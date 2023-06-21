Футболисты хотели убить судью. Он показал 36 красных карточек и убежал!

Мы очень любим сборную Аргентины, красивый латино-американский футбол, но иногда он превращается в нечто невообразимое. Сейчас одна красная карточка может поменять ход игры, но что делать, если их оказалось 36? Вспоминаем курьезный случай, произошедший в одной из лиг Аргентины в 2011 году.

В матче между командами «Клейпол» и «Викториано Аренас» удалили всех: полевых игроков, тренеров, запасных игроков. Первый тайм еще можно назвать гладким, рефери Дамиан Рубино показал всего 2 красные карточки. А вот во втором ситуация вышла из-под контроля и рефери решил установить вечный рекорд. В какой-то момент между игроками двух команд завязалась драка.

Причиной была банальная взаимная грубость. Кто-то пару раз грубо подкатился в ноги соперникам, кто-то – ответил и… Сначала сцепились двое, разнимать их бросились ещё несколько горячих парней. Слово за слово и в дело пошли кулаки. К массовой драке спортсменов подключились и фанаты, слишком вжились в игру.

Рубино удалил с поля всех полевых игроков, включая вратарей. Он без зазрения совести показал 20 карточек. С учётом двух удалённых футболистов в первые 45 минут, на поле не оказалось никого. Но и этого Дамиану показалось мало. Он выписал ещё 14 красных карточек и закрыл протокол полностью.

Источник фото: соцсети Дамиана Рубино

Главный тренер «Викториано Аренас» заявил, что игроки его команды хотели убить рефери. Еще бы немного и они это действительно сделали, такая кипящая кровь у аргентинцев. Но скоростные данные разошедшегося не на шутку рефери оказались весьма впечатляющими. Наставник «Клейпола» отнесся к ситуации гораздо мягче и сказал о том, что Рубино просто не разобрался в ситуации.

Количество карточек, предъявленных в этом матче, стало рекордным за всю историю футбола, правда, через год в Парагвае его повторили. Правда, судья там не сходил с ума, всё было намного банальнее. В матче между «Тениенте Фариной» и «Либертадом», рефери удалил двух игроков на последних минутах. Но сами игроки не приняли этого наказания, а остались на поле и продолжили выяснять отношения.

Не трудно предположить, что всё это переросло в очередную южно-американскую массовую драку. Одним словом, футбол плавно перетёк в натуральные бои без правил. Судьи не стали любоваться происходящим на поле, а удалились в раздевалку. И уж там, без ненужной нервотрёпки и риска получить по голове, судейская бригада выписала все те же 36 красных карточек игрокам обеих команд.

Источник фото: РИА Новости

Президент «Тениенте Фарины» Эрнан Мартинес возмутился такому поведению арбитров.

«Многие из игроков вышли на поле, чтобы попытаться разнять своих товарищей по команде. Судьи же даже не остались на своём рабочем месте! Как только началась драка, они отправились в раздевалку, и ни один из них не мог увидеть, что происходило дальше. Но в протоколе, чтобы снять с себя ответственность, они удалили всех 36 игроков, включая запасных и тренеров», — рассказал он после игры.

Президент «Либертада» Сиксто Нуньес также подверг критике официальных представителей матча. «Рефери должен был лучше позаботиться о футболистах. Он должен был добиться того, чтобы два удалённых игрока оказались за пределами поля. А не сбегать оттуда самим», — заявил он.

Кстати, в современном футболе вполне реально (теоретически) этот рекорд превзойти. Поскольку в заявке на матч больше футболистов, чем было в те годы. Правда, представить себе подобное в той же РПЛ невозможно.