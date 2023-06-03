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Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам

Российскую сборную безобразно встретили в столице Азербайджана.
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
03 июня 2023 12:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Архив «Советского спорта»

Последний год сборная России пребывает практически в полной международной изоляции. Подчиняясь назидательным рекомендациям ФИФА, большинство стран отказывается встречаться с нашей командой даже в товарищеских играх. К счастью, в ближнем зарубежье к россиянам по-прежнему гостеприимны: осенью подопечных Карпина принимали на главных стадионах сразу нескольких бывших советских республик.

Тёплое отношение к российским футболистам, впрочем, разделяют не во всех странах СНГ. Причём, с неприятными инцидентами сборной пришлось сталкиваться ещё до введения санкций.

Десять лет назад безобразный приём команде оказали в Азербайджане. Местные фанаты просто поиздевались над гимном России!

Источник фото: архив «Советского спорта»

Матч за выход на ЧМ

В 2013 году сборная России, которой тогда руководил Фабио Капелло, вовсю готовилась к грядущему чемпионату мира. Осенью отборочный этап в зоне УЕФА уже подходил к концу, и перед последним туром нашей команде практически удалось гарантировать себе выход в основную часть турнира. Занимая в группе первое место, россияне опережали своих ближайших конкурентов, на три очка и располагали большей разницей мячей: +15 против +8 у португальцев.

Казалось, что билет на ЧМ у россиян был уже в кармане, но расслабляться всё же было рано. В соперники Португалии в заключительном матче достался Люксембург, для которого разгромы со счётом 7:0 и более – далеко не редкость. Так что играть с огнём не стоило, тем более что России тоже предстояла игра со вполне посильным оппонентом – Азербайджаном, уже лишившимся шанса попасть на ЧМ.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Нужно ли говорить, что разрыв в классе между двумя командами был колоссальным. Россия, ещё не забывшая своего триумфа на Евро-2008, занимала в рейтинге ФИФА 15-е место, тогда как Азербайджан не входил даже в топ-100. Один только Александр Самедов в тот момент оценивался на рынке выше, чем вся азербайджанская команда. В общем, от россиян в Баку требовалось просто реализовать преимущество в классе.

Хамская акция

Однако задача эта оказалась не так проста. В Азербайджане играть с россиянами в поддавки никто не собирался – напротив, команда любой ценой намеревалась отобрать у гостей очки. В согласии со своей сборной были и местные фанаты, оказавшие российским весьма холодный приём. И журналисты, и простые очевидцы докладывали о стычках и даже драках между болельщиками двух стран на улицах Баку.

Вакханалия продолжилась и на «Баксел Арене». Во время приветственной церемонии, когда над полем заиграл гимн России, фанаты устроили неприятный сюрприз уже нашим футболистам. Наплевав на всякое уважение к соперникам, азербайджанцы отреагировали на музыку Александрова оглушительным свистом и улюлюканьем. Расслышать игравший на стадионе оркестр было просто невозможно!

Источник фото: архив «Советского спорта»

Российских игроков эта хамская акция удивила чрезвычайно. Широков и Акинфеев даже боялись посмотреть на трибуны, а в глазах Игнашевича читался если не ужас, то по крайней мере фрустрация. Недоуменно оглядывался молодой Кокорин, с пустыми взглядом готовился к игре Самедов… Упрямо пытался перекричать фанатов только Кержаков – один из немногих, кто в тот момент вообще подпевал гимну.

Нервный финиш

Впрочем, уже скоро футболисты пришли в себя. Отбившись от нескольких вылазок Азербайджана в начале игры, россияне на 15-й минуте открыли счёт. Замечательный голевой пас в очередной раз вырезал Самедов, после прохода по флангу передавший мяч Широкову: Роман оставалось только замкнуть в пустые. Захватив игровую инициативу, наша команда не отдавала её вплоть до самого перерыва: игра шла ровно и практически без пауз, так что судья не добавил к основному времени ни секунды.

Источник фото: архив «Советского спорта»

После паузы игровая ситуация не изменилась. Вернувшихся на поле россиян фанаты вновь приветствовали свистом, но с толку футболистов сбить не удалось. Команда Капелло уверенно владела мячом, но увеличить счёт никак не удавалось: вратарь соперников выступал достойно. Игроки Азербайджана же отчаянно пытались переломить ход матча, уже пустив в дело грязные приёмы. После одного такого грубого подката полузащитник хозяев Медведев был удалён с поля – прямая красная.

Казалось, что в большинстве Россия своего уже не упустит, но в концовке интрига неожиданно вернулась. На 90-й минуте Азербайджан сравнял счёт после удачного навеса в штрафную: Джавадов ударом головой направил мяч в угол ворот. Трибуны гнали хозяев вперёд, но, к счастью, россияне в добавленное время владение уже не отдали. 1:1 – одного очка хватило, чтобы опередить Португалию – и выйти на ЧМ напрямую.

источник: «Советский спорт»
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Российскую сборную безобразно встретили в столице Азербайджана.
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