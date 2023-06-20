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Больного экс-игрока ЦСКА нашли на улице в Малайзии. Борис бомжевал без денег и паспорта

Некогда перспективный футболист скончался в нищете и безвестности.
Больного экс-игрока ЦСКА нашли на улице в Малайзии. Борис бомжевал без денег и паспорта
20 июня 2023 09:29
автор: Сергей Чиков
автор фото: Архив "Советского спорта"

Период перестройки открыл советским людям ранее невиданный мир новых развлечений и профессий, а вместе с тем и пороков. Советский Союз погрузился в настоящую лихорадку, что сказалось и на судьбах спортсменов. Зажиточные атлеты всё чаще поддавались соблазнам нового времени, пускаясь во все тяжкие… и разрушали свои карьеры. Страшная участь постигла и футболиста Бориса Деркача.

Бывший игрок московского ЦСКА и киевского «Динамо» закончил жизнь практически бездомным. Спасти легенду не смогли даже фанаты.

Архив "Советского спорта"

“Хороший пацан, но не режимщик”

Первую известность полузащитник приобрел благодаря выступлению за киевский СКА, где привлек внимание двух легенд советского футбола – Валерия Лобановского и Юрия Морозова. Не сказать, что игрок был уникумом своего поколения, но имел потенциал для того, чтобы превратиться в крепкого футболиста. Из двух сильнейших тренерских школ игрок выбрал московскую, что в целом неудивительно, ведь в команду, где играют Беланов и Блохин пробиться попросту не было шанса.

Молодой футболист успешно адаптировался в команде, провел 14 матчей и забил один гол – неплохая статистика для новичка. Но был у футболиста один изъян, который тогда только начинал проявляться - страсть к алкоголю и тусовкам. Постоянные запои выбивали Деркача из колеи. Апогеем одной полугодичной пьянки стало исчезновение игрока на целую неделю - под предлогом ухода на свадьбу.

ФК "Динамо" (Киев)

- Хороший пацан, но не режимщик. Бывали проблемы. Как-то отпросился на выходной к кому-то на свадьбу в Киев. Естественно, загулял. Вернулся через неделю. На базе в Архангельском собрание: Морозов, Бубукин отчитывают Деркача. Юрий Андреевич спрашивает: «Боря, ну как же так? Ты вообще ни о чём не думал?». На что он ответил: «На свадьбе только об одном и думал: «Как же ж там моя команда?!», - рассказывал о бывшем одноклубнике Михаил Колесников.

Так больше продолжаться не могло. К счастью для Бориса, на горизонте тогда засверкало предложение от Леонида Ткаченко, работавшего в «Металлисте». Там полузащитнику предложили лучшие контрактные условия, роскошную квартиру, авто, а главное - клуб гарантировал выступление в высшей лиге. Полузащитник соблазнился и отправился в Харьков.

Гулянка по-украински

В Харькове игрок раскрылся с новой стороны. Здорово провел три сезона, добравшись до финала кубка, где “Металлист” проиграл “Торпедо”. Отрезок был настолько ударным, что даже сам Лобановский решил снова обратиться к полузащитнику. Специалисты такого масштаба не привыкли звать игроков в свой клуб дважды, но Деркачу повезло: ему выпал шанс все исправить.

И он им воспользовался. Первый сезон прошел успешно: футболист сумел закрепиться в основе. Играли Деркачу на руку и перемены в составе. На следующий сезон команда осталась без лидеров центра поля: Кузнецова, Бессонова и Демьяненко, - так что на плечи игрока возлагалась задача стать лидером полузащиты.

ФК "Динамо" (Киев)

Но закрепить свой успех защитнику не удалось - он вновь начал гулять. Причём, теперь у Бориса появилась новая, не менее страшная зависимость - от азартных игр. В день футболист мог проигрывать тысячи, даже десятки тысяч долларов, а оставшиеся деньги просаживал на выпивку.

- Когда Деркач подшивался – шёл играть. Как только бухнёт – всё, запой, не узнать человека. Рассказывали, в Харькове мог на три дня потеряться – не видно, не слышно. Есть категория людей, которым противопоказано спиртное. К великому сожалению, это Деркача и погубило. Игрок-то хороший был – не зря Лобановский его приглашал, - вспоминал Ахрик Цвейба.

Тогда же, в начале 90-х, спортсмена начали массово уезжать за границу. Европейские возможности привлекли и Деркача, решившего как можно быстрее покинуть Украину.

“Цыган схватился за нож - и на него”

Договориться хоть с каким-то европейским клубом игроку было непросто. После сезона в украинском «Эвисе» он пытался пристроиться в «Бурсаспор», вёл переговоры с «Левски», куда в итоге и перебрался, но ни одного матча за команду не сыграл. Позже полузащитника занесло в Венгрию: его приютила команда «Ньиредьхаза».

В Венгрии Деркач не заиграл, зато обрел себя в новом амплуа. Борис связался с местной украинской преступной группировкой, занявшись вместо футбола грабежом и рэкетом. Впрочем, вскоре во время одного из налетов футболист был пойман: его отправили в венгерскую тюрьму на 11 лет. Спустя два года за решеткой Деркач предпринял попытку побега, за что получил ещё 4 года лишения свободы.

Архив "Советского спорта"

- Братва из Киева предложила: «Боря, давай одного сутенёра выставим на деньги». Он и пошёл на дело. Дали ему, поддатому, ствол, а он стакане дней десять сидел. Явился он к этому цыганскому барону в загородный дом. Направил на него пистолет: «Гони бабки». Цыган за нож схватился – и на него. Боря потом оправдывался: “Если бы я не стрельнул, он бы меня убил”, - рассказывал позже Цвейба.

Жизнь после тюрьмы

После выхода на свободу Борису оказалось не до футбола. Пришло время налаживать жизнь, но все было безуспешно - спустя годы Деркача неожиданно обнаружили в Малайзии. За границей он жил без денег, без семьи – такое печальное существование влачил игрок, считавшийся некогда надеждой советского футбола. Благодаря помощи украинской диаспоры и сотрудников посольства, впоследствии футболист всё же вернулся на родину, но прожил там всего полгода.

Посольство Украины

Высохший, осунувшийся, передвигался на каталке и всё время кашлял – очень похоже было на плеврит. Даже кнопочного телефона у него не было. Деркач уехал на автобусе в Харьков. После перезвонил с незнакомого номера: «Я нормально, у друзей!». Больше я его не слышал. А в конце мая в «личку» на ФБ прилетело сообщение от незнакомого человека из Харькова: «Борис умер», - вспоминал украинский журналист Андрей Танасюк.

Конец талантливого футболиста оказался бесславным. К удивлению, даже на интернет-ресурсах до недавнего времени не была указана дата смерти Бориса Деркача. Её журналистам впоследствии подсказала тёща спортсмена – 18 мая 2019 года.

источник: «Советский спорт»
Больного экс-игрока ЦСКА нашли на улице в Малайзии. Борис бомжевал без денег и паспорта
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