Борьба с фашизмом по-новому. В Италии вывели из обращения номер на футболках

Всеобщая борьба с наследиями различного рода притеснений и радикализма приобретает повальный характер. В США постепенно избавляются от названий команд, связанных с индейцами и рабовладельческим прошлым страны. Матчи на других континентах нередко заканчиваются скандалами из-за того, что темнокожий спортсмен услышал с трибун или от соперников некое оскорбление расистского характера — причём, нередко случается так, что сказанные слова слышал только адресат послания. Презумпция невиновности в данном случае отодвигается на довольно дальний план. Боссы итальянского футбола решили пойти ещё дальше — в рамках борьбы с ультраправыми настроениями, которые нет-нет, да и проскакивают на трибунах в серии А и не только, они решили начать с самого простого — запретить один из номеров на форме игроков, сильно напоминая этим героя известного анекдота, который искал ключи под фонарём, так как там светлее.

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Запретные цифры

Под запрет, как несложно догадаться, попал номер 88, действительно ассоциирующийся у радикально настроенной молодёжи с первыми буквами нацистского приветствия. Номер этот не слишком часто используется в футболе — хотя бы из-за количества игроков, выходящих на поле. Так что чаще всего он означает либо год рождения спортсмена, либо какую-то важную лично для него веху в истории. В связи с этим сразу возникают несколько вопросов. Во-первых, почему бы сразу не запретить куда более часто встречающиеся номера 14 и 18, также фигурирующие в названиях радикальных организаций националистского толка? Во-вторых, порядок на трибунах явно нужно наводить не с цифр. В частности, болельщики «Лацио» давно известны наличием костяка, склонного к демонстрации взглядов, близких к крайне националистическим. Более того, порой поддерживают их и игроки — один из подобных сомнительных перфомансов так и вошёл в историю как «жест Паоло ди Канио» (по имени экс-футболиста римлян).

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А если учесть, что выведение из обращения номера в профессиональном спорте, как правило, считается знаком признания, это решение может дать результаты, диаметральные тому, что задумывалось изначально.

Лишить воздуха

В данной ситуации остаётся добавить лишь одно. Современные системы видеоконтроля дают возможность работникам стадионов и правоохранительных органов контролировать болельщиков от первого до последнего шага в пределах спортивных арен и на ближайших подступах к ним. Поэтому если руководство итальянского футбола всерьёз переживает за безопасность на трибунах, то должно бороться не с номерами на футболках, в которых углядит крамолу далеко не каждый, а с самими хулиганами и дебоширами. Фирменная британская мера в виде пожизненного запрета на посещение спортивных мероприятий в случае серьёзных нарушений выглядит вполне адекватным решением. А то, что кто-то избрал для в качестве символов для своих неблаговидных поступков общепринятые знаки и даже природные явления, может и должно оставаться на их совести.