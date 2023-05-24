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Гаэли, родства не помнящие. Камерун отказал в товарищеском матче со сборной России

Федерация футбола африканской страны наложила запрет на проведение товарищеской встречи с командой Валерия Карпина
Гаэли, родства не помнящие. Камерун отказал в товарищеском матче со сборной России
24 мая 2023 17:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

На протяжении почти шестидесяти лет — с самого начала проведения чемпионатов мира — камерунский футбол был историей, что называется, «для внутреннего пользования». «Неукротимые львы» периодически ярко проявляли себя на Кубках африканских наций, но за пределы Чёрного континента их успехи не простирались. Более того, на главный старт четырёхлетия за это время они отобрались лишь однажды.

Расцвет камерунского футбола начался в конце восьмидесятых, когда для работы с национальной сборной в страну приехал советский тренер Валерий Непомнящий. Изначально Валерий Кузьмич думал, что возглавит «молодёжку», но на месте выяснилось, что в федерации футбола Камеруна творится такой хаос, что нужно срочно вставать у руля главной команды страны.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Под руководством Непомнящего «неукротимые львы» сразу же отобрались на чемпионат мира. А в финальном турнире, проходившем на полях Италии произвели настоящий фурор, обыграв в стартовом матче действующих обладателей трофея — аргентинцев — и дойдя в итоге до четвертьфинала. Фамилии камерунских игроков стали известны по всему миру, а высшее достижение для африканских сборных на первенствах планеты было перекрыто только в прошлом году командой Марокко.

После этого в Камеруне начался настоящий футбольный бум — в честь Непомнящего называли бары, улицы, и, возможно, даже детей. А непопадание на чемпионат мира с тех пор стало восприниматься в стране не как данность, а как досадная неудача.

КАМЕРУНСКИЙ МОСКВИЧ

Связи российского и камерунского футбола не ограничиваются персоной Валерия Непомнящего. На чемпионате мира 2022 года, куда нашу сборную не пустили по политическим причинам, в цветах национальной команды Камеруна выступал полузащитник Гаэль Ондуа. Гаэль родился в Яунде, но его детские и юношеские годы прошли в Москве — отец будущего футболиста работал в посольстве.

Источник фото: Getty Images

В России и начался спортивный путь Ондуа, который со временем привёл его в национальную сборную Камеруна и, вместе с ней, на первенство планеты. На котором Гаэль передал привет своей второй родине, главная команда которой решением чиновников осталась за бортом спортивного праздника.

Бутсы Ондуа с изображением российского флага стали поводом для бурных обсуждений и шквала критики в соцсетях и ряде СМИ, но футболист отнёсся к ситуации спокойно и заявил, что поступает так, как считает нужным, и готов к отстранению, если его действия нарушают какие-то правила.

КАБИНЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

Так что новость о возможной игре со сборной Камеруна российские болельщики восприняли с воодушевлением. В условиях изоляции от официальных турниров крепкие африканцы выглядели отличным спарринг-партнёром. Но футбольные власти Камеруна, по всей видимости, решили перестраховаться и «плыть по течению», избегая даже малейшего риска подвергнуться осуждению за непопулярный в нынешней ситуации шаг.

Источник фото: Getty Images

Что ж, решение в любом случае остаётся за соперником. Товарищеские матчи поэтому и называются товарищескими — никакого принуждения в этом вопросе быть не может. Сборная России тоже обязательно найдёт себе достойного оппонента для проведения очередной встречи, так что сильно переживать из-за отказа своенравных африканцев не стоит. Но возможный официальный матч между командами после возвращения наших футболистов на международную арену может стать вдвойне принципиальным.

источник: «Советский спорт»
Гаэли, родства не помнящие. Камерун отказал в товарищеском матче со сборной России
Гаэли, родства не помнящие. Камерун отказал в товарищеском матче со сборной России
Федерация футбола африканской страны наложила запрет на проведение товарищеской встречи с командой Валерия Карпина
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