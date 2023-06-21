Как московские клубы сговорились уничтожить «Спартак». Не помешала даже прокуратура

Эпоха правления легендарного Старостина была окончена развалом московского «Спартака». В 1975 году команда преподнесла сенсацию, закончив чемпионат на рекордно низком 10-м месте. Было решено взять курс на перестройку, однако перемены вскоре обернулись для клуба катастрофой.

Красно-белые потеряли партийную поддержку, а затем и вовсе стали «нежелательным элементом» в элите советского футбола. Удержаться в Высшей лиге «Спартак» не сумел.

Уход Старостина – символ падения «Спартака»

«Спартак» той поры держался на авторитете и мастерстве Николая Старостина, которому удавалось формировать крепкую команду на протяжении долгих лет. Однако система дала сбой. Роковым решением было назначение Крутика. Он не смог продолжить победные традиции московской команды в силу своей неопытности и самоуверенности. Оно и неудивительно, ведь он обладал лишь двухлетним опытом в «Спартаке»… из Нальчика.

Отстранение Николая Петровича случилось еще в 1975 году во время матча Кубка УЕФА «Милан» – «Спартак». Руководству нужен был повод для увольнения человека, имеющего большое количество врагов в профсоюзе. И он нашелся: трое спартаковских игроков были задержаны на таможне с иностранной валютой, что в те годы было сродни предательству. Старостин взял ответственность на себя и впоследствии был отстранен. Именно с этого момента начался крах команды.

Архив "Советского спорта"

В 1976 году чемпионат СССР был разделен на две части – весеннюю и осеннюю. Такое нововведение было необходимо для подготовки сборной к участию в четвертьфинале чемпионата Европы и Олимпиаде.

Проблемы начались уже на старте сезона. Команда, обезглавленная уходом Ловчева и Булгакова, не смогла ничего продемонстрировать на внутренней арене. Главный тренер не смог справиться с кризисной ситуацией, и клуб погрузился в бездну. На стадионе едва набиралась тысяча человек, и с каждым матчем ситуация становилась все хуже. В итоге «Спартак» занял лишь 14 место, но пока ещё никуда не вылетал – исход сезона определялся осенью.

Тогда подобная оплошность воспринималась лишь как следствие отстранения бессменного Старостина. В межсезонье были надежды, что на замену бывшему лидеру придут новые люди, и уже в финальной части команда вновь обретет себя. На тот момент в это действительно можно было поверить, провальный отрезок скрасила победа на международном турнире в Пальма-де-Майорке. Там команда продемонстрировала тот футбол, который ждали болельщики последние несколько лет: «Спартак» со счетом 3:0 разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и сыграл вничью с «Барселоной» Кройфа и Нескеса (2:2).

Московский заговор против «Спартака»

Сбыться надеждам было не суждено: команда опускалась все ниже в турнирной таблице. К последнему туру москвичи занимали всё ту же 14-ю строчку, но на этот раз ситуация была гораздо серьёзней. Шансы остаться в Высшей лиге у красно-белых ещё были, но вылет грозил клубу уже напрямую.

Чтобы не покинуть элиту, нужно было не ударить в грязь лицом в матче с киевским «Динамо». Но это еще половина дела. За сохранение прописки также боролись «Арарат» и «Днепр», которые играли против гигантов советского футбола – «Торпедо» и ЦСКА. Но если матч армейцев не являлся определяющим, то «автозаводцам» было достаточно сыграть вничью с украинской командой, чтобы спасти «Спартак» от вылета. К слову, именно «торпедовцы» стали чемпионами в том сезоне.

Архив "Советского спорта"

Удивительное совпадение: ЦСКА проиграл «Днепру», «Торпедо» проиграл «Арарату», а «Локомотив» уступил «Шахтеру». Тем самым, московское трио спасло всех и «потопило» четвертый столичный клуб, который с тринадцатью очками отправился во второй дивизион – впервые в своей истории. Сам «Спартак» проиграл киевскому «Динамо» (1:3), окончательно лишившись шансов на выживание.

РИА Новости

Спасение утопающих

Несмотря на спад, у красно-белых все еще была гигантская фан-база – не зря же команду называют народной. Десятки тысяч болельщиков завалили письмами Спорткомитет СССР с просьбой расследовать данный инцидент. Люди буквально умоляли оставить команду в «вышке», ссылаясь на экспериментальный формат чемпионата, но все попытки оказались тщетными.

Позже вопрос о судьбе «Спартака» поднял лично Виктор Гришин – первый секретарь Московского городского комитета КПСС. Функционер открыто возмущался организацией сезона и несправедливым вылетом красно-белых, намекнув на договорённость, существовавшую между соперниками команды перед последним туром. По словам чиновника, принципы честной борьбы в чемпионате игнорировались в пользу интересов спортивных руководителей, всеми средствами пытавшихся удержать подшефные команды в Высшей лиге. Более того, Гришин заявил, что доказательства нарушений уже были на руках у прокуратуры СССР!

РИА Новости

Добиться справедливости чиновнику не удалось. В партийном руководстве просто не оказалось людей, которым был интересен «Спартак». Брежнев тяготел к ЦСКА, а остальные выбирали либо «Динамо», либо «Торпедо» – кого угодно, но только не красно-белых. В итоге принципиальный соперник московских фаворитов благополучно пошёл на понижение – но, к счастью, уже через сезон вернулся в элиту.