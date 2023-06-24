Мир мог не увидеть легенду мирового футбола, никогда бы не было противостояния Месси-Роналду, не наслаждались бы португальскими голами и знаменитыми празднованиями...

Но нашему поколению повезло, и мы знаем этого великого футболиста, как Криштиану. Таковым его считают 50% населения земного шара, другие 50% – за Месси. Казалось бы, в свои 38 лет, имея всё, о чём только может мечтать человек, Роналду давно мог просто лежать в своих домах и топить камин долларами. О невероятной мотивации оставаться на вершине рассказала сестра Криша.



Источник фото: соцсеть Криштиану Роналду

«Криштиану Роналду достиг немыслимой отметки по количеству матчей за сборную: первый игрок за всю историю футбола, сыгравший 200 раз за национальную дружину! Стратосферное число. Он миллионер. Он может делать все что захочет до конца своих дней, и мог бы вполне законно предложить своему телу небольшой отдых, немного смягчить требования к себе, наслаждаться своими домами, бассейнами, не ездить в сборную, но… Криштиану Роналду этого не делает.

Когда некоторые, в том числе в Португалии, предпочитают сосредоточиться на клубах из-за того, что уже не так сильны, из-за своего возраста, из-за того, что семья просит проводит с ней больше времени, из-за того, что ноги больше не бегут. Он не пропускает ни одного этапа. И когда новые игроки приходят в сборную, приветствует их там. А когда игра заканчивается, Криштиану окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», – написала Катя Авейру в своих социальных сетях.



Источник фото: Федерация футбола Португалии

После этой 200-й игры футболисту вручили соответствующий сертификат Книги рекордов Гиннесса. Люди по всему миру восхищаются невероятной физической формой легендарного игрока, о его подготовке ходят легенды. Как обо всём, что его окружает. Сестра кумира миллионов рассказала ещё несколько любопытных подробностей.

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного. Он хотел добраться до вершины мира.

Когда-то у него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но та же улыбка и та же внутренняя сила, которые только он и боги могут знать и описать. Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштиану – это нечто другое», – разоткровенничалась Катя.

Источник фото: соцсети Кати Авейру

У Роналду не было идеальных отношений с отцом, он не знал его на сто процентов, об этом он признавался в интервью. Отец футболиста Диниша Авейру умер в 2005 году в лондонской больнице в возрасте 52 лет.

Роналду не был из богатой семьи, стоял даже вопрос о его рождении, так как денег не хватало даже на еду. Близкие рассказывали о том, что мама будущей иконы футбола Долореш в минуту отчаяния, которое накрыло её из-за нищеты, подумывала об аборте, поскольку других детей нечем было кормить.

Сложно сказать, сколько тягот и лишений пришлось перенести женщине, которая подарила миру мужчину, который вдохновляет на подвиги миллионы мальчишек. И не просто подарила, а воспитала настоящую легенду. Легенду на века!