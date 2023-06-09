«Я устал, я ухожу». Спаллетти сделал «Наполи» чемпионом и влюбил в себя миллионы фанатов

Ограбление по-неаполитански

После абстрактного периода в «Интере» затерявшийся в Италии специалист принял решение возглавить «Наполи». Безусловно, клуб с великой историей и не менее великими традициями – идеальный вариант для специалистов типажа Лучано – интеллигентного бойца.

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Обратимся к самой команде. На момент назначения она пребывала далеко в не самом лучшем положении. Времена, когда Гонсало Игуаин и компания вытаскивали на себе неаполитанцев давно закончился, а если говорить о чемпионстве – то это было совсем давно. Настолько, что его главный творец, Диего Марадона, не дожил до долгожданного трофея.

«Наполи» два сезона подряд не выходил в Лигу чемпионов, что побудило Аурелио де Лаурентиса решиться на рискованный шаг и пригласить Спаллетти. Рискованно? Однозначно.

В противовес решения бессменного руководителя выступили болельщики. Стоило только объявить о назначении Спаллетти, как весь Неаполь настроился враждебно по отношению к тренеру. Многочисленные баннеры, оскорбления, чуть ли не протесты по всему городу. Люди не желали видеть специалиста, а вишенкой на торте стал угнанный «Фиат» итальянца. Но тут гораздо интереснее: ультрас пообещали вернуть машину в случае отставки тренера. Этого не произошло, и как оказалось, к лучшему.

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Разминка перед чемпионством

Прихватив с собой Маттео Политано из «Интера», специалист почти сходу принялся за масштабную перестройку. Однако, как в духе любого триллера, первый сезон оказался несколько неоднозначным. Если с еврокубками все понятно, то в Серии А все оказалось гораздо веселее. Забегая вперед можно отметить, что третье место в 2022 году – это потрясающий результат. Финишировать выше «Ювентуса» всегда приятно, а уступить «Интеру» и «Милану» ни разу не зазорно. Тот сезон проходил под диктовку команд из Милана, а их уровень был действительно недосягаем.

Что мы имеем в итоге? Третье место, первые проблески Осимхена, наколотившего четырнадцать голов, и новый стиль «Наполи». Команда хорошела на глазах, но было явное понимание того, что чего-то явно не хватает. Однако, задача-минимум выполнена, можно двигаться дальше.

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Дайте мне креатив в атаке, и я принесу вам чемпионство

Именно об усилении линии атаки говорил Спаллетти еще в самом начале своего первого сезона, и по его окончанию пришло время кардинальных изменений.

С барского плеча Аурелио де Лаурентиса выделены средства на усиление, а продажа Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали позволили разгуляться на широкую ногу. К слову, боссам «Челси» стоило бы поучиться у «Наполи» как проводить грамотную трансферную политику.

На замену Кулибали был куплен Ким Мин Чжэ из «Фенербахче», в полузащиту пригласили Франка Ангисса. Ну и как можно не упомянуть про «Кварадонну». Лучано заполучил тот самый креатив в атаке, хотя изначально многие не понимали смысла в покупке вингера. Но как оказалось позже, только один Лучано понимал, что он делает.

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Результат не заставил себя ждать. Вы и сами все знаете – вопрос чемпионства был снят уже ближе к середине сезона. Определенную роль сыграли и внешние обстоятельства – разбирательства «Ювентуса», неуверенная игра «Милана» и «Интера», но разве это кого-то волнует. Ликуй, Неаполь!

Тяжело вспомнить период, когда «Наполи» рассматривали в качестве серьезного претендента на трофей Лиги чемпионов. Команда находилась в бешенной форме, и ее воспринимали как прямого конкурента «Манчестер Сити» и «Реалу». Однако, лишь магия Пиоли смогла остановить «синюю машину».

Хвича оказался именно тем, кто был так необходим Осимхену для раскрытия всей своей мощи. Как итог, идеальный пример игры, которую ставит Спаллетти. Осимхен – 26 голов, Кварацхелия – 10 голевых передач. Оба – лучшие по данным показателям.

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Эстетическое наслаждение – одно словосочетание, которое заменит все статистические данные игры неаполитанской команды. Сбалансированный во всех линиях состав весь сезон позиционировал себя как единый механизм.

Гуляй, Неаполь!

Несмотря на всю важность причин, гораздо интереснее наблюдать за последствиями. За несколько туров до конца в матче против «Удинезе» неаполитанцы оформили чемпионство. Сразу же после финального свистка «Дачия Арена» заполнилась болельщиками, а что касается самого Неаполя, то город окрасился в несвойственные для себя красно-розовые цвета. Повсюду были видны и слышны фейерверки, и казалось, что все люди вышли на улицы, ибо не праздновать столь знаменательный успех тогда не мог только тот, кто не знает о существовании такого вида спорта, как футбол.

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Гуляния продолжались очень долго. Настолько это был радостный момент, что даже местная полиция поняла бесполезность своей работы в ту ночь. Ведь это не только успех отдельной команды, «Наполи» и есть город. Если бы только Марадона мог это наблюдать…

К слову, фанаты неаполитанцев все же простили Лучано Спалетти и признали свою неправоту, и даже извинились перед ним лично, однако, весьма в своеобразной манере. Помните историю про угнанный «Фиат»? Болельщики вернули ему руль и диски от того автомобиля. Довольно символичный поступок. Был ли это намек на то, что Спаллетти нужно выиграть еще несколько чемпионств? Уже вряд ли.

Хорошего понемногу

Уход после победы в Серии А – событие довольно редкое в футболе. Особенно странным оно выглядит в данной ситуации. Настоящей сенсацией было заявление о том, что итальянец покинет команду после столь удачного сезона.

«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов», – заявил Спаллетти.

Соцсеть Лучано Спаллетти

Подобные поступки свойственны специалисту. Как там говорится, «если любишь – отпусти?». Или Спаллетти потерял мотивацию, а может быть и не поверил в свою способность развить успех? А вообще, действительно ли причина кроется в этом?

Как отмечают многие инсайдеры, основная причина – ссора со скандальным Аурелио де Лаурентисом, который мог бы смело составить конкуренцию Боули в своих методах управления командой. Если это и вправду так, то вряд ли кто-то удивится. О причинах гадать можно до бесконечности, но факт остается фактом, такое Спаллетти «выкидывает» не впервые. Так что, не стоит копаться в мыслях и желаниях настоящего творца.

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Но все же, стоит признать, что столь бурный праздник, длившийся весь сезон, действительно требует отдыха по его окончанию. Так что, можно смело предположить, что Спаллетти явно способен вернуться спустя время, но пока не будем о грустном. Сейчас – самое подходящее время для радости и безудержного празднования.