получить судебный иск, связанный с их некогда любимым детищем. А учитывая уровень развития судебной системы в США, такой вариант развития событий не исключён, более того — вполне реален.

Так что разработчикам игры в ближайшее время предстоит непростой выбор — пойти на принцип и попытаться привлечь дополнительную аудиторию громким скандалом, рискуя в случае неудачи понести серьёзные финансовые потери — или уступить и быть готовыми в каждом следующем своём проекте, связанном с изображением реальных людей, выслушивать пожелания и вносить правки по первому требованию. Похоже, это тот самый случай, когда оба ответа — заведомо «неправильные».

источник: «Советский спорт»
«Уменьшите мне грудь!». Крик души легендарной американской чемпионки
«Уменьшите мне грудь!». Крик души легендарной американской чемпионки
Футболистка Сидни Леру возмущена своим изображением в компьютерной игре и требует срочно внести правки.
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