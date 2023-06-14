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Роналду стоит как вратарь «Краснодара». В «Зените» его, вообще, могут купить на сдачу

Если так пойдет, легенда сам будет платить работодателям.
Роналду стоит как вратарь «Краснодара». В «Зените» его, вообще, могут купить на сдачу
14 июня 2023 15:16
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Портал Transfermarkt в очередной раз обновил трансферную стоимость игроков, и новые данные могут повергнуть в шок несведущего в делах футбольной стоимости читателя. Стоимость некогда самого дорогого футболиста в мире упала еще на треть и теперь составляет всего 15 миллионов евро.

Для сравнения - именно столько стоит самый дорогой отечественный футболист в Российской премьер-лиге - такой же ценой могут похвастаться Матвей Сафонов из «Краснодара» и Арсен Захарян из «Динамо». В топ-4 российских игроков РПЛ входят также Далер Кузяев и Федор Чалов, они оцениваются в 10 млн. Таким образом, можно смело утверждать, что Криштиану Роналду стоит как полтора Чалова. Ну, или, Кузяева. С учетом легионеров РПЛ Роналду не вошел бы даже в пятерку самых дорогих игроков лиги.

Источник фото: Getty Images

ТАК ЛИ ВСЕ ПЛОХО?

И да, и нет. Конечно, эпоха ушла. Роналду уже давно не является самым дорогим в мире, правда, все еще остается одним из самых высокооплачиваемых. Сказывается, разумеется, и возраст игрока - это считается одним из важнейших факторов расчёта трансферной стоимости. И, что примечательно, в своей возрастной категории Роналду самый дорогой - ближайший преследователь стоит 10 миллионов, и речь о Луке Модриче.

Остается португалец и самым дорогим в Саудовской лиге. Правда, ненадолго - португалец стоит как его одноклубник Талиска, правда бразилец в цене в свои 29 лет пока растет.

Источник фото: Getty Images

ОТСУТСТВИЕ ТРОФЕЕВ

Стоит понимать, что отсутствие титула также негативно сказывается на стоимости Роналду. Вместо легкой победы в чемпионате, «Аль-Наср» упустил титул в Саудовской Аравии, а сам Криштиану хоть и показал внушительную статистику, коллектив к победам привести так и не смог.

В совокупности все это привело к тому, что стоимость Роналду на рынке упала до исторического минимума. Еще год назад Криштиану оценивался в 30 миллионов, а сейчас лишь в 15. И это худший показатель португальского футболиста за карьеру - когда он попал в поле зрения немецких аналитиков, уже будучи игроком «Манчестер Юнайтед», его оценивали в 18 миллионов. Сейчас же цена упала до минимума, причем, стоит понимать, что Роналду не молодеет, так что уже при следующем обновлении ценника он пропустит вперед в том числе и Талиску, попутно упав с 599-го места в мире на позицию за пределами первой тысячи.

Источник фото: Getty Images

ВЫВОД

Падение трансферной стоимости не отнимает легендарности у Роналду, а дешеветь с годами - это нормальное явление для футболистов, не стоит сравнивать героев бутсы и мяча с хорошим вином. Лионель Месси тоже с каждым годом становится все ближе к историческому минимуму, а нынешние 45 миллионов с переездом в «Интер Майами» совсем скоро превратятся в 30.

И, конечно, 15-миллионный ценник не отменяет того факта, что Роналду остается высококлассным футболистом, за игрой которого наблюдать на поле интересно. Пусть и стоит он как полтора Чалова. Правда, все это лишний раз подтверждает – после «Аль-Насра» Роналду точно никому уже не будет нужен. Даже в роли талисмана-ветерана.

источник: «Советский спорт»
Роналду стоит как вратарь «Краснодара». В «Зените» его, вообще, могут купить на сдачу
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