Безумный гол Зидана за сборную России. Пробил с разворота точно в «девятку»!

Зинедин Зидан – один из главных обожателей России в европейском футболе. Француз нередко приезжал погостить в нашу страну, а Санкт-Петербург игрок и вовсе считает своим любимым местом. Взаимная любовь дошла до того, что однажды Зизу стал… играть за российскую команду.

Вспоминаем уникальную историю в 51-й день рождения легендарного футболиста.

Зизу в Москве

В апреле 2012 года французский футболист был приглашен в Россию, чтобы открыть новый бренд-центр «Adidas». Отказаться от возможности лишний раз посетить Москву любитель нашей страны не смог.

Источник фото: РИА Новости

Мероприятие прошло в торговом центре «Европейский». По случаю прибытия легенды тысячи людей собрались, чтобы увидеть Зинедина вживую. После торжественного открытия француз принял участие в забеге вдоль Москвы-реки. Однако самое интересное было впереди.

Дебют за сборную России

После коммерческих мероприятий футболист отправился на стадион «Дружба», где должен был встретиться с фанатами и детьми из интернатов. После окончания автограф-сессии французу предстояло сыграть два мини-футбольных матча. В первом он сыграл с ребятами из футбольных школ. Встреча продлилась 20 минут, а игрок провел по тайму за каждую команду.

Источник фото: РИА Новости

Завершающим мероприятием стал выставочный матч, в котором помимо Зидана приняли участие такие легенды российского футбола, как Ринат Дасаев, Виктор Лосев, Александр Бородюк, Вагиз Хидиятуллин. Такая команда во главе с французом и сейчас смогла бы дать бой многим молодым. Для полного антуража Зидан вышел в форме… сборной России. На момент можно было и вправду поверить, что Зизу всю жизнь играл за российскую сборную.

Против команды легенд вышла сборная российских журналистов, среди которых были и корреспонденты «Советского Спорта». Зидан, как и в первой встрече, сыграл за каждую команду по тайму. Игра закончилась со счетом 9:8 в пользу ветеранов российского футбола. Причем решающий гол красивым ударом забил француз: пробил издалека прямо под перекладину. Но и наши футболисты нашли, чем удивить звезду. В одной из атак Хидиятуллин на французском дал подсказку Зидану, после чего россиянин пушечным выстрелом в самую «девятку» отправил мяч в ворота. Удивился даже сам Зинедин!

Источник фото: РИА Новости

Не только публика была в восторге от происходящего, но и сами журналисты. Большую часть игры мало кто мог поверить в то, что они «пинают мяч» вместе с одним из величайших футболистов в истории.

– Я сказал Зинедину, чтобы привет Бартезу передал. И поцеловал его в лысину. Зидан улыбнулся, спросил, откуда знаю французский. Я рассказал, что играл за «Тулузу». Зинедин в то время только начинал, но уже тогда говорили, что это будет звезда, – рассказал о том матче Вагиз Хидиятуллин.

Россия + Зидан = любовь

Так завершился первый полноценный визит Зинедина Зидана в Россию. Как отмечал сам француз, каждый раз после посещения нашей страны покидает ее только с теплыми воспоминаниями и каждый раз хочет вернуться. Справедливости ради, он и до этого не раз прилетал сюда, но это были встречи с российскими командами. После поездки в 2012 году он пообещал, что еще раз обязательно посетит Россию… и сдержал свое слово.

Чемпионат мира 2018 года стал отличным поводом, чтобы вернуться. В этот раз француз по-настоящему разгулялся: стал послом гостеприимства Санкт-Петербурга, встретился с президентом и чуть ли не каждый день во всеуслышание заявлял о любви к России.

Источник фото: соцсеть Зинедина Зидана

– Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо. Благодарю за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, мне очень нравится здесь, – признавался Зидан в любви России.

И мы благодарим Зинедина Зидана за великолепный футбол и мастерство, которым он радовал мир в качестве футболиста и тренера. С днем рождения, Зизу!