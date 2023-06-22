Такси, танцы и доставка еды. В РПЛ представили стратегию развития

Время «ударных пятилеток» давно кануло в лету. Нынче подобные планы гордо именуются «стратегиями развития», «дорожными картами» или другими новомодными терминами. Оно и правильно. Технологии не стоят на месте, и футбол обязан за ними поспевать. Касается это и правил игры (болельщики со стажем наверняка помнят, что когда-то вратарю можно было забирать мяч в руки после паса от своего), и её технического оснащения (система автоматического определения голов появилась в первой половине 2010-х годов, а ВАР – во второй), и даже структуры развития.

Поэтому периодически РФС или РПЛ презентуют нам свои амбициозные планы на годы вперёд, а с приходом чиновников-технократов Александра Дюкова и его тёзки Алаева это вообще стало частью из обязательной программы. Спустя полтора года после избрания на пост президента премьер-лиги Алаев представил проект стратегии развития РПЛ до 2027 года. На бумаге она получилась весьма впечатляющей.

РПЛ

Основной проблемой восприятия футбола в стране лига считает падение телерейтингов и слишком низкую посещаемость. Также упор делается на слабость самого бренда РПЛ – существует логотип с агрессивным медведем, а за ним никакой конкретики.Ну, и самое важное – не сформирован бюджет для развития.

Также лига видит угрозу популяризации футбола в следующих явлениях: изоляции российского футбола; снижения людьми трат на развлечения; неясности перспектив заполнения стадионов из-за Fan-ID; уходе с российского рынка ключевых западных инвесторов; падения интереса к футболу у молодёжи.

РИА Новости

Также представлены нововведения РПЛ в рамках стратегии развития. Вот несколько основных:

- В лиге могут появиться токены и возможности просмотра определённого видео в режиме дополненной реальности;

- Обновление экосистемы – от введения собственного видеоплеера на сайте и в мобильном приложении и до создания экосистемы для болельщиков (билеты, спортивные товары, авиабилеты и гостиницы и т.д.);

РИА Новости

- Обновление регламента турнира, который будет включать новые подходы для круглосуточного вовлечения аудитории, в том числе созданием новых соревнований. В предстоящем сезоне появится новая графика и фирменная айдентика РПЛ;

РИА Новости

- Расширение рекламного инвентаря, в том числе за счёт сервисов такси, музыки и доставки еды.

РИА Новости

Цели РПЛ:

- Повышение средней посещаемости футбольных матчей – к 2024 году до средней цифры 10,5 тысяч зрителей на трибунах, а к 2027-му – до 16,8 тысяч.

- Увеличение спонсорских доходов к 2027 году с 3 млрд рублей до 4 млрд;

- Создание самой коммерчески успешной спортивной бизнес-структуры с эффективной системой принятия решений и корпоративным управлением

- Закрепление за собой статуса самого популярного бренда, функционирующего на стыке профессионального спорта и развлечений, а также лидера инновационных изменений в российском футболе.

РИА Новости

Выглядит очень амбициозно, серьёзно и современно. Теперь главное, чтобы задуманное получилось. Российских болельщиков не раз обнадёживали громкими заявлениями, так и остававшимися лишь словами на бумаге. Но сегодня в РПЛ действительно молодая и очень профессиональная команда, разбирающаяся в современных бизнес-стратегиях. Будем в неё верить!