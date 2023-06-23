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Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером

Личка уже приводил одно «Динамо» к чемпионству, но брестское. Получится ли у него в Москве?
Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером
23 июня 2023 09:59
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК "Оренбург"

Сегодня московское «Динамо» анонсировало имя своего нового главного тренера. Им стал чешский специалист Марцел Личка, который с 2020 года возглавлял «Оренбург». При нем команде удалось выйти в Российскую премьер-лигу и в первом же сезоне после возвращения занять седьмое место в турнирной таблице. Угадалили боссы бело-голубых с назначением, или же был приглашен кот в мешке? Попробуем разобраться в материале «Советского спорта».

Психология середняка

Все скептики отмечают один немаловажный факт. Личка никогда в своей карьере не работал в настоящем топ-клубе. Безусловно, был опыт работы в брестском «Динамо», но в форматах российского футбола у специалиста очень скромный послужной список. В том же «Оренбурге» Личка никогда не мог играть от своей команды, в основном он подстраивался под соперников. В московском клубе так не выйдет. Ряд лидеров команды точно не сможет принять идеологию среднего клуба, который из тура в тур меняет тактику под оппонента.

ФК "Динамо" (Минск)

Также у Лички никогда не было такой вариативности при выборе состава, чех отталкивался от того, что было. В «Оренбурге» в атаке частенько у него выходил не самый мастеровитый Дмитрий Воробьев, но Марцел мог выжать из него максимум, поскольку проводил громоздкую работу с форвардом каждый день. В «Динамо» есть сразу 3 хороших варианта на позицию нападающего: Смолов, Тюкавин и Нгамале, который также может сыграть на месте центрального форварда. Чеху придется привыкать, что кризис кадров - больше не его проблема.

Реформация защиты

Из минус можно выделить, что специалист уделяет очень мало внимания обороне. «Оренбург» в прошлом сезоне пропустил 55 мячей - третий показатель после вылетевших «Торпедо» и «Химок». В нынешнем «Динамо» именно в защите есть гигантские проблемы, а если допустить, что Саба Сазонов уедет этим летом в «Гамбург» - то фанатам бело-голубых точно не позавидуешь.

ФК "Оренбург"

Если в трансферное окно не будут куплены 2-3 серьезных игрока оборонительного плана, то у команды будут очень серьезные проблемы в следующем сезоне. Но даже при таком усилении в «Динамо» просто некому выстроить игру в защите.

Тренер-инноватор

При всем этом Личка остается одним из главных тренеров в российской премьер-лиге. Чех не боится рисковать и перестраивать свою команду прямо по ходу сезона. Специалист уделяет особое внимание стандартам, конечно, не так, как Спартак Гогниев, но все равно Марцел способен шокировать при розыгрышах штрафных или угловых.

ФК "Оренбург"

Немаловажную роль в футболе Лички играют крайние полузащитники и защитники. В этом плане он чем-то напоминает Юргена Клоппа. Как и наставник «Ливерпуля» чех идет в ногу со временем и выводит на главные роли в атаке не феноменальных лидеров, а скрытых гениев команды. В нынешнем составе «Динамо» тот же Лаксальт вполне способен справиться с этой задачей.

Отсутствие давления

Сейчас в «Динамо» откровенный кризис, команду ждет переходный период. Это понимают почти все, от болельщиков до руководства клуба. От Лички не будут требовать мгновенного результата, у него будет время перестроить команду, поработать с молодежкой и определить наилучший вектор развития. К тому же, у Марцела нет личных счетов с московским клубом, если сравнивать с тем же Слуцким, которого также называли в числе кандидатов на пост наставника бело-голубых. Никакого негатива или излишнего внимания, пожалуй, лучших условий для адаптации ни у кого не было в РПЛ за последние годы.

ФК "Оренбург"

Пока можно только гадать, получится у Лички или нет. Единственное, что мы можем сделать, так это пожелать удачи новому наставнику «Динамо». А болельщикам московской команды сил и терпения, как ранее уже заявляло руководство - клуб перестраивается. Надеемся, что уже в скором времени динамовцы смогут стать еще одним претендентом на титул и будут показывать яркий и качественный уровень игры.

источник: «Советский спорт»
Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером
Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером
Личка уже приводил одно «Динамо» к чемпионству, но брестское. Получится ли у него в Москве?
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