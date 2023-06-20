Хотят сажать Антошку. Суд Амстердама вынес приговор Квинси Промесу

Первое из судебных разбирательств, ведущихся в отношении лучшего бомбардира «красно-белых», подошло к своему завершению. Суд столицы Нидерландов признал Квинси Промеса виновным в вооружённом нападении на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюремного заключения. Также сообщается, что срок, определённый Промесу, мог быть на шесть месяцев меньше, но футболист отказался признать вину и не присутствовал лично на заседаниях суда. При этом факт покушения на убийство, на котором настаивало обвинение доказан не был. Кроме того, Промес должен выплатить штраф в 7000 евро, но в это в подобной ситуации — меньшее из зол. Вся дальнейшая карьера лидера атак красно-белых оказалась под угрозой.

Бомбардир для местного пользования

Теперь для Квинси закрыта дорога в родную страну и государства, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о взаимной выдаче преступников — а это очень солидная часть политической карты мира. Если, конечно, Промес не хочет подчиниться решению суда и отбыть наказание, но говорить об этом, как минимум, странно. Так что у него остаётся, пожалуй, один вариант развития событий — до завершения карьеры играть в России и после этого попытаться найти работу в нашей стране. В противном случае его нахождение здесь будет только отсрочкой исполнения приговора.

РИА Новости

Есть ещё два немаловажных момента, на которые нельзя не обратить внимание. Первое — российские клубы на данный момент отстранены от еврокубков, но что будет в случае их возвращения на международную арену? Нужен ли будет руководству «Спартака» игрок, который может выступать только в чемпионате и кубке страны? Учитывая заслуги Квинси перед клубом, можно предположить, что и в этом случае вопрос будет решён положительно для него. Но ситуация в столь щекотливой ситуации может измениться в любой момент.

Второе — рабочая виза гражданина Нидерландов, как и любая другая, имеет свой срок действия. И что будет, когда он истечёт, пока непонятно. Осуждённому к тюремному заключению иностранному гражданину могут просто не выдать новую — и тогда его пребывание на территории нашей страны станет нелегальным. Рассчитывать на российское гражданство Промесу в его текущей ситуации по меньшей мере наивно — соответствующие разъяснения на этот счёт были даны компетентными органами ещё до вынесения приговора.

Меньшее из зол

Соцсеть Квинси Промеса

Существует, конечно, и второй путь — сдаться, заплатить штраф, отбыть положенное наказание и после этого, что называется, выйти на свободу с чистой совестью. Но не стоит забывать о том, что в отношении Промеса ведётся и ещё одного расследование — по делу о контрабанде наркотиков. И в случае вынесения ещё одного обвинительного приговора суммарный срок заключения для Квинси будет в разы больше, чем тот, что ему определили сейчас. А уклониться от участия в судебных заседаниях по этому делу в статусе уже осуждённого будет уже невозможно. Так что, по всей видимости, футболисту придётся навсегда смириться с именем «Антоха», как его называют болельщики «Спартака» и строить дальнейшую жизнь, связывая её только с нашей страной. Или бороться за пересмотр приговора по первому делу и оправдание по второму, чего будет очень сложно добиться заочно.