Испытание для сильнейших. «Зенит» и ЦСКА ждёт тяжёлый старт

Стартовые туры чемпионата России по футболу редко балуют болельщиков яркими противостояниями. Жребий календаря так или иначе бывает привязан к положению команд в таблице предыдущего сезона, поэтому начало нового турнира, как правило, получается для сильнейших команд страны своего рода прогревочным кругом.

Исключения случаются, пусть и не очень часто — как правило, это происходит, когда кто-то из привычных грандов проваливает чемпионат годом ранее. Так, например, первый тур сезона-2004 подарил любителям футбола столичное дерби — «Спартак» на Восточной улице принимал «Динамо». Дело опять же заключалось в том, что извечные московские антагонисты подходили к старту чемпионата в ранге десятой и шестой команд страны, так что с точки зрения системы жеребьёвки это была обычная встреча двух крепких середняков.

Так или иначе, в свете публикации календаря на новый сезон РПЛ, нельзя не обратить внимание на то, как начнётся новый многомесячный марафон для призёров образца прошлого сезона и дебютантов элиты.

СЛОЖНЫЙ СТАРТ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Триумфатор последних пяти лет — «Зенит» из Санкт-Петербурга — с первых же туров столкнётся с непростым испытанием. Начнётся сезон для команды Сергея Семака с двух выездных игр — с «Пари НН» и «Ростовом». Оба клуба недостатка в мотивации не имеют — нижегородцы с трудом сохранили прописку в РПЛ, и возможное поражение на старте станет неприятным сигналом о том, что и на этот раз от грядущего чемпионата не стоит ждать ничего хорошего, в то время, как набранные очки в матче с лидером нашего футбола станут мощным подспорьем на дальнейшем турнирном пути команды — в том числе и с точки зрения мотивации. Ростовчане же обидно упустили медали в последнем туре — и теперь Валерию Карпину не нужно лишний раз настраивать своих игроков на матчи, тем более, настолько статусные. Дальше сине-бело-голубых ждут два принципиальных противостояния — со «Спартаком» и «Динамо», которые разделит визит на Крестовский остров «зубастого» «Факела». Так что петербуржцы вполне могут всерьёз недобрать очков в первых пяти турах.

Источник фото: ФК "Зенит"

ЕСТЬ ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ

Не менее тяжело придётся вкатываться в сезон и серебряным призёрам прошлого чемпионата. Команда Владимира Федотова, как и чемпион, начнёт турнир с двух непростых игр — в Екатеринбурге и Грозном. Дальнейший путь красно-синих чем-то похож на зенитовский — два суперматча — с «Локомотивом» и «Динамо», разделённых «прослойкой» в виде домашней игры с «Сочи». Но для того, чтобы всерьёз составлять конкуренцию «Зениту», надо учиться проходить и через такие испытания. В этом контексте тяжёлый старт для ЦСКА — настоящая проверка на прочность, которая покажет, насколько оправданы чемпионские амбиции команды.

Источник фото: РПЛ

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ

На фоне двух главных конкурентов первый отрезок календаря для «Спартака» выглядит несколько проще. Сезон для красно-белых начнётся дома, где команда Гильермо Абаскаля поочерёдно примет «Оренбург», с которым москвичи на своём поле традиционно играет лучше, чем в гостях, и вернувшуюся в элиту после долгого перерыва калининградскую «Балтику». В Казани «Спартак» тоже почти всегда смотрелся неплохо, но после этого десятикратных чемпионов России ждёт тяжёлый выезд в Екатеринбург и один из главных матчей первого круга — против «Зенита». Впрочем, для «Спартака» неплохой календарь — это не всегда залог успеха. Расписание сезона 2021/22 выглядело прямой дорогой к чемпионству — ЦСКА встретился на турнирном пути команды Паоло Ваноли только в восьмом туре, а «Зенит» — и вовсе в двенадцатом. Но до этого момента красно-белые успели раздать массу очков середнякам и прочно осели во второй половине таблицы. Итог неутешителен — лишь десятое место, не слишком скрасил картину провала и выигранный кубок страны. Самое время сделать выводы и попытаться провести работу над ошибками.

Источник фото: РИА Новости

ПОПЫТКА РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ

Двукратный чемпион России, казанский «Рубин», вернулся в РПЛ после малоприятной командировки в первую лигу. И сразу же получает шанс испытать дух футбола более высокого уровня, отправляясь в гости к «Локомотиву. В третьем туре в столицу Татарстана приедет традиционно колючий в гостевых матчах с казанцами «Спартак», а затем «Рубину» предстоит отправиться в Ростов-на-Дону. А вот в домашних играх с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» пополнять очковый багаж можно и нужно. В противном случае казанцев вновь будет ждать изнурительная борьба за выживание.

Источник фото: РИА Новости

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Калининградские болельщики, спустя долгие годы дождавшиеся возвращения любимой команды в элиту, смогут вновь ощутить дух большого футбола не сразу. «Балтика» начнёт сезон двумя выездными играми — в Сочи и в Москве со «Спартаком». А вот вокруг первого домашнего матча — против воронежского «Факела» — ажиотаж наверняка будет нешуточный. Те же, кто не сможет попасть на эту встречу, наверняка будет штурмовать кассы калининградского красавца-стадиона перед игрой пятого тура с «Уралом» — их любимая команда за это время успеет ещё раз слетать в столицу — на этот раз к «Динамо».

Источник фото: РИА Новости

Так или иначе, первые туры нового чемпионата — это только первые ростки будущих побед и неудач. Итоговый результат куётся на протяжении всего турнира, но успешный старт может задать настроение на весь сезон. Поэтому борьба в предстоящих матчах ожидается нешуточная.