Великий Ибра расплакался как ребёнок. Трудно быть богом в 41 год

Его любили и ненавидели, кто-то восхищался им, а кто-то наоборот, высмеивал манеру Ибры говорить о себе в восторженном тоне и предлагал посчитать количество его «Золотых мячей». А вот равнодушных к персоне шведа с боснийскими корнями не было точно — Златан сделал для этого всё, причём за пределами поля едва ли ни больше, чем в рамках зелёного прямоугольника.

Человек-конфликт

Выводить окружающих из себя Ибра начал с самого детства. Играя за за один из младших возрастов «Мальмё», он подрался с партнёром по команде, ударив его головой — задолго до того, как весь мир стал обсуждать поступок Марко Матерацци в финале чемпионата мира. Родители пострадавшего настаивали на отчислении хулигана из команды, но тренеры «Мальмё» не стали резать курицу, которая потенциально способна нести золотые яйца — и были правы.

Когда Златан стал известен на весь мир, его «мелкие шалости» порой переходили все возможные грани — он бил ногами партнёров и соперников, отвешивал им пощёчины, кидался вещами в Хосепа Гвардиолу в раздевалке, но за то, что он делал на поле, ему прощалось всё.

ФК "Барселона"

А чаще всего Ибрагимовичу вполне хватало словарного запаса и очень своеобразного, граничащего с хамством, чувства юмора, чтобы отбить все нападки оппонентов. Многим запомнился его ответ журналистке по поводу его интимных предпочтений, когда он предложил прийти к нему домой и узнать всё на личном опыте, желательно прихватив подругу. В таком ключе Златан обходил все неудобные темы, которые пытались ставить перед ним собеседники. И он прекрасно знал, что делает — на него можно было обижаться, подавать в суд, клеймить его грубияном, но игнорировать его не получилось бы при всём желании.

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Психология победителя

В каждом из своих клубов Златан был самой заметной фигурой на поле, даже когда не был лучшим по игровым качествам. «На Ибрагимовича» ходили, как ходят в театр на высококлассных артистов. Он изо всех сил тянул довольно среднюю по европейским меркам сборную Швеции — конечно, в те моменты, когда получалось держать дружественный нейтралитет с тренерами, которым он постоянно пытался объяснить, что понимает футбол лучше них.

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На клубном уровне Ибра не боялся переездов, зная, что игроку с его природным даром всегда найдётся место в любом топ-чемпионате. Он стал чемпионом четырёх стран, а британский период его карьеры был отмечен трофеем Лиги Европы. Не добрался Златан разве что до победы в Лиге Чемпионов, но он с удовольствием рассмеётся в лицо тому, кто попытается ему об этом напомнить.

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Дембельский аккорд

На последнем в карьере Златана матче болельщики «Милана», с которым швед выиграл два скудетто и Суперкубок Италии, вывесили баннер с трогательной и при этом забавной игрой слов на английском языке. «Godbye» или «Прощай, бог», как напоминание о том, что Златан в своих интервью неоднократно сравнивал себя с высшими силами.

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Фанаты «Вероны», напротив, провожали Ибрагимовича свистом, на что он в своём неповторимом стиле ответил: «Можете продолжать свистеть. Это лучшее, что было у вас в этом сезоне — вы увидели меня». В этом весь Златан. Осталось узнать, чем удивит нас Ибра после завершения карьеры игрока. А в том, что он не сможет долго оставаться вдали от телекамер, нет никаких сомнений. Жизнь простого шведского пенсионера, пусть и очень богатого, ему совершенно не подходит.