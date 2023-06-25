ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Испытание для сильнейших. «Зенит» и ЦСКА ждёт тяжёлый старт

Российская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон.
Испытание для сильнейших. «Зенит» и ЦСКА ждёт тяжёлый старт
25 июня 2023 16:34
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Зенит"

Стартовые туры чемпионата России по футболу редко балуют болельщиков яркими противостояниями. Жребий календаря так или иначе бывает привязан к положению команд в таблице предыдущего сезона, поэтому начало нового турнира, как правило, получается для сильнейших команд страны своего рода прогревочным кругом.

Исключения случаются, пусть и не очень часто — как правило, это происходит, когда кто-то из привычных грандов проваливает чемпионат годом ранее. Так, например, первый тур сезона-2004 подарил любителям футбола столичное дерби — «Спартак» на Восточной улице принимал «Динамо». Дело опять же заключалось в том, что извечные московские антагонисты подходили к старту чемпионата в ранге десятой и шестой команд страны, так что с точки зрения системы жеребьёвки это была обычная встреча двух крепких середняков.

Так или иначе, в свете публикации календаря на новый сезон РПЛ, нельзя не обратить внимание на то, как начнётся новый многомесячный марафон для призёров образца прошлого сезона и дебютантов элиты.

СЛОЖНЫЙ СТАРТ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Триумфатор последних пяти лет — «Зенит» из Санкт-Петербурга — с первых же туров столкнётся с непростым испытанием. Начнётся сезон для команды Сергея Семака с двух выездных игр — с «Пари НН» и «Ростовом». Оба клуба недостатка в мотивации не имеют — нижегородцы с трудом сохранили прописку в РПЛ, и возможное поражение на старте станет неприятным сигналом о том, что и на этот раз от грядущего чемпионата не стоит ждать ничего хорошего, в то время, как набранные очки в матче с лидером нашего футбола станут мощным подспорьем на дальнейшем турнирном пути команды — в том числе и с точки зрения мотивации. Ростовчане же обидно упустили медали в последнем туре — и теперь Валерию Карпину не нужно лишний раз настраивать своих игроков на матчи, тем более, настолько статусные. Дальше сине-бело-голубых ждут два принципиальных противостояния — со «Спартаком» и «Динамо», которые разделит визит на Крестовский остров «зубастого» «Факела». Так что петербуржцы вполне могут всерьёз недобрать очков в первых пяти турах.

Источник фото: ФК "Зенит"

ЕСТЬ ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ

Не менее тяжело придётся вкатываться в сезон и серебряным призёрам прошлого чемпионата. Команда Владимира Федотова, как и чемпион, начнёт турнир с двух непростых игр — в Екатеринбурге и Грозном. Дальнейший путь красно-синих чем-то похож на зенитовский — два суперматча — с «Локомотивом» и «Динамо», разделённых «прослойкой» в виде домашней игры с «Сочи». Но для того, чтобы всерьёз составлять конкуренцию «Зениту», надо учиться проходить и через такие испытания. В этом контексте тяжёлый старт для ЦСКА — настоящая проверка на прочность, которая покажет, насколько оправданы чемпионские амбиции команды.

Источник фото: РПЛ

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ

На фоне двух главных конкурентов первый отрезок календаря для «Спартака» выглядит несколько проще. Сезон для красно-белых начнётся дома, где команда Гильермо Абаскаля поочерёдно примет «Оренбург», с которым москвичи на своём поле традиционно играет лучше, чем в гостях, и вернувшуюся в элиту после долгого перерыва калининградскую «Балтику». В Казани «Спартак» тоже почти всегда смотрелся неплохо, но после этого десятикратных чемпионов России ждёт тяжёлый выезд в Екатеринбург и один из главных матчей первого круга — против «Зенита». Впрочем, для «Спартака» неплохой календарь — это не всегда залог успеха. Расписание сезона 2021/22 выглядело прямой дорогой к чемпионству — ЦСКА встретился на турнирном пути команды Паоло Ваноли только в восьмом туре, а «Зенит» — и вовсе в двенадцатом. Но до этого момента красно-белые успели раздать массу очков середнякам и прочно осели во второй половине таблицы. Итог неутешителен — лишь десятое место, не слишком скрасил картину провала и выигранный кубок страны. Самое время сделать выводы и попытаться провести работу над ошибками.

