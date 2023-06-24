Еще перед стартом прошлого сезона к регламенту Кубка России возникало много вопросов, однако на деле скепсис был несколько надуманным. Да, сетка double-elimination – не самая привычная для футбола, однако она делала самое главное – дарила болельщикам гораздо больше матчей, что в текущих условиях отсутствия российских команд в еврокубках не позволяло фанатам заскучать в перерывах между турами РПЛ. Разумеется, еще одним важным фактором такой сетки было и развитие футбола в регионах, ведь, пусть и по нижней части турнирной сетки, но команды из регионов могли добраться до достаточно высоких позиций, а в первых раундах плей-офф гарантированно играли с более слабыми соперниками, провалившими групповую стадию Пути РПЛ (верхней сетки).

Источник фото: РИА Новости

Система двойного шанса

Неслучайно такая система плей-офф называется «double-elimination», или, если переводить на русский язык, «турнирная система с выбыванием после двух поражений». Суть системы и ее применения в Кубке России заключается в том, чтобы у сильных команд было больше игр, в том числе и с более слабыми командами из регионов, что должно поднять интерес к футболу в этих самых регионах. И, стоит понимать, что эта система в прошлом году работала, как часы. Несмотря на пониженный интерес клубов к Кубку страны, несмотря на запутанную для обычных болельщиков сетку, система работала.

И, в конечном итоге, лучшие из худших действительно прошли далеко, однако нельзя сказать, что кому-то было подарено несправедливое преимущество. Три лучших команды турнира по-прежнему дошли далеко и между собой решили судьбу трофея (речь в данном случае об «Урале», игравшем турнир жизни, «Краснодаре» и ЦСКА).

Источник фото: ПФК ЦСКА

Новый формат

И, судя по всему, рабочую часть этой системы в РФС действительно признали – вчера было официально объявлено, что Пути Регионов и Путь РПЛ останутся в формате Кубка, и, фактически, он будет неизменным, не считая одного большого «но» – организаторы приняли решение отменить финал нижней сетки. Многие эту новость могут воспринять по принципу «ну отменили и отменили, что такого?» Однако, на самом деле, отмена этого матча уничтожает всю систему «с двойным шансом» и превращает полуфиналы Пути РПЛ в фарс.

Представим себе гипотетическую ситуацию, при которой лишь пара-тройка сильных команд из РПЛ решили до последнего упираться в Кубке России. Условно, это «Зенит» и «Спартак». Вместе с ними до условных полуфиналов верхней сетки (Пути РПЛ) доходит, например, «Факел» и «Балтика». В итоге «Зенит» и «Спартак» проходят в финал верхней сетки, причем это, пожалуй, был бы тот финал Кубка, о котором мечтали бы нейтральные болельщики больше всего.

Источник фото: РИА Новости

Однако, одна из команд, проиграв в финале в верхней части таблицы... попросту завершит выступление на турнире! При этом «Факел» и «Балтика», уступив двум потенциально лучшим командам турнира, продолжат свое выступление и будут играть в нижней сетке с более слабыми командами, что позволит им почти наверняка пройти в финал. Причём если раньше им бы пришлось играть с проигравшим в паре «Зенит» – «Спартак», то теперь... лучший среди проигравших в полуфиналах почти наверняка пройдет в финал самого турнира!

Это уничтожает саму суть системы с двойным выбыванием. Фактически, любой команде РПЛ будет выгоднее проиграть в полуфинале верхней сетки и отправиться в нижнюю, воспользовавшись своим «правом на ошибку» и пройти в финал турнира через более слабых соперников, нежели нарваться на сильную команду в финале Пути РПЛ и... уступив, просто закончить выступления в Кубке.

При такой ситуации и таком регламенте, если все команды всерьез подойдут к турниру, то в полуфинале мы можем увидеть не красивый футбол, а красивую игру в поддавки, потому что выигрывать полуфинал с турнирной точки зрения теперь просто невыгодно – попасть в финал Кубка гораздо проще, проиграв в полуфинале и упав вниз на более слабые команды.

Источник фото: РИА Новости

Зачем было ломать то, что работает? Это хороший вопрос. Возможно, организаторы попросту решили, что два финала Пути регионов несколько обесценивают это название, однако тот матч, который играют между собой победители второго этапа полуфиналов в том же киберспорте никогда финалом не называют. Да, это всего лишь один матч, но это по-прежнему полуфинал нижней сетки, а то, что идет до этого, называется соответственно, четвертьфиналом, 1/8 финала и так далее. С названиями этапов турнира в нижней сетке есть определенные вопросы. Но разве не было проще поменять названия этапов, а не уничтожать саму суть double-elimination? Судя по всему, нет. Так что в новом сезоне Кубка России не удивляйтесь, если полуфиналы верхней сетки превратятся в настоящий фарс. Ну, зато, как говорил Сергей Анохин, мы увидим лучших игроков в Матче звезд. Стоило ли оно того? Наверное, нет. Хотелось бы видеть лучших в финале спортивного соревнования, а не в Матче звезд. Но получили то, что получили.

Хороший формат Кубка страны может быть попросту уничтожен вычеркиванием из этого самого формата одного матча. Посмотрим, что из этого получится, но вопросов возникает слишком много. Настолько, что после полуфиналов Пути РПЛ в РФС вполне могут задуматься к возвращению старого доброго плей-офф. Который в Кубке не нужен и подавно.