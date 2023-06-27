«Барселона» на грани финансового краха. Денег не хватает даже на зарплаты

Барселона» вынуждена подписывать только свободных агентов и продает игроков, чтобы избежать финансового краха.

«Первой ласточкой» стал Илкай Гюндоган, бесплатно перешедший в каталонский клуб из «Манчестер Сити». В составе «горожан» он выступал с 2016 года, выиграл с командой много трофеев, включая Лигу чемпионов.

Гюндоган – топовый игрок, которому «Барса» предложила годовую зарплату 9 миллионов евро, а сумма отступных при его выкупе установлена в 400 миллионов. Столько же получает Роберт Левандовски, но есть много игроков, у кого зарплата в каталонском клубе еще более высокая. Вот только есть в контракте Гюндогана пункт, позволяющий покинуть клуб, если «Барселона» не сможет зарегистрировать его.

ОТ ИГРОКОВ С БОЛЬШИМИ КОНТРАКТАМИ СРОЧНО ИЗБАВЛЯЮТСЯ

Антуан Гризман все еще принадлежит «Барселоне» и только с 1 июля станет полноценным игроком мадридского «Атлетико». Каталонский клуб заработает на этом трансфере 20 миллионов евро, плюс сэкономит на зарплате француза, которая составляла примерно те же 20 миллионов в год.

По окончанию сезона из команды уходят ее многолетние лидеры – Серхио Бускетс и Жорди Альба. Их зарплата составляла соответственно 15,8 и 14,5 миллионов евро в год. Да, оба футболиста уже являются ветеранами, но расставание с ними в первую очередь связано с желанием боссов «Барсы» разгрузить зарплатную ведомость.

Источник фото: ФК "Барселона"

Также журналист Ашраф Бен Аяд сообщал, что в каталонском клубе рассматривают возможность продажи Френки де Йонга этим летом из-за тяжелого финансового положения. Нидерландский полузащитник оценивается в 75 миллионов и получает по контракту около 10 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Многие другие игроки «Барселоны» тоже могут быть проданы, если за них предложат хорошие деньги.

НИКАКИХ ПОКУПОК

Мало того, что в «Барселоне» стали избавляться от дорогостоящих игроков, в клубе еще и не могут позволить себе тратить деньги на трансферы. Похоже, покупок летом от «Барсы» мы не увидим. Все трансферные слухи говорят об этом. Сначала в прессе появилась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону» из ПСЖ. По сообщению Diario Sport, бразилец готов был пойти на понижение зарплаты ради этого перехода. Но наставник сине-гранатовых Хави сразу отмел все эти домыслы, заявив об отсутствии денег на трансфер игрока.

Источник фото: Getty Images

Затем журналист Жерар Ромеро в своих социальных сетях поделился инсайдом об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. У хавбека в конце июня 2023 года заканчивается срок действия контракта с туринским клубом, то есть в испанскую команду он мог бы перейти на правах свободного агента. Долгое время фаворитом в борьбе за Рабьо был «Манчестер Юнайтед», но в итоге он продлил контракт с «Ювентусом».

Уже состоялся переход Илкая Гюндогана в статусе свободного агента. Также «Барселона» планировала подписать 18-летнего вундеркинда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Рыночная стоимость этого бразильского нападающего составляет 18 миллионов евро, у сине-гранатовых просто нет денег на такую покупку.

Источник фото: Getty Images

По информации все того же Жерара Ромеро, руководство «Барселоны» на этой неделе проведет заседание совета директоров, чтобы решить, как действовать в сложившейся ситуации. У клуба нет возможности регистрировать новые сделки, даже подписание Гюндогана под вопросом. Похоже, придется «Барселоне» учиться более бережно распоряжаться финансами. Причем это касается и трансферной политики, и личных контрактов футболистов.