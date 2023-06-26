Поход за хрустальной чашей. Кто отберёт трофей у ЦСКА?

Почти одновременно с публикацией календаря нового сезона российской Премьер-лиги произошло и другое важное событие в нашем футболе — прошла жеребьёвка группового этапа кубка страны. Скептики называют эту стадию турнира лишней, лишающей его динамики и противоречащей духу соревнования, но ряд ярких примеров говорит об обратном.

Достаточно вспомнить матчи «Спартака» и «Зенита», в первом из которых красно-белые прервали неприятную серию, впервые за довольно протяжённый период времени обыграли принципиального соперника, а во втором эмоции и вовсе перехлестнули через край — и становится понятно, что раз уж современные форматы кубковых турниров (пример — все три соревнования под эгидой УЕФА) подразумевают двухкруговые разборки на старте, то и российскому футболу негоже отказываться от подобной практики. К тому же, запланированные регламентом по окончании основного времени серии пенальти при ничейном исходе порой превращаются в ещё более яркое шоу, чем сам матч. Поэтому предварительную стадию для команд РПЛ нужно принять как данность, а сейчас — самое время проанализировать то, что ожидает сильнейшие клубы страны в ближайшее время.

РФС

Подарок для ЦСКА

Действующему обладателю трофея с жеребьёвкой откровенно повезло. Насколько сложный старт ожидается у команды Владимира Федотова в чемпионате, ровно настолько же проще выглядит состав его соперников в кубке страны. Конечно, ЦСКА проходил процедуру распределения по группам из первой корзины, что несколько облегчало жизнь команде, но полностью избежать столичных дерби и получить в соперники три клуба, которые в лучшем случае можно отнести к середнякам — это большая удача.

РИА Новости

Так что проблем с получением места в топ-двойке своего квартета у красно-синих быть не должно. Хотя в Кубке, конечно же, случается всякое. Шансы «Оренбурга», «Сочи» и «Факела» на первый взгляд смотрятся примерно одинаково. Так что борьба за второе и третье места в этой четвёрке обещает стать ожесточённой.

Два плюс два

В группе В явным фаворитом выглядит финалист минувшего розыгрыша — «Ростов». Команда Валерия Карпина в прошлом сезоне дважды остановилась в шаге от важных вех своей истории, став четвёртой в чемпионате страны и дойдя до финала Кубка. Поэтому делить два ключевых турнира на главный и второстепенный южане почти наверняка не будут — и попытаются решить вопрос продолжения борьбы досрочно.

ФК "Ростов"

«Локомотив» в прошлом сезоне долго удивлял с неприятной стороны, существенную часть сезона балансируя на грани расставания с РПЛ. Но учитывая богатую историю побед железнодорожников в кубковых соревнованиях, можно смело говорить: красно-зелёные всегда по умолчанию находятся в числе соискателей трофея, когда речь идёт о матчах на выбывание.

Чуть менее осязаемыми выглядят шансы на продолжение борьбы в рамках пути РПЛ для «Урала» и «Рубина». Екатеринбуржцы в прошлом сезоне всерьёз пошумели в розыгрыше кубка, но выдать второй шикарный турнир подряд им будет очень сложно. А «Рубин» с большой вероятности бросит большую часть ресурсов на то, чтобы закрепиться в РПЛ после досадного вылета и непростого возвращения.

Чемпион и остальные

«Зенит» всегда ставит максимальные задачи в любом из турниров, в которых принимает участие. К тому же, золотой дубль в истории любой команды — это совсем не рядовое событие. Так что досада от вылета в прошлом розыгрыше в противостоянии с «Динамо» наверняка будет использована Сергеем Семаком как мощный стимул и мотивирующий фактор.

ФК "Зенит"

«Ахмат», выигрывавший трофей ещё в тот период, когда команда носила другое название, явно мечтает о повторении успеха. Практически то же касается и «Крыльев Советов», уступивших грозненцам в финале 2004 года. Сложнее всех в этой группе придётся «Балтике», но калининградцы в первом сезоне после возвращения в элиту вряд ли собираются сворачивать горы и вести серьёзную борьбу на двух направлениях.

Месть подаётся холодной

«Спартак» откровенно смазал концовку прошлого сезона РПЛ, приправив это горькое блюдо вылетом из Кубка России от скромного «Акрона». Частично финиш команде Гильермо Абаскаля смазали футболисты «Пари НН», отобрав у красно-белых важнейшие два очка в серебряной гонке. Теперь у москвичей есть отличный шанс поквитаться с обидчиками, приложив руку к их устранению из борьбы за второй по престижности национальный трофей.

РИА Новости

Но есть в этой группе счёты и посерьёзнее. Поражение в финале Кубка 2021-22 годов до сих пор сидит занозой в сердцах динамовских болельщиков, которые не видели трофеев от любимой команды с середины девяностых. Так что два московских дерби, безусловно, украсят борьбу в этом квартете. Готов к жаркой схватке и «Краснодар», которому в этом году не хватило одного шага для того, чтобы в клубном музее появился первый выигранный почётный приз. Так что подсказка любителям находить после каждой жеребьёвке группы смерти на этот раз точно не нужна.

Обновление регламента розыгрыша кубка России, безусловно, породило странную ситуацию, в которой двигаться по пути регионов командам РПЛ едва ли ни выгоднее. Остаётся надеяться, что клубный престиж всё-таки слишком дорог, чтобы разменивать его на хитросплетения турнирных раскладов.

Группа A

• ЦСКА

• «Оренбург»

• «Сочи»

• «Факел»

Группа B

• «Ростов»

• «Локомотив»

• «Урал»

• «Рубин»

Группа C

• «Зенит»

• «Ахмат»

• «Крылья Советов»

• «Балтика»

Группа D

• «Спартак»

• «Краснодар»

• «Динамо»

• «Пари НН»