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Новый Дэвид Бэкхем. Беллингем превзошел его, еще не сыграв за «Реал»

В 19 лет стал самым дорогим английским футболистом. Отказался от теплых условий на родине, выбрав королевский клуб
Новый Дэвид Бэкхем. Беллингем превзошел его, еще не сыграв за «Реал»
16 июня 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

ТРЕНЕР «ТОРПЕДО» И ДЕБЮТ БЕЛЛИНГЕМА

Джуд Беллингем родился в одном из крупнейших городов Англии – Бирмингеме. И как подобает любому мальчишке он с самого раннего детства влюбился в футбол. Влюбился настолько, что уже в 16 лет получил возможность поиграть «со взрослыми».

Как бы странно это не звучало, но первым, кто дал шанс англичанину проявить себя в столь раннем возрасте – это нынешний тренер московского «Торпедо» Пеп Клотет. Тогда он тренировал «Бирмингем», который давным-давно вылетел из АПЛ и барахтался в низших профессиональных дивизионах.

Произошло это в 2019 году в матче против «Сток Сити». К тому времени футболист обладал кое-какой репутацией и известностью. Игрок с семи лет «варился» в системе «Бирмингема» и являлся одним из главных представителей нового футбольного поколения Британии. И сколько только не пытались выкрасть Джуда у бедной команды, но не получалось – футболист оказался до последнего верен месту, где его взрастили.

Источник фото: ФК «Бирмингем»

Возвращаясь к дебютной встрече, она сложилась максимально феерично. Вышел при счете 0:1, помог сравнять счет, а в конце и вовсе вывел команду вперед. Всем на «Сэнт-Эндрюс» стало понятно, что этот парень – будущее английского футбола.

«Знаешь, есть люди, которые рождены, чтобы играть в футбол, — и когда они рождаются, чтобы играть в футбол, они добиваются успеха».

Так говорил помощник Клотета, Пако Эррера перед тем, как выпустить футболиста, и сейчас можно с полной уверенностью сказать, что не зря.

Но это было лишь самое начало. Дальше лишь были только рекорды: Самый молодой игрок в истории команды, лиги, кубка. Пеп поверил в футболиста, а Беллингем отплатил за это сполна. Игрок стал настоящим лидером команды и в своем раннем возрасте обзавелся бойцовским характером, но было понятно, что нужно двигаться дальше.

АНГЛИЯ? СЛИШКОМ СКУЧНО

Когда настало время уходить на повышение, перед футболистом встал вопрос: продолжить ли покорять английский футбол или бросить себе совершенно новый вызов. И тут как раз на футболиста вышли боссы «Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» Дортмунд. С одной стороны, почему бы не продолжить развиваться у себя на родине, в сильнейшей лиге мира, где ты будешь чувствовать максимально комфортно.

Как только не пытались задобрить и расположить к себе футболиста. Предлагали баснословные контракты, выходили на связь с семьей, даже сэр Алекс Фергюсон провел для юнца экскурсию по тренировочной базе. Вы можете вспомнить, скольким футболистам, тем более таким молодым, оказывались такие почести?

Но это оказалось слишком скучно для юнца и тот принял решение перебраться на континент. Боссы «шмелей» выложили 25 миллионов за перспективного парня и это не вызвало какого-либо удивления. Футболист в таком юном возрасте покупался как полноценное усиление для топ-клуба.

Источник фото: Getty Images

Ни для кого не секрет, что в плане «взращивания» игроков «Боруссию» можно с полной уверенностью назвать лучшей в своем деле. Если перечислять всех топ-футболистов, ставших звездами именно в Дортмунде, не хватит и нескольких страниц. К тому же, в команде присутствует единомышленник перспективного футболиста, не менее перспективный британец Джейдон Санчо, который еще в 2017 году решил перебраться из системы «Юнайтед» в немецкий клуб.

Уже в сентябре 2020 года этот парень дебютировал за «Боруссию», правда всего лишь в кубковом матче против «Дуйсбурга». И снова все прошло по бирмингемскому сценарию. Дебют и гол, ошеломленная публика скандировала его фамилию. В этом же месяце игрок был признан новичком месяца в Бундеслиге. Боссы клуба потирали руки, понимая, что сорвали джекпот.

А то, что было дальше – уже история. В октябре был дебют в Лиге чемпионов, таким образом он стал самым молодым английским игроком в истории евротрофея (17 лет и 117 дней). А в апреле полузащитник забил свой первый гол в данном розыгрыше. Да еще кому! Самому «Манчестеру Сити» британец лишний раз решил напомнить о своем существовании.

