«Да это просто вывих». Звезде «ПСЖ» ампутировали ногу из-за халатности врачей

Медали и кубки – неотъемлемая часть карьеры каждого профессионального спортсмена, однако, есть и оборотная сторона. Это множественные травмы и повреждения, которые преследуют почти всех атлетов, в том числе футболистов.

Бруно Родригес был одним из главных дарований французского футбола 90-х годов, он мог построить великую карьеру и вместе с национальной сборной и завоевать кубок мира. Но халатность врачей сгубила его жизнь.

Первая травма

Родригес является воспитанником футбольной академии «Монако». Он дебютировал в чемпионате Франции, когда ему даже не исполнилось 20 лет. Арсен Венгер возглашал большие надежды на перспективного нападающего. В первом же сезоне на взрослом уровне он помог команде стать бронзовым призером Лиги 1.

Источник фото: ФК «ПСЖ»

Но во время подготовки к следующему сезону игрок получил травму лодыжки и выбыл почти на год. Это помешало ему закрепиться в составе клуба. Также футболист не смог принять участие в матчах сборной Франции, в которую он за неделю до повреждения получил вызов.

Перезапуск карьеры

Руководство «Монако» предпочло не рисковать и продать Родригеса в «Бастию». На Корсике француз сумел перезапустить свою карьеру. Он заслужил место в основе на два ближайших сезона и выходил на поле почти в каждой игре.

После этого Родригес проиграл в «Страсбуре», но уже на следующий год перебрался в «Мец», в составе которого он занял второе место в Лиге 1 в сезоне-1997/98. У него были все шансы попасть в сборную на триумфальный чемпионат мира, однако Эме Жаке в последний момент открепил его из заявки.

Звезда ПСЖ

Зимой 1999 года Родригес принял предложение «Пари Сен-Жермен». Руководство парижской команды планировало, что француз и Джей-Джей Окоча смогут составить мощный атакующий дуэт.

Во второй половине чемпионата Родригес сумел в 13 матчах забить пять голов. Результат может показаться не таким плохим, но «ПСЖ» сумел финишировать лишь на 13 строчке в Лиге 1. При этом Родригес был признан лучшим новичком сезона в составе команды.

Конец карьеры

Уже в следующем сезоне футболиста начали мучить постоянные травмы. Он стал «хрустальным», буквально каждый жесткий контакт приводил к рецидиву повреждения. В итоге он покинул «ПСЖ» и перебрался в английский «Брэдфорд».

После этого Родригес поиграл в еще нескольких второсортных французских командах. Самым ярким моментом этого этапа его карьеры можно назвать серебро в составе «Ланса» в сезоне-2002/03. В 2005 году француз принял решение уйти из профессионального спорта.

Источник фото: соцсети Бруно Родригеса

Постоянные боли

После завершения карьеры Родригес признался, что травмы мучали его гораздо чаще. У него были постоянные боли в лодыжке, но врачи не обращали на это должного внимания и разрешали форварду играть.

«Если бы мне сказали, что это опасно для здоровья, я бы сказал «стоп», но я не врач. Я был молод, поэтому играл через боль. Со мной должны были обращаться как с человеком, а не с куском мяса», — сказал Родригес в интервью The Times.

Ампутация

Игра на обезболивающих привела к плачевным последствиям. У Родригеса начались хронические заболевания. Со временем все стало настолько плачевно, что бывший футболист не мог сесть за руль автомобиля или спокойно прогуляться.

В итоге он лег на обследование в клинику. Врачи долго пытались лечить Родригеса медикаментозно, но результата не было. Пришлось ампутировать ногу, чтобы игрок мог спокойно жить.

Источник фото: соцсети Бруно Родригеса

«После реабилитации я наконец-то смог самостоятельно стоять и ходить без боли. Первое, что я сделал, — это отправил видео о том, как сам передвигаюсь, жене, детям и друзьям», — отмечал Родригес.

Возвращение в Париж

Источник фото: ФК «ПСЖ»

Спустя много лет Родригес вернулся на «Парк де Пренс», но уже в качестве почетного гостя. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пригласил француза принять участие в предматчевом шоу. Бывший форвард нанес символический удар по мячу и получил памятную футболку. Также Родригес познакомился с звездой парижан Лионелем Месси, который также принял участие в символической церемонии.