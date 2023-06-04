Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно

Евро-2016 запомнился россиянам не только бесславным вылетом нашей сборной. Одним из самых громких событий этого турнира стало марсельское побоище - высказаться по этому поводу пришлось даже президенту РФ. Массовые драки российских фанатов с английскими, однако, затмили собой другой неприятный инцидент, случившийся в тот же игровой день.

Англичане устроили настоящую провокацию на трибунах “Велодрома”, где их сборная встречалась с российской. Расплата за грубость ждала болельщиков уже после матча…

Издевательство над гимном

Беспорядки в Марселе, как известно, начались ещё до матча России и Англии. Французская полиция контролировала ситуацию лишь условно, стараясь не вмешиваться в фанатские разборки, однако с каждым часом сохранять нейтралитет жандармам было всё сложнее. Англичане устраивали откровенные провокации: издевались над российской национальной символикой, приставали к русским женщинам и выкрикивали грязные оскорбления. Разумеется, наши болельщики давали грубиянам отпор - и зачастую весьма суровый.

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- Ментальность англичан — это дома вести себя как порядочные клерки, а потом уезжать от жены на футбол, писать вокруг себя на улицах, раскидывать вокруг себя мусор и думать, что этого никак не заденет окружающих. А в ментальности русского человека, несмотря на то, что мы люди православные, нет такого, что мы терпим подобное поведение вокруг себя. Мы отвечаем, - рассказывал о происходящем журналист Антон Дорофеев.

Вскоре разгоревшийся конфликт перенёсся на “Велодром”. Сама игра получилась не слишком богатой на события, но войти в историю это ей не помешало. Россияне в первом матче неожиданно отобрали очки у фаворитов не только группы, но и всего турнира, вырвав на последних минутах ничью - всё благодаря голу Василия Березуцкого (1:1).

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Куда больше борьбы в то время можно было наблюдать на марсельских трибунах. Серии стычек предшествовала очередная хамская акция английских болельщиков. Во время предматчевой приветственной церемонии фанаты жёстко освистали гимн России: расслышать музыку Александрова из-за гула было практически невозможно.

Разумеется, без ответа со стороны россиян эта выходка не осталась. Во время игры наши болельщики прорвались в зону соперников - и вскоре заставили их пожалеть о содеянном. Впрочем, гордиться было особенно нечем. Наши соотечественники палку явно перегнули: некоторым их соперникам после драки потребовалась госпитализация.

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Марсельское побоище

Но настоящая бойня, как оказалось, была ещё впереди. Расплата за наглость наступила для англичан уже после матча, когда около группа русских фанатов - по разным данным, от 150 до 300 человек - атаковала своих обидчиков на улицах города. Численность же английской толпы оценивалась источниками куда выше - в несколько тысяч, чему впоследствии удивлялся даже Владимир Путин.

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Английские СМИ отреагировали на скандал однозначно: русские фанаты в их материалах представали сущим злом, тогда как британцы - лишь мирными зрителями. Дошло даже до того, что в массовой драке начали обвинять… российское правительство. Кремль якобы заранее организовал банду болельщиков, проходившую специальную подготовку к выезду в Марсель, а драку на Евро санкционировал лично президент страны. К счастью, массовой эта сомнительная точка зрения так и не стала.

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Дров, впрочем, российские фанаты в ходе той драки наломали немало. Некоторых болельщиков в срочном порядке депортировали, других - отправили за решётку. Но если большинству провинившихся достались относительно небольшие сроки - от года до двух лет тюрьмы, то Михаилу Ивкину и Павлу Косову повезло куда меньше: суд дал им три и десять лет лишения свободы соответственно. Последний пребывает в заключении и по сей день.