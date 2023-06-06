Опозорились на весь мир. Сборная СССР проиграла… шаману с бубном?

В Аргентине продолжается молодежный чемпионат мира по футболу, где в четвертьфинале Бразилия совершенно неожиданно уступила Израилю 2:3 и вылетела из турнира. Молодежный футбол порой рождает сценарии, которые и в Голливуде не придумали бы. Вспоминаем удивительный провал советской молодёжки.

В истории футбола есть история, которая и по сей день, когда читаешь о ней, вызывает множество вопросов. Каким образом сборная СССР умудрилась настолько сильно ударить в грязь лицом перед более слабым соперником?

Фантасмагорическая комедия. Кто бы мог подумать, что фаворит и лучшая молодежная команда мира может уступить в плей-офф, ведя 4:0 по ходу второго тайма. Чтобы осознать силу той сборной СССР, необходимо вернуться на год раньше, когда в 1988 году, команда, ведомая Борисом Игнатьевым, приехала в Чехословакию на финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди юношей до 18 лет.

Источник фото: РИА Новости

По пути к финалу, советская команда разнесла в пух и прах сначала Норвегию 4:2, потом ГДР 3:0. В финале, но уже в дополнительное время, на орехи досталось Португалии 3:1. Тем самым, наша дружина квалифицировалась на молодежный чемпионат мира 1989 года в Саудовской Аравии.

Команда, в которой было полное единение и доверие, годами складывался сильный коллектив, приехала законно забрать свой Кубок Мира. У футбольных специалистов не было сомнений – СССР идет к финалу с португальцами, которые жаждали реванша за прошлогодний Евро. Уверенно проскочив свою группу (Сирия 3:1, Коста-Рика 1:0, Колумбия 3:1), советские юноши вышли в 1/4 финала на Нигерию. Тогда уровень нигерийцев был не выше, чем у поверженных соперников по группе. Не мудрено, что, разогнавшись с самого начала игры, СССР накидала в ворота африканцев четыре безответных мяча.

А дальше началось форменное безобразие. Три дальних удара – три мяча за спиной вратаря Владимира Пчельникова. Четвертый гол в ворота советской команды влетел будто по инерции. В дополнительное время команды голами не отметились, а в серии пенальти заведенные до предела нигерийцы, реализовали все пять своих попыток. У нас же с точки промахнулся Касымов. Тренеров молодежной сборной в СССР разнесли в клочья. Выговоры были вынесены всему штабу – Борису Игнатьеву, Владимиру Салькову, Гаджи Гаджиеву. А у переводчика сборной Вячеслава Микляева случился микроинфаркт.

Источник фото: РИА Новости

Как обычно в таких ситуациях, никто не мог найти объяснение случившемуся. Нападающий той команды, будущая звезда московского «Динамо», немецкого «Карлсруэ» и сборной России Игорь Кирьяков до сих пор верит в потусторонние происки шамана, специально привезенного из Нигерии, который перед матчем заговаривал ворота на поле.

Было предположение об игре на тотализаторе, тем более, что такие истории - не редкость что тогда, что сейчас. Но самая правдивая версия – элементарная расслабленность и самоуверенность. Спортивная психология – тонкая штуковина, если команду начинает лихорадить, то выправить пошатнувшееся положение, даже слаженный коллектив уже не в силах.