Источник фото: РИА Новости

ПОПЫТКА РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ

Двукратный чемпион России, казанский «Рубин», вернулся в РПЛ после малоприятной командировки в первую лигу. И сразу же получает шанс испытать дух футбола более высокого уровня, отправляясь в гости к «Локомотиву. В третьем туре в столицу Татарстана приедет традиционно колючий в гостевых матчах с казанцами «Спартак», а затем «Рубину» предстоит отправиться в Ростов-на-Дону. А вот в домашних играх с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» пополнять очковый багаж можно и нужно. В противном случае казанцев вновь будет ждать изнурительная борьба за выживание.

Источник фото: РИА Новости

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Калининградские болельщики, спустя долгие годы дождавшиеся возвращения любимой команды в элиту, смогут вновь ощутить дух большого футбола не сразу. «Балтика» начнёт сезон двумя выездными играми — в Сочи и в Москве со «Спартаком». А вот вокруг первого домашнего матча — против воронежского «Факела» — ажиотаж наверняка будет нешуточный. Те же, кто не сможет попасть на эту встречу, наверняка будет штурмовать кассы калининградского красавца-стадиона перед игрой пятого тура с «Уралом» — их любимая команда за это время успеет ещё раз слетать в столицу — на этот раз к «Динамо».

Источник фото: РИА Новости

Так или иначе, первые туры нового чемпионата — это только первые ростки будущих побед и неудач. Итоговый результат куётся на протяжении всего турнира, но успешный старт может задать настроение на весь сезон. Поэтому борьба в предстоящих матчах ожидается нешуточная.

источник: «Советский спорт»
Испытание для сильнейших. «Зенит» и ЦСКА ждёт тяжёлый старт
Испытание для сильнейших. «Зенит» и ЦСКА ждёт тяжёлый старт
Российская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон.
25.06.2023 16:34
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Наформатили. Новый регламент Кубка России – настоящий ужас
Наформатили. Новый регламент Кубка России – настоящий ужас
В РФС убрали матч, на котором держалась спортивная составляющая турнира.
24.06.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Хотел стать большим, а стал великим. Каталонские врачи спасли легенду футбола
Хотел стать большим, а стал великим. Каталонские врачи спасли легенду футбола
Сегодня свой тридцать шестой день рождения отмечает Лионель Месси. Ради того, чтобы стать лучшим на планете, он победил тяжкий недуг.
24.06.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Безумный гол Зидана за сборную России. Пробил с разворота точно в «девятку»!
Безумный гол Зидана за сборную России. Пробил с разворота точно в «девятку»!
Гениальный футболист спас матч для нашей команды.
24.06.2023 09:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Мы лишь смертные. Криштиану – другое». Оказывается, Роналду мог не родиться
«Мы лишь смертные. Криштиану – другое». Оказывается, Роналду мог не родиться
Сестра кумира миллионов раскрыла кучу семейных подробностей.
24.06.2023 00:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Нашли без сознания посреди улицы. Игрок сборной России погиб при загадочных обстоятельствах
Нашли без сознания посреди улицы. Игрок сборной России погиб при загадочных обстоятельствах
Тайну смерти футболиста «Рубина» не раскрыли даже экстрасенсы.
23.06.2023 15:01
Футбол
автор: Сергей Чиков
Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером
Главный инноватор РПЛ или залетный чех из «Оренбурга»? Что ждет «Динамо» с новым тренером
Личка уже приводил одно «Динамо» к чемпионству, но брестское. Получится ли у него в Москве?
23.06.2023 09:59
Футбол
автор: Никита Плохих
Такси, танцы и доставка еды. В РПЛ представили стратегию развития
Такси, танцы и доставка еды. В РПЛ представили стратегию развития
В 2027 году мы не узнаем главную лигу России.
22.06.2023 20:31
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Кто достал больше – США или Украина? Сборную России хотят видеть в УЕФА
Кто достал больше – США или Украина? Сборную России хотят видеть в УЕФА
Советник президента европейского футбола приехал на конференцию РФС и наговорил на огромный пакет санкций.
22.06.2023 16:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя
Безумный футболист резал соперников прямо на поле. Судья встал на сторону негодяя
Игрок напал на оппонентов с оружием, но не получил даже предупреждения.
22.06.2023 10:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.