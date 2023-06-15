Легенда «Зенита» возглавит «Спартак». Кержакову дали новый шанс

После неплохого периода в «Пари НН» лучший бомбардир России отправился покорять европейские просторы. Поиски нового клуба продолжались недолго – специалиста согласились пригреть на Кипре.

Не обошлось и без помощи соотечественников. Владелец «Кармиотисса» - российский бизнесмен Дмитрий Пунин. Клуб только вышел в первый дивизион Кипра и у руководство было намеренно не только сохранить результат, но и развить. Но для того, чтобы он был, нужен хороший перспективный тренер, и тут как раз появляется только что уволенный Александр Кержаков. Пригласить звезду российского футбола поработать в теплом местечке, да почему бы и нет.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛУБ

Скромный даже по меркам кипрского футбола «Кармиотисса» никогда не являлся флагманом среди местных команд. Располагается в деревушке Полемида, играл в вышке всего три раза и каких-то особенных результатов не достигал. У команды даже нет своего стадиона и нормальной тренировочной базы, что лишь добавляло трудностей.

И не трудно догадаться, что состав едва ли достигал конкурентного уровня. По стоимости он едва не самый последний в лиге, но не без интересных имен. К примеру, здесь играет Томаш Губочан, вы его можете помнить по игре за «Зенит». Однако, состав команды построен из бывших игроков топовых молодежных сборных, чья карьера на задалась. Что здесь значит «состав построен»? Ровным счетом, ничего. В этой команде каждый сезон меняется обойма игроков, что в целом-то и неудивительно для маленьких команд.

Источник фото: ФК «Кармиотисса»

КЕРЖАКОВА УЧАТ ТРЕНИРОВАТЬ

Еще в самом начале на долю Кержакова выпала не легкая задача.

«Пунин говорил, что «Кармиотисса» должна побеждать, играть в Европе, показывать красивый футбол, развивать молодых игроков для перепродажи. Винегрет. «У нас есть те, кого можно продать?» Я отвечал, что есть несколько хороших игроков. «Тогда будем продавать». – «Как мы их продадим, если в следующем сезоне хотим бороться за место в еврокубках?» – «А, тогда не будем».

И что делать в данной ситуации – непонятно. Но это было наименьшим из всей своры огромных проблем. К слову, Дмитрий Пунин приложит свою руку к уходу Кержакова не меньше, чем к приглашению.

Источник фото: ФК «Кармиотисса»

Разумеется, никто сходу не ожидал серии из побед, да и сенсации никто не ожидал. Кержаков принял команду при десятом месте в чемпионате, и оставил ее там же, чем помог избежать вылета. Семь матчей, две победы, четыре поражения при одной ничье. И это действительно неплохой результат для такой команды.

Гораздо важнее то, что Александру удалось вдохнуть жизнь в эту команду. Вы только представьте, что в команде не было технической съемки и только при Кержакове стали ее делать, да и комнату для проведения теоретических тренировок приходилось буквально выпрашивать. Но подобные моменты — это лишь условности, которые вылились в самое важное – интересный атакующий футбол.

А ВЕДЬ КОКОРИН ГОВОРИЛ…

Все могло бы и дальше идти своим чередом, если бы сверху не началось самодурство, которое вынудило Кержакова сбежать из Кипра.

Если обратиться ко всему вышенаписанному, то может сложиться понимание, что еще в моменте принятия команды все шло по очень напряженному сценарию, но апогеем стал матч против «Олимпиакоса» из Никосии.

Существует множество примеров, когда владельцы клубов начинают влезать в тренерскую деятельность по принципу «я плачу, здесь мой банкет». Также произошло и здесь. Так вот, «Кармиотисса» ушла на перерыв со счетом 2:0 не в свою пользу, и тут началось. Пересказывать произошедшее не имеет никакого смысла, гораздо интереснее будет воспринять инцидент со слов самого тренера.

«В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо».

Даже через эту цитату можно ощутить весь спектр негативных со стороны Кержакова и это вполне разумно, любой специалист бы просто недоумевал, если бы сверху начали наседать. Но была лишь самая низина всей подноготной.

Источник фото: ФК «Кармиотисса»

Предположительно, команда была напрямую связана со «сливом» игр. Владелец команды один из бывших владельцев букмекерской компании «Pin-up», потому понимает в этом бизнесе многое. Не будем утверждать, что Пунин как-то связан с договорняками, а лишь отметим это совпадение.

Если пересмотреть повтор матча против «Олимпиакоса», то может закрасться мысль о том, что просто матч был сдан. И это даже не предположение, ну настолько там все очевидно (посмотрите на досуге, и вы сами все поймете). Разумеется, при такой напряженной атмосфере в клубе подобная ситуация может стать определяющей. Да и Александр явно не из тех людей, которые бы стали это терпеть. Зачем тренеру с амбициями начинать свою карьеру с репутацией «покровителя договорняков». А может и не в договорняках дело, ведь всегда существуют вероятность того, что игроки желали выжить и самого специалиста. Но и тут нужно отдать должное Кержакову. В перерыве матча тренер окончательно убедился в том, что отсюда нужно валить, но по-честному.

Но и по достойному проводить Кержакова никто не захотел. Вышло наоборот, ему решили лишний раз напомнить, что жизнь не такая легкая штука. Проще говоря, его «развели». После матча генеральный директор извинился перед тренером за произошедшее в матче и предложил остаться в клубе. Естественно, любое подобное предложение сопровождается контрактом. Но там был такой интересный пункт, который называется «соглашение об отсутствии претензий». Вот так вот добрыми побуждения Кержакова и воспользовались. Когда 1 апреля было объявлено об отставке специалиста по собственному желанию (спасибо и на том), то при расчете ему просто ткнули этим договором и заявили, что никто ему денег не должен.

Источник фото: соцсети Александра Кержакова

Справедливости ради, не стал Александр разбираться с этим, махнул рукой и собрал чемоданы - Настолько ему все надоело. А ведь другой Александр его предупреждал еще с самого начала. Как отмечал сам Кержаков, у него был диалог со знатоком кипрского футбола –Кокориным, который не стал однозначно говорить о ненадобности перехода, но высказался о команде в не самом лучшем ключе.

УШЕЛ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

В данной ситуации Кержакову удалось обернуть ситуацию в свою сторону, но тут и ничего не приходилось для этого делать. Экс-футболиста «просто-напросто» кинули, причем свои же. Но самое главное, что Александр не опустил руки и не разочаровался, ведь его историю явно оценили в «Спартаке» из сербского города Субботица. В данный момент он ведет переговоры с этой командой, и остается лишь надеяться на то, что впредь Кержаков будет внимательнее смотреть на тех людей, с которыми он работает.