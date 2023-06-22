ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя

Игрок напал на оппонентов с оружием, но не получил даже предупреждения.
Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя
22 июня 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК «Амедспор»

За третьим дивизионом чемпионата Турции в России следят разве что самые ярые футбольные фанаты. Однако даже обычным болельщикам хорошо известно, что эмоции в турецком футболе всегда бьют через край. И чем ниже лига, тем чаще на поле разгораются конфликты.

Очередным подтверждением тому стал жуткий инцидент, произошедший четыре года назад на матче «Амедспора» и «Сакарьяспора». Провокация одного из игроков в начале встречи едва не обернулась большой трагедией.

Источник фото: ФК «Амедспор»

Кровавое рукопожатие

Начало матча не предвещало беды: игроки вышли на поле, стартовала традиционная церемония приветствия. Игроки пожали друг другу руки и отправились на свою половину поля. В этот момент футболист «Амедспора» Мансур Чалар подошёл к соперникам и начал… исподтишка наносить им порезы при помощи лезвия, которое хитростью пронёс на стадион. Действовал спортсмен по-настоящему опасно: одному из оппонентов он и вовсе полоснул по шее. Неудивительно, что вскоре на поле завязалась командная потасовка.

Матч еще не успел начаться, как судья принял решение остановить его. У Мансура не обнаружили острого предмета, а в историю о порезах никто не поверил. Матч продолжили, однако на протяжении всей игры агрессивный футболист пытался травмировать своих соперников, и иногда у него это получалось.

Старания игрока не привели к хорошему исходу – команды закончили встречу со счетом 1:1. Чалара арестовали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.

Источник фото: ФК «Амедспор»

Причины инцидента

Остается два вопроса: «Как ему удалось пронести лезвие?» и «Зачем он это сделал?». На первый до сих пор никто не знает ответа, а насчет второго существует несколько версий.

Турецкий клуб «Амедспор» расположен в столице турецкого Курдистана Диярбакыре. Исторически сложилось, что курды и турки не очень ладят между собой, из-за чего возникают различные конфликты, в том числе и на футбольных полях. В матче первого круга, проходившего на стадионе «Сакарьяспора», показывали кадры турецкой военной операции на территории Курдистана, а в концовке встречи болельщики хозяев ворвались и буквально разнесли раздевалку гостевой команды. Судя по всему, Мансур Чалар хотел отомстить обидчикам.

Источник фото: ФК «Амедспор»

С другой стороны, футболист хотел заполучить преимущество в матче против сильного соперника. Команда, в которой он выступает, является обычным середняком, в то время как «Сакарьяспор» претендент на повышение в классе. Но нужно ли это было при условии, что на протяжении встречи «Амедспор» демонстрировал равную игру?

«Почему его обвинили только после финального свистка?»

Руководители обеих команд не прошли мимо странного инцидента. После матча в социальных сетях «Сакарьяспора» появились фотографии порезов. В свою очередь, боссы другой команды сочли все обвинения ложными:

Есть десятки, сотни фотографий всех наших игроков во время исполнения гимна – посмотрите на них, есть ли в руке Чалара что-либо? Почему он резал соперников 90 минут, а они молчали? Почему обвинили его только после финального свистка? Вам врут о том, что наши болельщики освистали гимн, врут о том, что Чалар на кого-то нападал, – высказался в защиту игрока президент «Амедспора».

Источник фото: ФК «Амедспор»

И это действительно странно: как футболисты могли на протяжении всего матча не чувствовать порезов и спокойно продолжать игру? Но ведь на кадрах трансляции отчетливо видно, как футболист проводит каким-то предметом по игрокам. Ситуация очень спорная, и разрешить ее оказалось невозможно без вмешательства третьих лиц.

Широкий общественный резонанс не позволил досконально разобраться в ситуации, ведь большинство было на стороне «Сакарьяспора». Несмотря на то, что ситуация окутана сплошными странностями, в УЕФА решили не церемониться: Чалара пожизненно отстранили от футбола. Но дисквалификация продлилась недолго в этом же месяце запрет заменили на мизерный штраф, а в Турции вспыхнул грандиозный скандал. Споры о справедливости этого решения продолжаются по сей день.

источник: «Советский спорт»
Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя
Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя
Игрок напал на оппонентов с оружием, но не получил даже предупреждения.
22.06.2023 10:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Есть ли жизнь после футбола? Где сейчас легендарное бронзовое поколение 2008 года
Есть ли жизнь после футбола? Где сейчас легендарное бронзовое поколение 2008 года
Некоторые подопечные Гуса Хиддинка пошли по его стопам и даже перещеголяли легендарного голландца.
21.06.2023 23:19
Футбол
автор: Никита Плохих
Футболисты хотели убить судью. Он показал 36 красных карточек и убежал!
Футболисты хотели убить судью. Он показал 36 красных карточек и убежал!
Невероятный рекорд, который умудрились повторить дважды.
21.06.2023 17:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Как московские клубы сговорились уничтожить «Спартак». Не помешала даже прокуратура
Как московские клубы сговорились уничтожить «Спартак». Не помешала даже прокуратура
Всё было настолько жёстко, что даже первые лица государства не смогли помочь.
21.06.2023 12:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Футболист бросил жену в медовый месяц. В итоге его самого кинули
Футболист бросил жену в медовый месяц. В итоге его самого кинули
В итоге бедолага и славы ни сыскал, и не факт, что жена простит.
21.06.2023 10:00
Футбол
автор: Никита Плохих
В Петербурге жестоко развели чемпионов Италии. Ловить негодяев пришлось спецназу
В Петербурге жестоко развели чемпионов Италии. Ловить негодяев пришлось спецназу
Известный клуб кинули на 65 миллионов.
21.06.2023 07:59
Футбол
автор: Сергей Чиков
Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил
Русская модель снесла голову норвежцу. Но он все равно ее бросил
История бурных отношений полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с российской красавицей.
20.06.2023 15:31
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Хотят сажать Антошку. Суд Амстердама вынес приговор Квинси Промесу
Хотят сажать Антошку. Суд Амстердама вынес приговор Квинси Промесу
В случае приезда на родину звезду московского «Спартака» ожидает тюрьма.
20.06.2023 12:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Больного экс-игрока ЦСКА нашли на улице в Малайзии. Борис бомжевал без денег и паспорта
Больного экс-игрока ЦСКА нашли на улице в Малайзии. Борис бомжевал без денег и паспорта
Некогда перспективный футболист скончался в нищете и безвестности.
20.06.2023 09:29
Футбол
автор: Сергей Чиков
Новый Дэвид Бекхэм. Беллингем превзошел его, еще не сыграв за «Реал»
Новый Дэвид Бекхэм. Беллингем превзошел его, еще не сыграв за «Реал»
В 19 лет стал самым дорогим английским футболистом. Отказался от теплых условий на родине, выбрав королевский клуб
16.06.2023 14:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.