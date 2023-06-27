Магазинная кража ценой в карьеру. А ведь легенда советского футбола даже не был виновен

В конце 80-х годов прошлого века для советских граждан потихоньку начали открываться возможности для поездок не только в так называемые соцстраны, но и в Западную Европу. Конечно, первыми, для кого это путь открылся уже давно – были спортсмены. Перед распадом СССР местные звезды футбола начали осваивать заграничную целину. Полетели дебютные трансферы за рубеж, первые успехи сменялись разочарованиями. Звезды советского футбола за редким исключением не находили себя в европейском футболе.

Игорь Беланов – звезда киевского «Динамо» и сборной СССР. Лучший бомбардир сборной на чемпионате мира 1986 года в Мексике, в том же году со своим клубом Беланов взял Кубок обладателей кубков, а заодно и «Золотой мяч» - как лучший игрок Европы. В 1989 году у Игоря появилась возможность уехать в чемпионат ФРГ – в клуб «Боруссия» (Менхенгладбах).

РИА Новости

Все начиналось как в сказке. Советская звезда забивала мячи в каждом матче, в команде была настоящая эйфория. Было видно, что приехал сверхкачественный футболист, который поможет «Боруссии» в борьбе за самые высокие места. Однако случилась «грязная» история, которая по сути поставила крест на карьере Беланова в Германии.

Путь Игоря Беланова на олимп большого футбола не был усыпан алмазами. В возрасте шестнадцати лет в автокатастрофе погиб отец будущей звезды советского футбола. В это самое мгновение Беланов превратился в главного кормильца семьи. Наряду с подработками, Игорь закончил ПТУ по специальности каменщик-монтажник конструкций 3-го разряда. Устроился на стройку, а одновременно с работой и учебой, играл в футбол. Путь в большой спорт начался у Беланова с армии, где он попал футбольный клуб СКА (Одесса).

Там-то он и обратил на себя внимание местного «Черноморца», в который перешел в 1981 году. Проявив себя в одесском клубе, в 1985 году Беланов ушел на повышении в киевское «Динамо», где и раскрылся в полной мере. Благодаря качественной и результативной игре за свой клуб, тогдашний тренер сборной Эдуард Малофеев вызвал Беланова в главную команду страны. С этого момента и до отъезда в Германию, Игорь считался одним из лучших игроков СССР и Европы.

РИА Новости

В конце 80-х Беланов стал одним первых советских игроков, который подписал контракт с сильным европейским клубом – «Боруссией» из Менхенгладбаха. Сумма выкупа лидера киевлян была равна двум миллионам немецких марок. В первых шести матчах в Бундеслиге советский голеадор наколотил аж четыре мяча, один из которых был признан лучшим голом месяца. Но потом все пошло наперекосяк. Начались травмы, дрязги с тренерским штабом, а также совершенно неприятная история, которая случилась на ровном месте.

В гости к семье Белановых приехали друзья из бывшего СССР. В одном из немецких магазинов шумную компанию задержали охранники. Выяснилось, что дело было в банальном воровстве. Игорь Беланов даже и подумать не мог, что именно по его персоне будет нанесен серьезный удар. И, хотя, сам он вообще не имел к инциденту никакого отношения, как говорится, осадочек остался, и немалый. Сам игрок говорил, что к нему у полиции не было не единого вопроса, а увезли в участок действительно виновных. Но на Родине эта «сомнительная история» разошлась по всем спортивным СМИ и болельщикам. В то время на кухнях часто можно было услышать обсуждение этого инцидента, а также неприятные выводы, что «наши иначе не умеют вести себя в гостях».

В «Боруссии» за репутационный скандал, с советского футболиста взыскали крупный штраф. А через недолгое время из команды и вовсе пришлось уйти. Перешел Беланов в команду второй Бундеслиги «Айнтрахт» из Брауншвейга, но такую игру, как несколькими годами раннее, Игорь уже не показывал. Карьера быстро укатилась в закат.