Футболист бросил жену в медовый месяц. В итоге его самого кинули

Совсем недавно французский полузащитник Бубакар Камара сыграл свадьбу. Избранницей игрока «Астон Виллы» стала 27-летняя инфлюэнсер Корали Порровеккио, в социальных сетях которой более 2 миллионов подписчиков. Молодожены устроили пышный праздник, на котором присутствовали такие звезды футбола, как Поль Погба, Килиан Мбаппе, Фелипе Коутиньо, Унай Эмери и другие.

Источник фото: соцсеть Бубакара Камара

После такого яркого и зажигательного празднества, как положено, молодые отправились в долгожданное свадебное путешествие. В планах футболиста было провести несколько дней в компании горячей новоиспеченной жены на Мальдивах, все складывалось лучше некуда. Солнце, море, песок, любимая рядом – о чем еще можно мечтать? Как оказалось позднее, есть о чем.

Бубакар Камара долгое время мечтал проявить себя на уровне сборной. В прошедшем сезоне он пополнил ряды английской «Астон Виллы». Молодой игрок неплохо себя проявил, в частности с его помощью команда смогла попасть в зону еврокубков. Однако полузащитник во всех интервью отмечал, что одной из его главных целей является место в составе сборной Франции. Да, об этом мечтают многие футболисты, но не все готовы пойти на жертвы ради своих желаний.

Источник фото: Федерация футбола Франции

Жизнерадостный Камара уже было нежился с молодой супругой на пляже, как тут внезапно появился шанс проявить себя – полузащитник был вызван в сборную Франции вместо травмированного Адриена Рабьо. Бросив все дела и жену, футболист отправился на помощь своей стране. Воодушевленный и одухотворенный Бубакар уже предвкушал, как он сможет сыграть в отборочных матчах Евро-2024.

Сборной Франции предстояло сыграть два матча против команд Гибралтара и Греции. Обе игры в итоге завершились победой французов со счетом 3:0 и 1:0 соответственно. Самое примечательное во всей этой истории то, что Дидье Дешам не дал игровой практики только троим футболистам – Маркусу Тюраму, Жордану Верету и несчастному Бубакару Камару. После того как главный тренер сборной узнал о всей ситуации, которая сложилась с 23-летним футболистом, Дешам заявил: «Я надеюсь, мадам не будет слишком сердиться на меня».

Источник фото: соцсеть Бубакара Камара

Теперь всех интересует вопрос: как отреагирует молодая жена Бубакара Камара на его поступок? Стоит ли нам ждать сообщения о скандале, или новоиспеченные муж и жена смогут договориться о компенсации медового месяца чуть позже? Что ж, ждём талантливого и, надеемся, не разведенного футболиста в основе сборной на Евро 2024 года. С таким отношением к делу, он точно сможет добиться своего.