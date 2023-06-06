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Голодные игры. Как клубы РПЛ делили миллиарды в последнем туре

Деньги стояли на кону практически в каждом матче.
Голодные игры. Как клубы РПЛ делили миллиарды в последнем туре
06 июня 2023 15:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РПЛ

Розыгрыш Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 завершился. Прозаично, поскольку в очередной раз чемпионом стал «Зенит». Поэтому многие предлагали закончить чемпионат досрочно. В шутку, конечно же. Но они позабыли о том, что на кону всё ещё были призовые. И это именно за них ЦСКА уничтожал «Ростов» весь первый тайм. Именно за них зубами цеплялись представители нижней части турнирной таблицы.

Пожалуй, не переживал за свои деньги только «Зенит». А всё потому, что чемпионский титул отправил в свою копилку досрочно. А ведь в этом сезоне они получились рекордными. Клуб из Санкт-Петербурга заработал 978 млн. рублей! А значит, обзавёлся дополнительными финансовыми средствами на трансферную работу.

Иточник фото: ФК "Зенит"

Гораздо веселее дела обстояли у трио ЦСКА, «Спартака» и «Ростова». А ведь бороться действительно было за что. Разница между вторым местом и четвёртым составляет 112 миллионов. Судьбу этого солидного бонуса «армейцы» решили практически единолично. Они разгромили «Ростов» со счётом 4:1 и заработали 867 миллионов. Ростовчане отправили в свою копилку лишь 755 миллионов. А «Спартаку» досталось 811. И разве это был не важный последний тур?

Источник фото: ПФК ЦСКА

Ещё одну денежную интрижку закрутили «Динамо» и «Оренбург». В очной встрече они решали судьбу 56 миллионов. «Газовики» покуражились над соперником, выиграли со счётом 3:0 и смогли прилично подзаработать. А москвичи в итоге умудрились позволить себя обойти даже «Локомотиву». «Железнодорожники» не зря побеждали «Торпедо» со счётом 3:1.

Иточник фото: ФК "Локомотив"

С финансовой точки зрения обиднее всего «Факелу». Команда имела шансы спастись, но в итоге будет вынуждена сыграть в стыковых матчах. А всё потому, что в последнем туре она сражалась с «Зенитом» (0:1), да ещё и на выезде, что лишь делало задачу труднее. В итоге команда заняла 14-е место и теперь сыграет в стыках. Но ещё более странным выглядит итоговое распределение денег. А там действительно удивительная ситуация. «Крылья Советов» переиграли «Спартак (1:0), стала 12-й и забрала 438 миллионов. «Нижний Новгород» переиграл «Химки» (2:0) и завоевал 419 миллионов. А вот «Факелу» досталось… всего лишь 344. Такая вот жестокая арифметика для воронежцев, которые, ко всему прочему, ещё и набрали одинаковое количество очков с нижегородцами.

Иточник фото: ФК "Факел"

Финансы – важный фактор в российском футболе. Еврокубки ушли, но медали всё ещё являются реальной мотивацией для соперников. Особенно видна разница между вторым и четвёртым месяцем. А как вам то, что до последнего тура не было понятно, кто же всё-таки отправится в стыки, а кто спасётся? Чемпионат получился уникальным, а его стремятся списать.

источник: «Советский спорт»
Голодные игры. Как клубы РПЛ делили миллиарды в последнем туре
Голодные игры. Как клубы РПЛ делили миллиарды в последнем туре
Деньги стояли на кону практически в каждом матче.
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