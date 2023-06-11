Этого ждали 7 лет. Гвардиола добыл долгожданный кубок Лиги Чемпионов

Второй для «Манчестер Сити» и четвертый для «Интера» финал Лиги чемпионов предвещал легкую прогулку… для манчестерской команды. Подопечные Хосепа Гвардиолы считались явными фаворитами встречи, а от «нерадзурри» ожидали лишь достойного сопротивления и последующего поражения. Уж больно хороши ребята из сурового Манчестера в сравнении с миланской бандой.

Парни, вы приехали выигрывать?

Каково было удивление всех, когда с первых же минут подопечные Индзаги устремились в атаку и во всеуслышание заявили: «Вы зря нас недооценивали!». На «Ататюрк Арене» недоумевали все – от болельщиков до Хосепа Гвардиолы, а выражение лица Индзаги символизировало, что все идет по плану. Однако, первый тайм оказался не богатым на опасные моменты, как и подобает финалу. С одной стороны, «Интеру» не хватило немного уверенности для более убедительных действий в атаке, а с другой – игроки «Манчестера» 45 минут пытались смириться с тем, что заполучить «ушастика» в клубный музей будет гораздо сложнее, чем предполагалось. Разумеется, это и сказалось на результативности.

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Покорить сердца болельщиков «Интера» мог Барелла в середине первого тайма, но вместо удара в створ он послал мяч прямиком к угловому флажку. Что еще можно выделить? Опасный удар Холанда и в некоторой степени забавные попытки Грилиша справиться с ролью плеймейкера. Ну правда, он столько раз посылал мяч в сторону защиты, что иногда закрадывалась мысль о попытках игры «вторым номером».

Справедливости ради, неудачную игру «горожан» можно немного оправдать травмой Кевина Де Брёйне, получившего повреждение на 36-й минуте. Заменил его Фил Фоден.

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Я увидел дриблинг Стоунза!

Второй тайм показал нам, как должен выглядеть настоящий финал – с хлебом и зрелищем. Мяч переходил от одной команды к другой, все хотели завладеть преимущество в самом важном отрезке матча. Первый поистине опасный момент создали «нерадзурри», Чалханоглу от души приложился к удару, но мяч прилетел защитника. После чего прошла серия атак «Сити», и как же был хорош Стоунз: обострял, разгонял… а какой дриблинг демонстрировал уже бывший защитник. Непонятно, как Хосеп додумался перевести англичанина в полузащиту, но это явно можно назвать одним из лучших тактических решений. В процессе «перестрелки» Эдин Джеко был заменен на Лукаку и тот почти сразу же получил шанс открыть счет в матче. Аканджи, ну как же так? Не смог защитник принять мяч и он прилетел прямо в ноги бельгийцу, но не смог Ромелу вывести команду вперед. В ответ Фоден решил продемонстрировать, что не зря его выпустили, но Барелла повалил его и заработал первую желтую в матче.

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В таком темпе и проходила встреча, пока в одном из выходов в атаку Аканджи не выдал гениальнейший пас на Бернарду Силву, который совершил прострел и лишь неприятный отскок Ачерби прямиком на убойную для Родри позицию не позволил «горожанам» выйти вперёд. Но это не был бы финал Лиги чемпионов, если не последовал достойный ответ. Как же Димарко старался дважды почти с ленточки вколотить заклятый мяч в ворота. Перекладина и попадание в Лукаку – ну как же ему не повезло.

И Лукаку бил, да кто только не бил, но все никак. От такого обилия нереализованных моментов даже у нейтральных фанатов могут появиться слезы. Поверьте, уж слишком они заслуживали этот гол. Да и соперники заслуживали, был у Фодена голевой момент на 78-й минуте: идеальный сольный проход, но мяч попал прямо в руки вратаря.

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Настало время поставить точку

На 83-й минуте повреждение Стоунза вынудило Гвардиолу заменить его на Кайла Уокера. До конца оставалось чуть меньше восьми минут и перед командами стояли максимально противоположные задачи. Пока «горожане» думали как бы удержать преимущество, Симоне Индзаги пытался что-то придумать для спасения встречи. Как следствие, замена Чалханоглу на героя полуфинала, Генриха Мхитаряна. Стоит признать, что он был действительно хорош – очень быстро встроился в атаку и стал главным распасовщиком команды.

Атаковали, атаковали, но как же умудрился не попасть с убойнейшей позиции Ромелу Лукаку на 88-й минуте, а после и на 90-й. «Манчестер» может выдохнуть, а «Интер» признать, что у Лукаку вообще не задался матч. Он напомнил нам себя образца чемпионата мира в Катаре.

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Лицо Диего Милито как символ разочарования

Как же отчаянно старались «нерадзурри» забить гол в самой концовке матча. На какие уловки только они не шли: и Онана пробегал через все поле, и выбегал в штрафную, и подавал, но все никак. Последние минуты и шанс на угловой. Напряжение было на максимуме, Симоне Индзаги пребывал в ярости и отталкивал всех от себя. Угловой, удар Димарко, 3,2,1… и все! «Манчестер Сити» спустя долгое время смог добраться до главного европейского трофея. Милан сегодня в слезах, а лицо на лице Диего Милито отразились все эмоции болельщиков «Интера», да что там, всей Италии. Три итальянские команды в финале евротурниров, и три поражения. Ну а Хосепа Гвардиолу и компанию поздравляем с «ушастиком», с заслуженным треблом и первым… в истории… клуба… трофеем Лиги чемпионов.

Признайтесь себе. Ну кто, как не Хосеп, за эти годы заслуживал кубок больше всех?

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Лига чемпионов

Финал

«Манчестер Сити» (Англия) – «Интер» (Италия) – 1:0 (0:0)

Гол: Родри, 68.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 36), Бернардо Силва, Грилиш, Холанд.

«Интер»: Онана, Дармиан (Д'Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Госенс, 76), Дюмфрис (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Димарко, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.

Предупреждения: Барелла, 59. Лукаку, 83. Холанд, 90+2. Онана, 90+2. Эдерсон, 90+4. Индзаги, 90+6.

Судья: Марциняк (Польша).