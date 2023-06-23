Нашли без сознания посреди улицы. Игрок сборной России погиб при загадочных обстоятельствах

Ленар Гильмуллин считался одним из самых перспективных футболистов России. Защитник играл в легендарном «Рубине» Курбана Бердыева: специалист предрекал ему прекрасное будущее, однако сбыться его прогнозам оказалось не суждено.

В ночь, когда Ленару исполнилось 22 года, его обнаружили без сознания прямо на проезжей части. Точная причина смерти футболиста неизвестна до сих пор…

«Новый Анюков»

Юный Гильмуллин попал в футбол совершенно случайно. Его мать видела в нем легкоатлета и привела его в секцию. Однажды он пришел на тренировку, но ее отменили. Тогда молодого спортсмена заметил Владимир Савельев и предложил попробовать себя в футболе. Так Ленар попал в ДЮСШ «Мотор», а впоследствии перебрался в академию казанского клуба.

Футболист прошел через все юношеские группы, сыграл два матча за юношескую сборную, и в 2005 году стал привлекаться в состав главной команды. Талантливый игрок стал первым воспитанником «Рубина» Бердыева. Курбан Бекиевич не скупился на комплименты защитнику: называл его главным сменщиком Анюкова и предрекал отъезд в европейский топ-клуб.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Уже в сезоне-2007/2008 Ленар Гильмуллин стал основным в составе «Рубина». В первых турах игрок своим выступлением начал подтверждать статус одного из лучших защитников РФПЛ. Продолжалась история недолго - до 13-го тура, в котором «Рубин» без особых проблем обыграл «Крылья Советов». После победного матча главный тренер дал игрокам несколько дней отдыха, один из которых как раз выпал на день рождения футболиста.

Роковой день рождения

В ночь с 17 на 18 июня 2007 года футболист вместе с друзьями решил отпраздновать день рождения в клубе. Утром прохожие обнаружили его без сознания прямо на проезжей части…

Хронология событий стала известна позже. Ближе к полуночи игрок вместе с друзьями отправился в клуб «51 штат», а позже решил пойти в другое заведение. После закрытия места празднования Ленар захотел уйти в ресторан, который находился в буквально пяти минутах ходьбы. По пути Гильмуллину приглянулся припаркованный мотоцикл. Он разговорился с владельцем байка и попросил хозяина прокатить его. На этом история обрывается…

Источник фото: архив семьи Ленара Гильмуллина

Футболист впал в кому. Инцидент поверг в шок весь Татарстан, но больше всего переживал за жизнь игрока Курбан Бердыев, который был вторым отцом для Ленара.

- Бердыев очень тяжело переживал. В этот момент всем было непросто, но Курбан Бекиевич был в особенно подавленном состоянии. Знаю, что он много времени проводил в больнице, постоянно общался с докторами, - рассказывал бывший полузащитник «Рубина» Ансар Аюпов.

Тренер практически не покидал палату, где находился футболист. Более того, он подключил все свои связи, обратившись к лучшим врачам. Курбан Бекиевич потратил огромную сумму денег на дорогие лекарства, чтобы спасти игрока… Но тщетно.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Расследование и «Битва Экстрасенсов»

Вернуть к жизни футболиста не удалось: 22 июня была официально констатирована его смерть. По факту гибели было возбуждено уголовное дело, но следствие с загадочной историей в итоге не справилось.

Во-первых, как игрок мог оказаться один, если он праздновал день рождения вместе со своими друзьями, среди которых присутствовали его одноклубники? Почему личность водителя не удалось раскрыть?

Да и был ли это на самом деле несчастный случай? Брат футболиста, Ильдар Гильмуллин, выдвигал гипотезу о том, что это было намеренное убийство из-за «зависти к деньгам». Предполагаемыми убийцами посчитали местную мафию, которая не желала отъезда сильного футболиста в Москву, ведь защитником интересовались в «Спартаке» и «Динамо».

Источник фото: архив «Советского спорта»

Очень подозрительным оказался процесс расследования. За короткий срок удалось установить личность мотоциклиста – им являлся некий Дмитрий Колчин, однако сразу после гибели личность водителя была изменена и виновником стал другой человек . В интервью главного следователя «Советскому Спорту» вскрылось, что водителем оказался гражданин Карпеев. Возбудили уголовное дело, но не по факту убийства, а за нарушение ПДД.

Со стороны казалось, что скандал просто пытаются замять. Вплоть до 2015 года велось расследование, но новых деталей не прибавлялось. В том же году за неимением доказательств дело было закрыто. Личность убийцы не установили, а трагическую смерть списали на несчастный случай.

Примечательно, что спустя четыре месяца после гибели с родственниками футболиста связались продюсеры передачи «Битвы Экстрасенсов» - их заинтересовала история гибели. Однако семья Гильмуллина отказалась от предложения: ворошить прошлое родственники Ленара не хотели.

«Гильмуллин всегда будет болью в моем сердце»

Этой фразой Бердыев по сей день отвечает на вопросы о некогда перспективном футболисте. Тренер до последнего не мог поверить в то, что человек, ставший ему родным, скончался. По его решению, все премиальные того сезона были переданы семье игрока.

Источник фото: архив «Советского спорта»

В самом «Рубине» после трагедии из оборота вывели номер игрока (17-й). Каждый год среди юношеских команд проводится турнир имени Ленара Гильмуллина, чья смерть навсегда останется самым мрачным эпизодом в истории казанского футбола. Турнир ежегодно посещают мировые гранды, несколько раз участником становилась молодежная команда «Барселоны».