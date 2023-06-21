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Как московские клубы сговорились уничтожить «Спартак». Не помешала даже прокуратура

Всё было настолько жёстко, что даже первые лица государства не смогли помочь.
Как московские клубы сговорились уничтожить «Спартак». Не помешала даже прокуратура
21 июня 2023 12:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Эпоха правления легендарного Старостина была окончена развалом московского «Спартака». В 1975 году команда преподнесла сенсацию, закончив чемпионат на рекордно низком 10-м месте. Было решено взять курс на перестройку, однако перемены вскоре обернулись для клуба катастрофой.

Красно-белые потеряли партийную поддержку, а затем и вовсе стали «нежелательным элементом» в элите советского футбола. Удержаться в Высшей лиге «Спартак» не сумел.

Уход Старостина – символ падения «Спартака»

«Спартак» той поры держался на авторитете и мастерстве Николая Старостина, которому удавалось формировать крепкую команду на протяжении долгих лет. Однако система дала сбой. Роковым решением было назначение Крутика. Он не смог продолжить победные традиции московской команды в силу своей неопытности и самоуверенности. Оно и неудивительно, ведь он обладал лишь двухлетним опытом в «Спартаке»… из Нальчика.

Отстранение Николая Петровича случилось еще в 1975 году во время матча Кубка УЕФА «Милан» – «Спартак». Руководству нужен был повод для увольнения человека, имеющего большое количество врагов в профсоюзе. И он нашелся: трое спартаковских игроков были задержаны на таможне с иностранной валютой, что в те годы было сродни предательству. Старостин взял ответственность на себя и впоследствии был отстранен. Именно с этого момента начался крах команды.

Архив "Советского спорта"

В 1976 году чемпионат СССР был разделен на две части – весеннюю и осеннюю. Такое нововведение было необходимо для подготовки сборной к участию в четвертьфинале чемпионата Европы и Олимпиаде.

Проблемы начались уже на старте сезона. Команда, обезглавленная уходом Ловчева и Булгакова, не смогла ничего продемонстрировать на внутренней арене. Главный тренер не смог справиться с кризисной ситуацией, и клуб погрузился в бездну. На стадионе едва набиралась тысяча человек, и с каждым матчем ситуация становилась все хуже. В итоге «Спартак» занял лишь 14 место, но пока ещё никуда не вылетал – исход сезона определялся осенью.

Тогда подобная оплошность воспринималась лишь как следствие отстранения бессменного Старостина. В межсезонье были надежды, что на замену бывшему лидеру придут новые люди, и уже в финальной части команда вновь обретет себя. На тот момент в это действительно можно было поверить, провальный отрезок скрасила победа на международном турнире в Пальма-де-Майорке. Там команда продемонстрировала тот футбол, который ждали болельщики последние несколько лет: «Спартак» со счетом 3:0 разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и сыграл вничью с «Барселоной» Кройфа и Нескеса (2:2).

Московский заговор против «Спартака»

Сбыться надеждам было не суждено: команда опускалась все ниже в турнирной таблице. К последнему туру москвичи занимали всё ту же 14-ю строчку, но на этот раз ситуация была гораздо серьёзней. Шансы остаться в Высшей лиге у красно-белых ещё были, но вылет грозил клубу уже напрямую.

Чтобы не покинуть элиту, нужно было не ударить в грязь лицом в матче с киевским «Динамо». Но это еще половина дела. За сохранение прописки также боролись «Арарат» и «Днепр», которые играли против гигантов советского футбола – «Торпедо» и ЦСКА. Но если матч армейцев не являлся определяющим, то «автозаводцам» было достаточно сыграть вничью с украинской командой, чтобы спасти «Спартак» от вылета. К слову, именно «торпедовцы» стали чемпионами в том сезоне.

Архив "Советского спорта"

Удивительное совпадение: ЦСКА проиграл «Днепру», «Торпедо» проиграл «Арарату», а «Локомотив» уступил «Шахтеру». Тем самым, московское трио спасло всех и «потопило» четвертый столичный клуб, который с тринадцатью очками отправился во второй дивизион – впервые в своей истории. Сам «Спартак» проиграл киевскому «Динамо» (1:3), окончательно лишившись шансов на выживание.

РИА Новости

Спасение утопающих

Несмотря на спад, у красно-белых все еще была гигантская фан-база – не зря же команду называют народной. Десятки тысяч болельщиков завалили письмами Спорткомитет СССР с просьбой расследовать данный инцидент. Люди буквально умоляли оставить команду в «вышке», ссылаясь на экспериментальный формат чемпионата, но все попытки оказались тщетными.

Позже вопрос о судьбе «Спартака» поднял лично Виктор Гришин – первый секретарь Московского городского комитета КПСС. Функционер открыто возмущался организацией сезона и несправедливым вылетом красно-белых, намекнув на договорённость, существовавшую между соперниками команды перед последним туром. По словам чиновника, принципы честной борьбы в чемпионате игнорировались в пользу интересов спортивных руководителей, всеми средствами пытавшихся удержать подшефные команды в Высшей лиге. Более того, Гришин заявил, что доказательства нарушений уже были на руках у прокуратуры СССР!

РИА Новости

Добиться справедливости чиновнику не удалось. В партийном руководстве просто не оказалось людей, которым был интересен «Спартак». Брежнев тяготел к ЦСКА, а остальные выбирали либо «Динамо», либо «Торпедо» – кого угодно, но только не красно-белых. В итоге принципиальный соперник московских фаворитов благополучно пошёл на понижение – но, к счастью, уже через сезон вернулся в элиту.

источник: «Советский спорт»
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