А так можно было? Вратарь выиграл две Лиги чемпионов, сыграв там два матча за карьеру

10 июня, Стамбул, финал Лиги чемпионов. И безудержная радость футболистов «Манчестер Сити». Они впервые поднимают над головой заветный кубок. Но не все. В составе «горожан» есть 37-летний третий вратарь Скотт Карсон. Однажды он уже всё это проходил. А теперь ещё и стал по-настоящему уникальным футболистом. Повторить достижение голкипера будет практически невозможно.

Источник фото: Getty Images

В 2005 году Стамбул уже становился для Карсона золотым. Тогда голкипер наблюдал за знаменитым триллером со скамейки запасных «Ливерпуля». И был готов в любой момент ворваться на футбольное поле. Но его помощи не потребовалось. А героем того матча, напомним, стал польский вратарь «Ливерпуля» Ежи Дудек. Сначала он совершил несколько зубодробительных сейвов, а затем и вовсе вытащил серию пенальти.

Очень любопытно, что Скотт был решительно настроен отказаться от своей золотой медали. Он предлагал наградить ей Криса Киркленда. Второй вратарь «Ливерпуля» прямо перед финалом получил травму и не попал в заявку. Вместо него на скамейке запасных оказался Карсон. Но партнёр по команде напрочь отказался принимать награду. Видимо, Карсон уже тогда пользовался огромным уважением у партнёров.

Источник фото: ФК "Ливерпуль"

А 10 июня голкипер выиграл вторую Лигу чемпионов. В сезоне, по ходу которого он не разу не выходил на поле. И всё-таки вратарь сыграл свою роль. С таким талисманом «Манчестер Сити» всё-таки смог вломиться в закрытую дверь, одержал победу над «Интером» (1:0). Но в чём же заключается уникальность Карсона?

После финального матча один из пользователей социальных сетей оставил язвительный комментарий в адрес Скотта. Он отметил, что вратарь выиграл две Лиги чемпионов, в которых не появился на поле ни разу. На это наш герой нашёл очень остроумный, а главное аргументированный ответ: «90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель».

Источник фото: Getty Images

Карсон действительно сыграл в одном из четвертьфинальных матчей того самого сезона, когда «Ливерпуль» героически завоевал «ушастого». Он вышел против «Ювентуса» (2:1) и помог команде добыть победу. А самое интересное, что в основной стадии Лиги чемпионов за карьеру… у него всего две встречи. Ещё одна пришлась на время в «Манчестер Сити». Правда, на тот сезон, когда кубок «горожанам» не поддался. Но продуктивность Скотта действительно выглядит невероятно.

Примечательно, что «Манчестер Сити» продлил Карсона ещё на сезон – до лета 2024 года. Видимо, в команде верят в то, что именно Скотт и его борода приносят команде удачу. А значит, вырвать кубок из рук «горожан» теперь будет крайне непросто.