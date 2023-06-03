Пришел на лондонские руины. Пять задач, с которыми придется справиться Маурисио Почеттино

После «парижского веселья» и последующего отдыха некогда вершителю сенсаций в «Тоттенхэме» вновь выпал шанс вернуться в родные края и доказать всем, что провал в «ПСЖ» это случайность, а взлет «шпор» – полностью его заслуга.

Глядя на ситуацию в клубе где аргентинец сформировался как тренер может показаться, что возвращение в северный Лондон было бы идеальным решением для специалиста. Однако, из двух капризных и проблемных команд Маурисио решил выбрать путь самоочищения и перебрался ближе к центру, подписав контракт с «Челси».

Полная перезагрузка

Первой, и по сути главной задачей специалиста, без которой невозможно осуществить все остальное - это личностная перезагрузка. Тренерскую карьеру Маурисио можно действительно назвать одной из самых сложных и выматывающих. Рассудите сами, не каждый специалист может вынести долгосрочную работу в «Тоттенхэме» при руководстве Леви и последующей ссорой с ним, а после этого перебраться в «ПСЖ» с не менее капризными владельцами, да и еще в период активной скупки всех и вся – от Месси до Рамоса. Несмотря на то, что арабские боссы рассчитывали на успех под руководством аргентинца, Почеттино не хватило авторитета и некоторых личностных качеств для того, чтобы поднять планку амбициозного французского проекта.

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Все вышло настолько плохо, что с Неймаром и Месси в составе было упущено чемпионство в национальном чемпионате, а про еврокубки даже и упоминать не стоит. Разумеется, специалист при своем лимите доверия со стороны больших клубов не смог войти в состав специалистов уровня Моуриньо или условного Тухеля, а закрепился лишь как «тренер-неудачник», неспособный решать большие задачи в долгосрок.

Приход в «Челси», один из самых проблемных клубов Европы, дает отчетливо понять, что Маурисио все еще старается пробить эту стену и действительно едет доказывать свою состоятельность. При таком раскладе и мотивации, и уверенности в себе у него будет хоть отбавляй. Если все эти качества соединятся в Почеттино, то можно будет и предположить, что аргентинец способен перезапуститься и добиться чего-то серьезного.

Контакт с Боули

Характер и стиль правления Тодда Боули можно охарактеризовать как «заноза» в любом месте для каждого специалиста. Можете спросить у Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда – они точно знают, что за человек этот американец. Истеричность и нервозность побудили череду непонятных кадровых решений и последующих попыток все это исправить. И если от Фрэнка ничего не ждали, то увольнение Поттера показало, что показывать то и нечего. Боули слишком пропитан американским спортом и считает, что результат должен быть сиюминутным, а решения боссов всегда правильные.

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Такому человеку как Маурисио довольно сложно поладить с такого рода людьми. Он слишком простой и демократичный для подобного рода взаимоотношений. Однако, глупо будет отрицать, что аргентинец этого не понимал. Ему придется знатно постараться, чтобы в один момент не потерять доверие со стороны своего нового босса.

Чистка состава

О безумной трансферной кампании в «Челси» не слышал только тот, кто совсем далек от футбола, либо боится признавать ее масштабы. Казалось бы, чего плохого может быть в активной политике покупки игроков в духе американских франшиз. В данном случае – все. Напомните, когда последний раз болельщики «пенсов» считали расклады, при которых они не вылетят в Чемпионшип? Вспоминать и не надо, сами слова «Челси» и Чемпионшип наталкивают нас на понимание того, что подобная стратегия ведения бизнеса не оправдывает себя в европейском футболе.

В этом сезоне футболисты лондонской команды то ли потеряли мотивацию, то ли побоялись бросить себе вызов, и все это вылилось в полное отсутствие какого-либо стержня и уверенности, чем всегда славилась команда. За счет своего духа и выигрывались трофеи здесь.

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Вернемся к Почеттино. Помимо чистки состава и отсеивания «неликвида» аргентинцу предстоит буквально «ломать» игроков морально и физически. К счастью для него - он этим и славится. Многие помнят истории про то, как аргентинец заставлял игроков «шпор» бегать по раскаленному углю перед финалом Лиги Чемпионов или устраивал «круиз» на рафте для Леви.

И не стоит забывать про атмосферу в раздевалке. Если опыт в «ПСЖ» его чему-то научил, то он просто обязан справиться с этой задачей. А если подытоживать вышесказанное, то дух – вот что в первую очередь необходимо привезти аргентинцу в «Челси».

Контакт с болельщиками

Не стоит забывать, с каким клубом ассоциируется специалист. «Тоттенхэм» является одним из самых заклятых врагов команды.

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Будет очень непросто не то что влюбить, хотя бы вызвать доверие у фанатов после продолжительного периода работы в другой команде из Лондона. Естественно, по большей части все будет зависеть от результатов команды, но также и от поступков самого специалиста.

Будет странно надеяться на то, что он полностью пропитается командной атмосферой, но преподносить себя как часть единого механизма, пропитанного великими традициями будет необходимо, ведь без должной поддержки фанатского актива «пенсионеров» может ничего и не получиться. Они точно способны «забраковать» тренера в один момент.

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Вопрос заключается в другом, не растеряет ли он после этого любовь болельщиков команды, которая взрастила его?

Адаптация в команде

Ну и наконец, не менее важная задача – это пройти период адаптации в этой системе. «Челси» по своей структуре одна из самых сложных команд для управления, а учитывая состояние команды, то будет еще сложнее прижиться в клубе.

На аргентинца сходу сбрасывается огромное количество задач и не менее большой груз ответственности. Причем, разобраться со всем необходимо в кратчайшее время. Специалисту необходимо максимально быстро выработать определенных подход и внушить веру в то, что он делает все правильно. Спасает аргентинца то, что он уже привык к английскому футболу. Но привыкнет ли он к «Челси» – покажет лишь время.