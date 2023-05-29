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Второе место «Ростова» - не фантастика. ЦСКА рискует остаться без медалей!

Расклад на последний тур РПЛ: лютая схватка за медали и место в главной лиге страны.
Второе место «Ростова» - не фантастика. ЦСКА рискует остаться без медалей!
29 мая 2023 13:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: ФК "Ростов"

В минувшие выходные завершился 29-й тур РПЛ. Для кого-то остается последний рывок, чтобы получить серебро или бронзу, а для других важно остаться в высшем дивизионе. Всю интригу команды решили оставить на последний тур, который пройдет 3 июня.

ФК "Зенит"

Золото уже давно выиграл «Зенит», а у «Спартака», ЦСКА и «Ростова» идет гонка за второе место. Разница между каждым клубом – 1 очко. ЦСКА - 55 очков, «Спартак» - 54 очка и «Ростов» - 53 очка. Также не стоит забывать про показатель личных встреч, ведь при равенстве очков его смотрят в первую очередь.

ЦСКА - «Спартак» - 2:2, 1:2

«Спартак» - Ростов» - 2:4, 1:1

ЦСКА - «Ростов» - 0:0, ?

Матчем 30-го тура точно будет ЦСКА - «Ростов», второй же парой за кем стоит наблюдать станут «Крылья Советов» и московский «Спартак». Всего у нас есть 9 вариантов исходов матчей последнего тура. «Армейцы» имеют 5 раскладов на серебро, «Ростов» и «Спартак» - по 2. При этом красно-белые должны выиграть в Самаре, а ЦСКА - уступить «Ростову».

ФК ЦСКА

ЦСКА будет вторым, если выиграет сам, а «Спартак» проиграет или сыграет вничью. «Ростов» претендует на серебро в том случае, если одолеет «армейцев». «Спартак» при этом должен проиграть или разойтись миром с «Крыльями».

ФК "Спартак"

Бронзу в пяти случаях забирают красно-белые, остальные претенденты имеют по два варианта. Но, конечно же, кто-то из этой тройки займёт обидное четвертое место, получив «деревянную» медаль. Все решится уже в ближайшие выходные!

Теперь заглянем в нижнюю часть таблицы - здесь еще больше драмы. Мы уже знаем, что «Химки» и «Торпедо» отправились в Первую лигу. События, происходившие вокруг этих дружин, других вариантов не оставляли. Всё грустно, но логично. Все остальные команды отчаянно сражаются за право не играть стыковые матчи с «Родиной» и «Енисеем». Оба клуба провели крутой сезон и заряжены на борьбу за право перебраться в РПЛ.

ФК "Енисей"

Московский клуб может достаться «Крыльям Советов» и «Пари НН». «Факел» в минувшие выходные разбил «крылышки» и ушёл из зоны вылета. Но это не значит, что дружине Вадима Евсеева не о чем беспокоиться. В случае поражения от «Зенита» при победах «Крыльев» и «Пари», именно воронежцы сыграют с «Родиной».

В 20 раскладах «Факел» занимает 12-е место и живёт спокойно, при 6 раскладах - «Крылья» и при 1-м - «Пари НН». Нижний Новгород устраивает только домашняя победа над «Химками», поражение «Факела» в гостях от чемпионов страны, и «Крыльев» - от «Спартака».

Самаре необходимо выигрывать и ждать, что проиграют «наглецы» из Воронежа. А Евсееву и дружине нужно выигрывать, либо играть вничью и ждать осечку от Самары. Но подходит и вариант, при котором «Факел» проигрывает, а конкуренты не выигрывают.

ФК "Факел"

Команде Вадима Евсеева лучше всего в том положении, если все клубы наберут одинаковое количество очков. При таком раскладе по личным встречам «Факел» так и останется на спасительном 12-м месте.

3 июня будет жарко во всех смыслах: интрига будет держать в напряжении до последней минуты, ждём и наслаждаемся футболом перед летней паузой.

источник: «Советский спорт»
Второе место «Ростова» - не фантастика. ЦСКА рискует остаться без медалей!
Второе место «Ростова» - не фантастика. ЦСКА рискует остаться без медалей!
Расклад на последний тур РПЛ: лютая схватка за медали и место в главной лиге страны.
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