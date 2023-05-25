«Фиорентина» слила Кокорина и финал Кубка Италии. А Саша разорвал футбольный Кипр

«Фиалки» располагаются в середине турнирной таблицы Серии А, сезон в национальном чемпионате уже можно назвать успешным. Зато «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии и Лиги конференций. Разумеется, команда Винченцо Итальяно больше делает ставку именно на второй турнир, поскольку победа в нем дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Интер» сейчас входит в число лучших команд Италии, не зря же команда вышла в финал Лиги чемпионов. Однако стать чемпионами в этом году у команды не получилось. «Наполи» взял долгожданное скудетто, а потом еще и обыграл «черно-синих» в очном противостоянии матча чемпионата. Нужно учитывать, что «Интер» выпустил на игру состав из резервистов, но в случае «Наполи» победа есть победа. Миланцы расставили приоритеты и сделали ставку и на кубок. В итоге они не прогадали.

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«Фиорентина» умеет шокировать

С первых же минут футболисты «фиалок» были значительно активнее, именно они первыми провели опасную атаку, которая в итоге стала голевой. Иконе сделал отличную зрячую передачу в штрафную «Интера», где Гонсалес с близкой дистанции расстрелял голкипера, отправив мяч в сетку ворот.

Аргентинец в этом сезоне не столь результативен: в 40 матчах этого сезона он забил 13 голов. Пусть Гонсалес забивает не так часто, зато приблизительно в 60% процентах случаев его мячи оказывались победными для «фиалок». Увы, в сегодняшнем матчем его гол пришелся именно на оставшиеся проценты.

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Мартинес наносит ответный удар

После быстрого гола рисунок игры изменился. Тренеры внесли коррективы в игру своих команд. «Интер» стал более активен. Это логично – команде нужно было быстро сравнять счет. В большинстве атаки шли именно через насыщенный центр: мяч неплохо ходил у полузащитников, игроки «Интера» изящно доводили его до ворот «Фиорентины».

На 29-й минуте Брозович сделал отличный пас в штрафную, мяч получил капитан «Интера» Мартинес. Аргентинец на 100 процентов использовал свой момент, нанес точный удар в нижний угол ворот и зажег на табло счет 1:1.

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Мартинес показал всем игру, достойную Месси

После того, как счет стал равным, «Интер» значительно увереннее чувствовал себя на поле. «Черно-синие» поймали волну и раз за разом создавали опасные моменты в штрафной «Фиорентины». Уже через 8 минут у них вышло реализовать свое превосходство.

Барелла обыгрался с Мартинесом, после этого аргентинец обвел несколько соперников и вернул мяч полузащитнику. Низкий навес, форвард снова получил мяч и мощно пробил с левой ноги под перекладину. Чем-то это напомнило стиль игры Лионеля Месси, Мартинес явно чему-то научился у легенды в сборной.

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Тяжелая артиллерия

В начале второго тайма «Фиорентина» выравнила игру. Опасные моменты теперь начали копиться у ворот миланской команды. «Интеру» нужно было что-то срочно менять, чтобы снова взять ситуацию под свой контроль.

Индзаги решил эту проблему, он снял с игры уставших Бастони и Джеко. Их сменили Де Врей и тяжеловес Лукаку. После этого «черно-синие» задышали и вернулись в этот финал. Лукаку стал настоящей головной болью для обороны «фиалок», а голландец наладил игру в защите.

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Forza Inter!!!

Во втором тайме «Фиорентина» так и не смогла сломить сопротивление «Интера». В итоге «черно-синие» заслуженно одержали победу в этом финале. Всего на счету миланской команды стало девять Кубков Италии. Столько же у «Ромы». Чаще всего Кубок Италии выигрывал только «Ювентус», на счету туринцев 14 трофеев. «Интер» выиграл Кубок Италии второй раз подряд. В прошлом году в финале клуб в дополнительное время обыграл «Ювентус» (4:2).

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Но команде предстоит еще побороться за вторую строчку в чемпионате, а также им предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. «Фиалкам» тоже не стоит унывать, впереди финал Лиги конференций.

Трудно сказать, чего именно сегодня не хватило «Фиорентине». Возможно, лучшего игрока чемпионата Кипра. Александр Кокорин мог бы спасти команду, но этого уже не случится. Как говорится, no Kokorin – no party.