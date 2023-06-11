Отнял фуражку у полицейского и поливал матом Газзаева. Самый «яркий» армеец в истории

Парень из южного Рио

Вагнер Силва ди Соуза – полное имя одного из лучших голеадоров в истории армейского клуба и всего российского футбола. Родился футболист 11 июня 1984 года в одном из беднейших районов Рио-де-Жанейро. Как и подобает любому бразильскому юнцу, он влюбился в футбол и отправился в академию «Бангу», откуда перебирался в «Сан-Паулу» и «Палмейрас», где и начал свою профессиональную карьеру.

Форвард провел великолепные два года в чемпионате Бразилии и решил покорить Европу. Помочь осуществить мечту решили в московском ЦСКА, куда футболист за баснословные для российской команды 6,8 миллионов долларов и отправился.



Источник фото: архив «Советского спорта»

Теперь ты Ваня

Вагнер Лав в первый же сезон оказался в «европейской мясорубке». Ведь в дебютном сезоне ЦСКА впервые попал в Лигу чемпионов в качестве чемпиона России. Газзаев делал большую ставку на игрока, и еще неопытному бразильцу нужно было сходу оправдывать статус звезды клуба. Да и сам игрок обладал намерением «разорвать» всех.

После финала кубка Америки новичок команды сразу же подтвердил свои амбиции. «Армейцам» предстояло сыграть в квалификации ЛЧ против «Нефтчи».

«Сыграть с «Нефтчи»? А разве не за этим я сюда приехал?! Если вы просите обозначить свои цели, запросто. Попасть в основной состав и поскорее вписаться в команду. Это задача на ближайшее время. А вообще, этот сезон мне бы очень хотелось завершить чемпионом страны. Стать душой команды? Почему бы и нет?».

Довольно смелое заявления для игрока, купленного на замену звездного аргентинца Кавенаги, который со скандалом перебрался в стан принципиальных врагов – «Спартак» за чуть большую сумму.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Влюбить всех за полчаса

Выражением «с корабля на бал» можно описать дебют Вагнера. Случилось это 4 августа 2004 года в матче против все тех же «Нефтчи». Игроки ЦСКА доминировали на протяжении всего матча и Газзаев решил выделить первое время бразильцу, выпустив его вместо тогдашнего капитана Сергея Семака на 46-й минуте.

Такого выразительного начала мало кто мог ожидать. Форвард демонстрировал феноменальные технические навыки и уже на 72-й минуте Вагнер Лав удвоил счет в матче. Футболист стал одним из лучших игроков того матча, а фанаты сразу же влюбились в перспективного новичка. И дело даже не в голе. То, какую самоотдачу и мастерство продемонстрировал игрок может удостоиться только оваций. На послематчевой пресс-конференции Газзаев всеми добрыми словами расхваливал игрока, а имя футболиста появилось на первых полосах всех спортивных газет.

«Едва появившись на поле, бразилец дважды продемонстрировал скоростной дриблинг, сразу дав понять, что авансы выданы ему не зря. Забил гол, ловко устранив двух соперников, и низом от линии штрафной уложив мяч в дальний угол. Стало очевидно: Вагнер, которому потребовалось менее получаса, чтобы открыть счет своим голам за ЦСКА, футболист и впрямь незаурядный», – опишет игру футболиста в дебюте «Спорт-Экспресс».

Источник фото: архив «Советского спорта»

Но история начала пути не была бы такой душевной и интересной, если бы в ней не было места курьезным моментам. После того, как Вагнер Лав забил гол, на телевизионной трансляции игрока подписали как защитника. Ошибка предалась огласке и стала по своему футбольным мемом в 2004 году.

Кстати, вы никогда не задумывались, почему он запомнился именно как Вагнер «Love». Сам футболист отмечал, что прозвище приклеилось к нему за пару лет до переезда в Москву во время юниорского Кубка Сан-Паулу с «лёгкой руки» двух популярных бразильских телеведущих. Ему это понравилось и с тех пор он стал себя так именовать. Но в России его прозвали гораздо проще – Ваня.

Это лишь самое начало

Уже после дебютного матча за игроком закрепился статус одного из лучших футболистов в России. Ведь помимо хорошей игры Ваня (таким прозвищем окрестили игрока) обладал невероятной харизмой и эпатажным образом. А вы помните, как бразилец обещал забить 12 голов в чемпионате и сдержал свое слово? А как обещал раскрыть смысл своей прически?

К слову о прическе. Тогда у Вагнера Лава были заплетены косички и они были окрашены в разные цвета, но никто не мог понять, почему. Как признавался сам бразилец в последней игре за «Палмейрас» они у меня были цвета этого клуба – зелёные. А приехав в Москву, выбрал синий цвет в честь ЦСКА». Ну как тут не влюбиться в игрока, такого яркого и преданного.

Источник фото: архив «Советского спорта»

По итогу уже в дебютном сезоне форвард наколотил 14 мячей, став лучшим бомбардиром команды. И это при условии, что он провел гораздо меньше времени на поле, чем конкуренты по позиции – Олич и Кириченко. И пусть чемпионство в том году завоевать не удалось, но первый за 12 лет выход в основную сетку ЛЧ – достижение не менее приятное.

То, что было дальше – уже история

И ведь действительно. Уже в следующем сезоне Вагнер Лав станет творцом победы в кубке УЕФА. Но и на внутреннем поприще бразилец сыграет одну из ключевых ролей. Смог бы ЦСКА выиграть 3 чемпионства и 6 кубков России. Вполне возможно, но это бы не было так ярко и красочно.

Продолжался этот «карнавал» вплоть до 2012 года, до момента, когда все фанаты «армейского» клуба не смогли сдержать слез из-за ухода не только первоклассного футболиста, но и одного из самых «ярких» футболистов в истории клуба. За это время Вагнер Лав 6 раз входил в список 30-ти лучших игроков России. Апогеем же стал 2008 год, когда бразилец стал лучшим бомбардиром того года – целых 20 мячей на счету.



Источник фото: архив «Советского спорта»

Но даже и это не конец. Спустя год форвард вернулся из «Фламенго» и в триумфальном стиле завоевал очередное чемпионство. А всего на счету бразильца 259 матчей за московскую команду и целых 124 гола. До недавних времен именно он считался лучшим легионером-бомбардиром в истории российского чемпионата, и только лишь спустя 10 лет этот рекорд удалось побить. Сделать это удалось Квинси Промесу.

Вот это действительно все. Как полагается любой великой истории, ей предназначен не менее великий конец. Вагнер Лав отправился в длинное путешествие. «Монако», «Мидтьюланн», «Бешикташ» и даже китайский чемпионат… в каких только уголках планеты не побывал футболист. Были даже и слухи о возвращении в ЦСКА в 2021 году, но воссоединиться было уже не суждено. Однако, где бы не оказался Вагнер Лав, душа «русского бразильца» всегда будет тяготеть к России и «армейскому» клубу. С днем рождения, Ваня! Ты навсегда останешься в наших сердцах как светлое пятно в порой мрачных временах российского футбола.