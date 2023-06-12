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Любил футбол и женщин, дружил с Путиным. Умер культовый авантюрист из Италии Сильвио Берлускони

Ушёл один из самых популярных в России политиков и спортивных функционеров.
Любил футбол и женщин, дружил с Путиным. Умер культовый авантюрист из Италии Сильвио Берлускони
12 июня 2023 14:03
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК «Милан»

Эх, Сильвио. Долгая жизнь без перерыва на обед, вместившая в себя политику, футбол и женщин. Когда на экраны вышел фильм «Лоро», то как-то сразу появилось недоверие к нему. Ну как можно о такой одиозной глыбе рассказать за пару часов, тут не меньше чем сериал можно снять, да еще и уместить его в несколько увлекательных сезонов наподобие «Крестного отца». Но в том был весь Берлускони. Можно рассказать многое, но большая часть была скрыта от глаз обывателей и папарацци. Вся жизнь великого человека укладывается в одну его фразу: «Никогда не понимал, в чем удовлетворение от обладания женщиной, если пропускаешь стадию ее завоевания». Также было и в футболе.

В Берлускони подкупает то, что, проживая в эпоху, когда еще не было никаких шейхов, помешанных на спорте №1, теми самыми возмутителями спокойствий были люди калибра бывшего итальянского премьера-министра. И, о чудо, эпоха звездного и поглощающего еврокубки «Милана» Сильвио совпала со временем другого сумасшедшего авантюриста Бернара Тапи и его «Марселя».

Источник фото: La Gazzetta dello Sport

Оба горели футболом и созданием чуда на базе любимых команд. Но Сильвио был первопроходцем. Берлускони по крупицам собирал тот «Милан» с тремя летучими голландцами: Ван Бастеном, Гуллитом и Райкардом скрепленная с итальянской школой футбола. Тапи совмещал французских топов с представителями всего футбольного света. Представляете, что такое – скрестить в одном месте то, что, по идее, несовместимо в любом другом пространстве. Это потом уже будет Шевченко и другие звезды мирового футбола, как последующий вектор развития великого клуба и все достижения «Милана» середины нулевых. Начало было заложено лет за десять до этого.

Источник фото: La Gazzetta dello Sport

В чем еще плюс Сильвио – он первый создатель спортивной мульти вселенной, где понятие суперклуб впервые было выведено на такой значимый уровень. Раньше, ведь, футболисты никуда не хотели особо ехать. Редкие эпизоды переходов в другие страны – это был нонсенс. До эпохального «дела Босмана», когда футбольная Европа беспорядочно наводнилась сливками со всего остального света, все было уютно и лампово.

Сборные состояли в основном из футболистов, которые представляют свои внутренние чемпионаты. Сильвио развил понятие крепкого европейского клуба, до определения – мега, суперклуб. За ним потянулись и другие представители спортивных отраслей. Они пытались и мечтали, но получалось и получается у единиц. Не вся соль мирового спорта в напичканных звездами составами команд, их еще надо грамотно построить и встроить в вертикаль развития. Едва ли этот вопрос – не самый главный в сфере амбициозных замыслов и последующего их воплощения.

Источник фото: La Gazzetta dello Sport

Еще одно несомненное достижение итальянского политика, о котором он особо не задумывался – создание культовой команды. Российский болельщик вспомнит несколько мгновений тех времен, когда в конце 80-х – начале 90-х можно было выделить в мировом спорте – в НБА «Чикаго Буллз» великих Джордана, Пиппена и Родмана, в НХЛ «Детройт Ред Уингз» с русской пятеркой и Айзерманом и «Милан» с трио звездных голландцев и молодым Паоло Мальдини. Все остальное, в лучшем случае, будет притянуто за уши.

Создание чего-то культового на многие десятилетия, а может и на столетия вперед, показатель того, что в стратегии и погоне за лучшим из спортивных достижений, человек может сорвать банк. Все это грамотное управление и управленческие кадры. После Берлускони, пример такого же грамотного подхода демонстрировал Роман Абрамович и его «Челси». Но это лишь отличный побочный эффект. На переднем плане – лучшая футбольная стратегия, которая работала около двадцати лет подряд, пока Сильвио не постарел, и мировая политическая конъюнктура не отправила политика на заслуженный отдых. Так бывает, не всё будет вечно под футбольной луной.

Источник фото: РИА Новости

Сильвио не из тех, кто сдавался. Он все равно оставался где-то рядом, дирижировал скромной местной «Монцой», которая болтается где-то в середине Серии А, как и сам Берлускони своих последних лет жизни. Еще некоторое время назад Сильвио продолжал грезить сильным итальянским футболом и делал громкие заявления на фоне то взлета, то падения национальной сборной, он хотел привозить лучших и создавать команды-династии, в его жилах протекал настоящий дух авантюриста, но это всегда было на благо.

Сегодня его не стало. Спи спокойно легендарный владелец «Милана» и прекрасный политик Сильвио Берлускони.

источник: «Советский спорт»
Любил футбол и женщин, дружил с Путиным. Умер культовый авантюрист из Италии Сильвио Берлускони
Любил футбол и женщин, дружил с Путиным. Умер культовый авантюрист из Италии Сильвио Берлускони
Ушёл один из самых популярных в России политиков и спортивных функционеров.
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