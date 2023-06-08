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Месси взорвал футбольный рынок! Одна фраза Лео сделала из худшей команды США мировой бренд

Клуб Дэвида Бекхэма утер нос шейхам и «Барселоне».
Месси взорвал футбольный рынок! Одна фраза Лео сделала из худшей команды США мировой бренд
08 июня 2023 19:21
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Лишь несколько дней назад стало известно, что легендарный Лионель Месси покинул французский «Пари Сен-Жермен». В Париже аргентинец провел два года, за которые успел дойти от любви до ненависти болельщиков клуба.

Владельцы «ПСЖ» и представители игрока до последнего пытались договориться о продлении соглашения, но несанкционированный отъезд Лео в Саудовскую Аравию в начале мая окончательно сжег мосты между ним и Парижем. После этой поездки фанаты даже устроили демонстрацию против нахождения игрока в составе команды. Таким образом, один из лучших футболистов в истории оказался в статусе свободного агента.

Источник фото: Getty Images

Почему именно США

На Месси претендовала его родная «Барселона», президент клуба Лапорта грезил мечтами о возвращении аргентинца в родной по сути клуб. Однако никто не мог гарантировать со стопроцентной вероятностью место в основе для Лео. Команда находится в процессе перестройки и до сих пор в поиске своей игры, несмотря на победу в Ла Лиге.

Также у нападающего было заманчивое предложение из Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» предлагал Месси двухлетний контракт, благодаря которому тот смог бы заработать €1,2 млрд и стать самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.

Но в итоге Месси принял предложение «Интера» из Майами. Не последнюю в этом переходе роль сыграла дружба Лео с главным акционером команды Дэвидом Бекхэмом. Как стало известно, форварду также было важно освободиться от излишнего давления. Нападающий устал от чрезмерного внимания к своей персоне, он хочет более спокойной жизни. Для этого США – идеальный вариант. Низкий уровень лиги и отсутствие вечного соперничества с Роналду.

Источник фото: Getty Images

«Интер» в принципе можно назвать одной из худших команд Соединённых Штатов. Наверное даже не только в футболе. Клуб, которым владеет Бекхэм, основан в 2018 году и ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф. А сейчас он занимает последнее место в таблице Восточной конференции МЛС.

Бум популярности в социальных сетях

После того, как стало известно, что аргентинец переедет в солнечный Майами, в социальных сетях клуба началось настоящее безумие. Количество подписчиков начало расти в геометрической прогрессии. В данный момент на аккаунт «Интера» в Instagram подписано уже 5 миллионов. Число фолловеров американской команды возросло в пять раз.

В то же время в Twitter число подписчиков клуба увечилось со 180 до 410 тысяч. Таким образом, команда Дэвида Бекхэма вошла в число лидеров лиги по охвату аудитории в социальных сетях.

Источник фото: ФК «Интер Майами»

Самая дорогая команда лиги

До прихода Месси в клуб состав «Интера» оценивался в €34,40 млн. Лишь 24 место из 29 в лиге по этому показателю. Для понимания, примерно в такую же сумму оцениваются составы «Крыльев Советов» и «Сочи». Но теперь благодаря Месси команда из Майами уверенно занимает первую строчку в МЛС.

В данный момент Лео оценивается в €45,00 млн. Теперь зарплатная ведомость клуба выросла до €79,40 млн. Ближайшие конкуренты – «Атланта» (€60,15 млн) и «Лос-Анджелес» (€55,10 млн).

Примечательно, что ранее самым дорогим игроком «Интера» был форвард сборной Венесуэлы, 30-летний Мартинес (€4 млн).

Источник фото: Getty Images

Фанатам придется раскошелиться

Предположительно, Месси должен дебютировать в МЛС 2 июля в домашней игре «Интера» против клуба актера Мэтью Макконахи ФК «Остин». Билеты на этот матч стоят дороже, чем на финал плей-офф НБА: до подписания контракта с Лео самый дешёвый билет стоил $ 29, а сейчас цена выросла до $ 520.

Любопытно, что стадион в Майами не такой уж и шикарный. Футболисты «Интера» играют на арене, которая вмещает 18 тысяч зрителей – это как «Арена Химки» или центральный стадион в Астрахани.

Источник фото: ФК «Интер Майами»

Несколько интересных деталей контракта

Согласно данным The Athletic, Лионель получит в МЛС следующие бонусы:

Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС;

Месси начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов Adidas;

Месси сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры.

источник: «Советский спорт»
Месси взорвал футбольный рынок! Одна фраза Лео сделала из худшей команды США мировой бренд
Месси взорвал футбольный рынок! Одна фраза Лео сделала из худшей команды США мировой бренд
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