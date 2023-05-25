Футболист обобрал партнёров по команде и влез в огромные долги. В команде начался бунт!

Центральный защитник «Тулузы» Расмус Николайсен почти неизвестен широким массам болельщиков. При этом в начале своей спортивной биографии он показывал неплохой уровень игры, и, завоевав с родным «Мидтьюлландом» золото чемпионата страны и национальный кубок, отправился странствовать по Европе. Первой остановкой стал английский «Портсмут». Клуб в настоящее время далёк от былых успехов — в 2008 году «Помпи» выигрывали Кубок Англии и играли в Премьер-Лиге, а сейчас путешествуют по низшим дивизионам. Но для начала карьеры за границей это был далеко не худший вариант. Вот только на территории Соединённого Королевства Расмуса с головой поглотила другая игра, связанная с футбольным мячом лишь косвенно. Николайсен пристрастился к ставкам.

НА ПОРОГЕ ТЮРЬМЫ

Безобидное на первый взгляд увлечение очень быстро переросло в зависимость. И вполне могло закончиться для датчанина скамьёй подсудимых. Когда об участии Расмуса в азартных играх стало известно широкой общественности, было организовано масштабное расследование на предмет возможного сговора с соперниками с целью получения прибыли. Тогда Николайсен отделался лёгким испугом, а если говорить точнее, штрафом в 2500 фунтов. Было установлено, что футболист, во-первых, не ставил деньги на матчи своей команды, а во-вторых, не знал о различиях в правилах, касающихся заключения пари на спортивные события, между Великобританией и его родной Данией. Тревожный звонок, прозвеневший тогда, для любого здравомыслящего человека напоминал бы набатный колокол, но и этот случай не избавил Николайсена от его страсти.

Источник фото: ФК "Тулуза"

ЛЕЧИТЬ ИЛИ ВЫГНАТЬ?

Дальше — больше. На новом месте Расмус стал занимать деньги у партнёров по команде и сотрудников клуба. Причём, суммы которые он брал и не возвращал, были нешуточными. Больше всего пострадал от увлечения датчанина японец Адо Онаиву — у него Николайсен занял сумму, равную почти полуторамесячной зарплате (50 тысяч евро).

Другие шесть-семь фигурантов менее снисходительно относились к его сомнительным нуждам, но деньги всё же давали. Но любому терпению рано или поздно приходит конец, тем более когда долги стали больше напоминать милостыню в особо крупном размере, выданную не по своей воле. Ситуация начинала граничить с мошенничеством и не могла не закончиться скандалом. При этом боссы «Тулузы» долго замалчивали историю, боясь повредить имиджу клуба. Отсутствие Расмуса в составе на апрельскую игру с «Лионом» главный тренер объяснил повреждением подколенного сухожилия.

Но на самом деле всё оказалось куда банальнее. Игроки «Тулузы» пригрозили бойкотом предстоящих матчей, если датчанин немедленно не начнёт возвращать долги. Причём было ясно, что это не просто слова — к протесту присоединились не только те, кто давал деньги Расмусу, но и те, к кому он обращался впоследствии, но получил жёсткий отказ. Находиться в одной раздевалке с человеком, который обманул больше половины команды и не делает ничего для исправления ситуации, им было попросту неприятно. Но взять нужную сумму проигравшемуся в пух и прах футболисту было неоткуда. Президент клуба предпринял последнюю попытку спасти обезумевшего от азарта датчанина для команды. Было принято решение выплатить ему зарплату досрочно с условием, что эти деньги он использует исключительно на то, чтобы рассчитаться с партнёрами. Расмус был возвращён в состав, но, возможно, это только вершина айсберга.

Источник фото: ФК "Тулуза"

Неизвестно, кому и сколько Николайсен мог задолжать за пределами командной раздевалки и клубного офиса — эта история может «выстрелить» ещё не раз и больно ударить по репутации «Тулузы» и атмосфере в коллективе. Тем более, что датчанину после того, как он получил деньги раньше срока и вернул часть долгов, нужно на что-то жить. А это значит, что он опять будет где-то занимать деньги и пытаться отыграть хотя бы часть потерянной суммы. И до добра это явно не доведёт. Так что о футболе датчанину думать сейчас совсем некогда. Поэтому руководству клуба лучше решиться на крайние меры и указать Николайсену на дверь или хотя бы заставить пройти курс лечения от игровой зависимости, пока доброе имя «Тулузы» не утонуло в череде судебных разбирательств или в раздевалке просто-напросто не случился самосуд, после чего команду будут обходить стороной все мало-мальски уважающие себя игроки.