Не имеет смысла расписывать все эпизоды дортмундского этапа футболиста. Разве вам было бы интересно читать пересказ выступления основного игрока «Боруссии», даже если ему всего-то 17 лет. В первом же сезоне игрок принял участие в 46 матчах и забил 6 голов, попутно захватив кубок Германии. В следующем сезоне удалось не просто сохранить успех, но и преувеличить его. Вы только представьте набор исполнителей. Холланд, Санчо, Беллингем – и все они еще буквально год назад играли за один клуб. Как же быстро летит время!

Но речь сейчас не об этом. В сезоне 2021/2022 футболист выступил не менее успешно, даже гораздо хуже. Омрачило тот сезон лишь отсутствие трофеев. Череда неудач началась еще с суперкубка Германии, где усилий Беллингема не хватило для победы над «Баварией». И при всей Самоотдаче и красивой игре полузащитнику не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы забрать звание лучшего молодого игрока. Обидное второе место, но стоит признать, Педри в том году был ничуть не хуже Джуда, да и подобные награды – это всего лишь условности.

В ударном ритме прошел и этот сезон. Несмотря на уход Холланда и единомышленника Санчо, «Боруссия» окончательно окрепла вместе с Джудом и отправилась в поход за трофеями. Но ожесточенная борьба с «Баварией» закончилась трагично, бесславным поражением «Майнцу» в последнем туре и обидным вторым местом.

Источник фото: Getty Images

В любом случае, Беллингем уже стал своим в «Боруссии», окончательно окреп и превратился в футбольного монстра. Серьезно, своей игрой полузащитник стер границы в возрасте, ведь давно на футбольной памяти нет футболиста, который провел три полноценных сезона, но на момент последнего ему всего лишь 19 лет.

А что до сборной, кажется, ни для кого не будет удивлением, что футболист прошел все возрастные уровни и к этому времени уже является основным в главной команде. К слову, он в ней уже с 2020-го года. Поколесил по Европе и завоевал серебро Евро, а зимой отправился в Катар. Вместе с Декланом Райсом они образовали одну из лучших связок в мировом футболе. Два амбициозных полузащитника как будто бы были созданы друг для друга. В то время, как Беллингем выступает в роли свободного художника, Райс «подчищает» и выполняет всю работу в обороне. И становится действительно страшно, ведь если эти парни воссоединятся в одном клубе, то это определенно будет лучший дуэт сегодняшних дней

АНГЛИЯ? НЕ МОЙ УРОВЕНЬ

Довольно странно говорить в контексте 19-летнего игрока, что ему необходимо уходить на повышение. Но в контексте нашей истории это тот самый случай. Нет в мире ни одной команды, которая не хотела бы заполучить одного из лучших футболистов мира, которому еще и 19 лет. А как говорится, где играют самые лучшие, в Мадриде.

Никак не мог Флорентино Перес пройти мимо этого футболиста. Этот переход был просто необходим с нескольких сторон. Первая и самая очевидная – спортивная. Тони Кросс и Лука Модрич стареют, а в пару к Камавинге и Вальверде просто необходим такой же молодой и перспективный юнец. А вторая сторона этого трансфера должна была показать, что Перес еще на «коне». Команда проводит не самую удачную трансферную кампанию. Эпопея с Мбаппе продолжается, а Харри Кейна отказались подписывать в самый последний момент. Казалось, что переход молодого англичанина поможет утереть нос всем хейтерам и показать, что Мадрид все еще забирает себе самых лучших.

Источник фото: ФК "Реал" (Мадрид)

Но тут снова, как и три года назад, перед игроком встал выбор. На этот раз, важнейший в его жизни.

Какой бы английский клуб не хотел заполучить Беллингема? Но кто-то не мог потянуть его из-за цены, куда-то просто футболист не пошел. Были разговоры о «Ливерпуле» и они были самыми логичными. Команде просто необходим креативный полузащитник, да и сами «мерсисайдцы» взяли курс на перестройку.

МАДРИД ИЛИ РОДИНА?

Но в очередной раз англичанин выбрал теплый Мадрид вместо холодного Ливерпуля. Звучит вполне оправданно. Игроку его уровня явно комфортнее играть с Кроссом и Модричем, нежели Хендерсеном и МакАллистером. Но это все размышления, гораздо важнее действия. С барского плеча Переса в «Боруссию» был совершен перевод средств в размере 107 миллионов евро. Беллингем едет в Мадрид. Соглашение предполагает бонусы, по которым сумма трансфера может достигнуть 125 миллионов, и если это произойдет, то полузащитник станет самым дорогим английским игроком в истории.

Источник фото: ФК "Реал" (Мадрид)

Единственное, что настораживает – английские футболисты никогда не были хорошим экспортным товаром и довольно редко где британцы проводили достойные отрезки. Вудгейт, Оуен, Бэкхем – все они когда-то приходили в «Реал» и уходили со статусом главных разочарований. И вот в чем заключается главный вопрос: станет ли правильным решением выбор в пользу Мадрида? Может, все-таки стоило выбрать родину?

источник: «Советский спорт»
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