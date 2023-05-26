Александр Мостовой: на матче сборной переводил Зидану слова Карпина

В программе он рассказал о получении тренерской лицензии, вспомнил яркие моменты своей богатой карьеры и сравнил себя с Зиданом.

Про тренерскую лицензию и незаполненную анкету

(Н): Была комичная история, что Вы не смогли заполнить анкету?

Мостовой: Нет, это не так. Во-первых, я ее не заполнял, потому что в тот момент, когда нужно было приехать и заполнить, меня просто не было в городе. Я просто им позвонил и сказал, что смогу заполнить потом, когда приеду. Позвонил Алексу Венцелю, который там работает, оказывается, и мог бы помочь, но он уехал во Францию.

(Яна) В итоге кто заполнял анкету?

Мостовой: Я заполнял, просто сделал это совсем недавно. Приехал и заполнил.

Мостовой сравнил себя с Зиданом (драка с Францией)

(А): Правда ли, что ты считаешь себя круче Зидана?

Мостовой: Нет, никогда такого не было, никогда. Мы же с Зиданом часто пересекались, он в «Бордо» играл, а я в «Кане». Потом еще в Испании пересекались. И во время матча между сборными России и Франции. Вы помните этот матч, когда драка была. Самое сильное в той истории то, что происходили в подтрибунном помещении. На поле все толкались, кто-то кого-то разнимал, но никто никого не ударил. Это ж не в хоккее, где две минуты штрафа посидел и все. Если бы в футболе такие правила были, я бы тоже кого-нибудь ударил. А вот когда мы спустились в подтрибунку, там уже началось: там уже кому-то залепили, ответили, там еще стояли двухметровые охранники, им тоже кто-то засандалил. Там действительно потолкались и побились. Самое интересное, что принято же меняться майками после игр, а тогда все майки выбрасывали. Кто-то из наших пошел за футболкой, ему ее просто вышвырнули со словами «Да пошел, ты!».

(Н): Там еще в самой трансляции был крутой момент, когда Зидан с Карпиным закусились, и Карпин Зидану говорил на русском!

Мостовой: Ну так там я стоял и Зидану переводил все, я же знаю французский.

Источник фото: БК Фонбет

Мостовой ушел с поля во время матча «Сельты» и получил штраф

Мостовой: История с уходом с поля во время матча «Сельты» была нашумевшая. Я изо дня в день кипел из-за того, что в команде ребята не того уровня, не того мастерства. они как будто привыкли не выигрывать. И это продолжалось из тура в тур. То есть, 2:0 проиграли, сели в автобус и поют песни. И на тренировках не работают. И в какой-то момент, мы играли в Хихоне, против «Спортинга», и как всегда по сценарию: мы забиваем, 1:0 ведём, потом нам 2 или 3 гола забивают. Я объясняю ребятам, что так нельзя играть, но они как будто не понимают. Во втором тайме нам забили несколько голов, один защитник упал, второй поскользнулся, третий не выбил мяч. У меня в этот момент замкнуло всё, и я все бросил и пошел на выход. Зрители, 45 тысяч, думают, что меня меняют, хлопают, я иду довольный. Но меня-то не меняют, я просто сам ушел. Вся скамейка запасных смотрит на меня, тренерский штаб спрашивает, куда я иду. Я им на русском начал объяснять, что я больше не хочу так играть, мы друг друга не понимаем. Я не хотел разговаривать, меня начинают все хватать, выбежали запасные ребята, все кричат, чтобы я вернулся. Ну и в итоге со скандалом я остался на поле.

(Н): На сколько тебя оштрафовали?

Мостовой: Меня дисквалифицировали, клуб меня оштрафовал на 20 000 долларов. Меня отстранили от тренировок, у них такого никогда не было, и, видимо, они решили меня показательно оштрафовать. Но через несколько месяцев все люди, которые были против меня, вдруг стали за меня. И после этого, кстати, в клубе началась перестройка.

Как в Моста кинули булыжник (но приятные вещи тоже кидали)

Мостовой: Нужно разделять страны, где болеют хорошо, а где болеют фанатично.

У меня был один неприятный момент. У нас дерби было с «Депортиво». Я пошёл подавать угловой, и прилетел булыжник. Я прошу судью забрать его, а он отказался. Мы в итоге выиграли эту игру, а потом, когда мы уже сели в автобус, нам поступила команда всем лечь на пол, потому что швыряли камни в стекла.

(Костя): А какие-то приятные вещи кидали?

Мостовой: Ну конечно

(Г): А женские трусики бросали?

Мостовой: Да, бросали. И на груди просили расписаться. Всякое было.

Какую команду хочет тренировать Мостовой?

(Костя): Какую команду вы хотите начать тренировать сразу после получения лицензии?

Мостовой: Мне очень много журналистов задают этот вопрос. Задача получить эту лицензию, потом всё зависит от предложений.

(Костя): Давайте вы будете говорить тепло или холодно. Смотрите: команда играет в чемпионате Кипра…

Мостовой: Холодно

(Костя): Команда играет в чемпионате Болгарии…

Мостовой: Нет

(Костя): Команда играет в ФНЛ

Мостовой: Теплее

(Костя): Команда играет в РПЛ

Мостовой: Уже горячо

Костя: Команда играет в РПЛ, но стоит на вылет?

Мостовой: Нет

Костя: А вот такой вопрос: главным тренером в «Торпедо» или помощником в «Спартак»?

Мостовой: Помощником в «Спартак»