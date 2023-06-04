ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно

Российские фанаты проучили оппонентов после позорной выходки на трибунах.
Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно
04 июня 2023 11:27
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Евро-2016 запомнился россиянам не только бесславным вылетом нашей сборной. Одним из самых громких событий этого турнира стало марсельское побоище - высказаться по этому поводу пришлось даже президенту РФ. Массовые драки российских фанатов с английскими, однако, затмили собой другой неприятный инцидент, случившийся в тот же игровой день.

Англичане устроили настоящую провокацию на трибунах “Велодрома”, где их сборная встречалась с российской. Расплата за грубость ждала болельщиков уже после матча…

Издевательство над гимном

Беспорядки в Марселе, как известно, начались ещё до матча России и Англии. Французская полиция контролировала ситуацию лишь условно, стараясь не вмешиваться в фанатские разборки, однако с каждым часом сохранять нейтралитет жандармам было всё сложнее. Англичане устраивали откровенные провокации: издевались над российской национальной символикой, приставали к русским женщинам и выкрикивали грязные оскорбления. Разумеется, наши болельщики давали грубиянам отпор - и зачастую весьма суровый.

Getty Images

- Ментальность англичан — это дома вести себя как порядочные клерки, а потом уезжать от жены на футбол, писать вокруг себя на улицах, раскидывать вокруг себя мусор и думать, что этого никак не заденет окружающих. А в ментальности русского человека, несмотря на то, что мы люди православные, нет такого, что мы терпим подобное поведение вокруг себя. Мы отвечаем, - рассказывал о происходящем журналист Антон Дорофеев.

Вскоре разгоревшийся конфликт перенёсся на “Велодром”. Сама игра получилась не слишком богатой на события, но войти в историю это ей не помешало. Россияне в первом матче неожиданно отобрали очки у фаворитов не только группы, но и всего турнира, вырвав на последних минутах ничью - всё благодаря голу Василия Березуцкого (1:1).

Getty Images

Куда больше борьбы в то время можно было наблюдать на марсельских трибунах. Серии стычек предшествовала очередная хамская акция английских болельщиков. Во время предматчевой приветственной церемонии фанаты жёстко освистали гимн России: расслышать музыку Александрова из-за гула было практически невозможно.

Разумеется, без ответа со стороны россиян эта выходка не осталась. Во время игры наши болельщики прорвались в зону соперников - и вскоре заставили их пожалеть о содеянном. Впрочем, гордиться было особенно нечем. Наши соотечественники палку явно перегнули: некоторым их соперникам после драки потребовалась госпитализация.

Getty Images

Марсельское побоище

Но настоящая бойня, как оказалось, была ещё впереди. Расплата за наглость наступила для англичан уже после матча, когда около группа русских фанатов - по разным данным, от 150 до 300 человек - атаковала своих обидчиков на улицах города. Численность же английской толпы оценивалась источниками куда выше - в несколько тысяч, чему впоследствии удивлялся даже Владимир Путин.

Getty Images

Английские СМИ отреагировали на скандал однозначно: русские фанаты в их материалах представали сущим злом, тогда как британцы - лишь мирными зрителями. Дошло даже до того, что в массовой драке начали обвинять… российское правительство. Кремль якобы заранее организовал банду болельщиков, проходившую специальную подготовку к выезду в Марсель, а драку на Евро санкционировал лично президент страны. К счастью, массовой эта сомнительная точка зрения так и не стала.

Getty Images

Дров, впрочем, российские фанаты в ходе той драки наломали немало. Некоторых болельщиков в срочном порядке депортировали, других - отправили за решётку. Но если большинству провинившихся достались относительно небольшие сроки - от года до двух лет тюрьмы, то Михаилу Ивкину и Павлу Косову повезло куда меньше: суд дал им три и десять лет лишения свободы соответственно. Последний пребывает в заключении и по сей день.

источник: «Советский спорт»
Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно
Англичане жестоко поиздевались над гимном России. Расплата за хамство пришла мгновенно
Российские фанаты проучили оппонентов после позорной выходки на трибунах.
04.06.2023 11:27
Футбол
автор: Сергей Колесников
Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву
Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву
В матче 30-го тура РПЛ команда Владимира Федотова разгромила «Ростов» и стала второй, оставив соперников за пределами призовой тройки.
03.06.2023 20:13
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Спартак» проиграл «Крыльям». Фанаты кричали: «Позор»
«Спартак» проиграл «Крыльям». Фанаты кричали: «Позор»
«Крылья Советов» от стыков спасли Фролов и Гарре.
03.06.2023 19:31
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Пришел на лондонские руины. Пять задач, с которыми придется справиться Маурисио Почеттино
Пришел на лондонские руины. Пять задач, с которыми придется справиться Маурисио Почеттино
В прошлый раз в этом городе у него все было с точностью, да наоборот.
03.06.2023 16:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Как «Крылья Советов» сенсационно разгромили «Спартак»! Самара праздновала до утра
Как «Крылья Советов» сенсационно разгромили «Спартак»! Самара праздновала до утра
Европейский наставник «красно-белых» совершил кучу тактических ошибок.
03.06.2023 14:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Фанаты надругались над гимном России. Российские футболисты не верили своим глазам
Нашу сборную безобразно встретили в столице Азербайджана.
03.06.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Колесников
Уникальный рекорд века! Легендарный Моуринью, даже проиграв, вошел в историю
Уникальный рекорд века! Легендарный Моуринью, даже проиграв, вошел в историю
Клуб из Андалусии обновил своё достижение, выиграв седьмой финал Лиги Европы из семи.
01.06.2023 12:25
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Вратарь похоронил «Спартак» в решающем матче РПЛ. Все решила одна чудовищная ошибка
Вратарь похоронил «Спартак» в решающем матче РПЛ. Все решила одна чудовищная ошибка
Сенсационное поражение в последнем туре не позволило красно-белым догнать ЦСКА.
01.06.2023 08:58
Футбол
автор: Сергей Колесников
Магия «Севильи» сильнее. Испанцы выиграли седьмой финал Лиги Европы
Магия «Севильи» сильнее. Испанцы выиграли седьмой финал Лиги Европы
До этого вечера Жозе Моуринью выиграл все пять еврофиналов, а «Севилья» – все шесть финалов Лиги Европы. Чья-то легендарная серия неминуемо должна была прерваться.
01.06.2023 01:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ехал за мечтой, а теперь мечтает вернуться в Россию. У экс-игрока ЦСКА отобрали паспорт в Бангладеш
Ехал за мечтой, а теперь мечтает вернуться в Россию. У экс-игрока ЦСКА отобрали паспорт в Бангладеш
Он просто хочет играть в футбол.
31.05.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.