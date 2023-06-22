Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя

За третьим дивизионом чемпионата Турции в России следят разве что самые ярые футбольные фанаты. Однако даже обычным болельщикам хорошо известно, что эмоции в турецком футболе всегда бьют через край. И чем ниже лига, тем чаще на поле разгораются конфликты.

Очередным подтверждением тому стал жуткий инцидент, произошедший четыре года назад на матче «Амедспора» и «Сакарьяспора». Провокация одного из игроков в начале встречи едва не обернулась большой трагедией.

Источник фото: ФК «Амедспор»

Кровавое рукопожатие

Начало матча не предвещало беды: игроки вышли на поле, стартовала традиционная церемония приветствия. Игроки пожали друг другу руки и отправились на свою половину поля. В этот момент футболист «Амедспора» Мансур Чалар подошёл к соперникам и начал… исподтишка наносить им порезы при помощи лезвия, которое хитростью пронёс на стадион. Действовал спортсмен по-настоящему опасно: одному из оппонентов он и вовсе полоснул по шее. Неудивительно, что вскоре на поле завязалась командная потасовка.

Матч еще не успел начаться, как судья принял решение остановить его. У Мансура не обнаружили острого предмета, а в историю о порезах никто не поверил. Матч продолжили, однако на протяжении всей игры агрессивный футболист пытался травмировать своих соперников, и иногда у него это получалось.

Старания игрока не привели к хорошему исходу – команды закончили встречу со счетом 1:1. Чалара арестовали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.

Источник фото: ФК «Амедспор»

Причины инцидента

Остается два вопроса: «Как ему удалось пронести лезвие?» и «Зачем он это сделал?». На первый до сих пор никто не знает ответа, а насчет второго существует несколько версий.

Турецкий клуб «Амедспор» расположен в столице турецкого Курдистана – Диярбакыре. Исторически сложилось, что курды и турки не очень ладят между собой, из-за чего возникают различные конфликты, в том числе и на футбольных полях. В матче первого круга, проходившего на стадионе «Сакарьяспора», показывали кадры турецкой военной операции на территории Курдистана, а в концовке встречи болельщики хозяев ворвались и буквально разнесли раздевалку гостевой команды. Судя по всему, Мансур Чалар хотел отомстить обидчикам.

Источник фото: ФК «Амедспор»

С другой стороны, футболист хотел заполучить преимущество в матче против сильного соперника. Команда, в которой он выступает, является обычным середняком, в то время как «Сакарьяспор» – претендент на повышение в классе. Но нужно ли это было при условии, что на протяжении встречи «Амедспор» демонстрировал равную игру?

«Почему его обвинили только после финального свистка?»

Руководители обеих команд не прошли мимо странного инцидента. После матча в социальных сетях «Сакарьяспора» появились фотографии порезов. В свою очередь, боссы другой команды сочли все обвинения ложными:

– Есть десятки, сотни фотографий всех наших игроков во время исполнения гимна – посмотрите на них, есть ли в руке Чалара что-либо? Почему он резал соперников 90 минут, а они молчали? Почему обвинили его только после финального свистка? Вам врут о том, что наши болельщики освистали гимн, врут о том, что Чалар на кого-то нападал, – высказался в защиту игрока президент «Амедспора».

Источник фото: ФК «Амедспор»

И это действительно странно: как футболисты могли на протяжении всего матча не чувствовать порезов и спокойно продолжать игру? Но ведь на кадрах трансляции отчетливо видно, как футболист проводит каким-то предметом по игрокам. Ситуация очень спорная, и разрешить ее оказалось невозможно без вмешательства третьих лиц.

Широкий общественный резонанс не позволил досконально разобраться в ситуации, ведь большинство было на стороне «Сакарьяспора». Несмотря на то, что ситуация окутана сплошными странностями, в УЕФА решили не церемониться: Чалара пожизненно отстранили от футбола. Но дисквалификация продлилась недолго – в этом же месяце запрет заменили на мизерный штраф, а в Турции вспыхнул грандиозный скандал. Споры о справедливости этого решения продолжаются по сей день.