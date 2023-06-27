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Российское судейство пробило дно. Теперь им займутся лучшие арбитры мирового футбола

В РФС решили снова призвать на помощь варягов.
Российское судейство пробило дно. Теперь им займутся лучшие арбитры мирового футбола
27 июня 2023 21:29
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Проблемы с судейством в российском футболе стали уже обыденными, почти в каждом матче исход игры предопределяет не мастерство игроков, а грубые ошибки рефери. Только за прошедший сезон Российской Премьер-лиги было совершенно около 120 результативных ошибок в 240 матчах, что в полтора раза больше, чем в сезоне 2021/2022. Многие судьи с мировым именем не раз ужасались мастерством своих коллег, обслуживающих матчи чемпионата России, однако эта проблема до сих пор не решилась. В новом сезоне уже иностранные специалисты возьмут под свой контроль проблему фатальных судейских ошибок.

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Новое начало нашего судейство

Очередной попыткой привести в чувство российских арбитров стало назначение бывшего арбитра ФИФА серба Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза вместо Павла Каманцева, который за столько лет нахождения на своем посту не смог даже удержать и без того низкий уровень. Именно при нем наши арбитры стали садиться на полиграф и совершать все больше и больше ошибок, несмотря на массовое недовольство общественности. Странные и специфичные методы Каманцева смогли лишь доказать его полную профессиональную непригодность.

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурьянц также неоднократно пытался исправить положение, проводя большое количество реформ. «Я бы не хотел уходить в сторону от тех реформ, которые начал в судействе. Сейчас юридически совмещение проверяется. Однозначно кураторство этой темы остается за мной. И реформы будут завершены», — заявил Хачатурьянц. Увы, несмотря на это, решить вопрос с судейством так и не удалось.

Стоит рассказать о том, кто же такой Мажич. Сербский специалист, начиная с 2009 года, на регулярной основе привлекается к судейству европейских клубных турниров. Мажич успел поработать на двух чемпионатах мира (в 2014 и 2018 годах) и обслуживал Суперкубок УЕФА (2016). Более того, Милорад является единственным сербским арбитром, который обслуживал финал Лиги чемпионов (2018) в современной истории турнира. После окончания судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. У него есть опыт работы инструктором ФИФА, а в сентябре 2022 года он вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

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Также один из лучших мировых арбитров последнего десятилетия Джюнейт Чакыр с высокой долей вероятности войдёт в экспертно-судейскую комиссию РФС. Турок имеет за своими плечами одну из самых ярких судейских карьер в истории футбола. Он регулярно обслуживал матчи плей-офф Лиги чемпионов, в том числе именно он отработал финал 2015 года, в котором встречались «Ювентус» и «Барселона». Также Чакыр судил матчи финальной стадии чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.

Планы на лето

Серб уже успел рассказать о будущих планах, направленных на исправление ситуации с судейством в РПЛ. «Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику»,— рассказал Мажич.

Также Джюнейт Чакыр в новом сезоне пополнит ряды экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Сообщается, что договориться о сотрудничестве с бывшим турецким арбитром ФИФА и УЕФА удалось благодаря вышеупомянутому Мажичу. Иностранных специалистов связывают близкое отношение и многолетнее сотрудничество.

Getty Images

Немного грустно, что РФС не может силами отечественных специалистов решить проблему с неквалифицированными арбитрами, хотя для этого создаются все условия. Несмотря на все это, ситуация остается неутешительной. Нам остается только надеяться, что в очередной раз приглашенные иностранцы выведут футбол России на новый уровень судейства, а также приведут его к международным стандартам. Возможно, благодаря этому мы также сможем увидеть значительные перемены и в турнирной таблицы. Все это мы узнаем уже в новом сезоне.

источник: «Советский спорт»
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