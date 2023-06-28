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Борьба с фашизмом по-новому. В Италии вывели из обращения номер на футболках

Теперь экс-спартаковцу Марио Пашаличу придётся срочно придумывать что-то новое.
Борьба с фашизмом по-новому. В Италии вывели из обращения номер на футболках
28 июня 2023 12:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Всеобщая борьба с наследиями различного рода притеснений и радикализма приобретает повальный характер. В США постепенно избавляются от названий команд, связанных с индейцами и рабовладельческим прошлым страны. Матчи на других континентах нередко заканчиваются скандалами из-за того, что темнокожий спортсмен услышал с трибун или от соперников некое оскорбление расистского характера — причём, нередко случается так, что сказанные слова слышал только адресат послания. Презумпция невиновности в данном случае отодвигается на довольно дальний план. Боссы итальянского футбола решили пойти ещё дальше — в рамках борьбы с ультраправыми настроениями, которые нет-нет, да и проскакивают на трибунах в серии А и не только, они решили начать с самого простого — запретить один из номеров на форме игроков, сильно напоминая этим героя известного анекдота, который искал ключи под фонарём, так как там светлее.

Getty Images

Запретные цифры

Под запрет, как несложно догадаться, попал номер 88, действительно ассоциирующийся у радикально настроенной молодёжи с первыми буквами нацистского приветствия. Номер этот не слишком часто используется в футболе — хотя бы из-за количества игроков, выходящих на поле. Так что чаще всего он означает либо год рождения спортсмена, либо какую-то важную лично для него веху в истории. В связи с этим сразу возникают несколько вопросов. Во-первых, почему бы сразу не запретить куда более часто встречающиеся номера 14 и 18, также фигурирующие в названиях радикальных организаций националистского толка? Во-вторых, порядок на трибунах явно нужно наводить не с цифр. В частности, болельщики «Лацио» давно известны наличием костяка, склонного к демонстрации взглядов, близких к крайне националистическим. Более того, порой поддерживают их и игроки — один из подобных сомнительных перфомансов так и вошёл в историю как «жест Паоло ди Канио» (по имени экс-футболиста римлян).

Getty Images

А если учесть, что выведение из обращения номера в профессиональном спорте, как правило, считается знаком признания, это решение может дать результаты, диаметральные тому, что задумывалось изначально.

Лишить воздуха

В данной ситуации остаётся добавить лишь одно. Современные системы видеоконтроля дают возможность работникам стадионов и правоохранительных органов контролировать болельщиков от первого до последнего шага в пределах спортивных арен и на ближайших подступах к ним. Поэтому если руководство итальянского футбола всерьёз переживает за безопасность на трибунах, то должно бороться не с номерами на футболках, в которых углядит крамолу далеко не каждый, а с самими хулиганами и дебоширами. Фирменная британская мера в виде пожизненного запрета на посещение спортивных мероприятий в случае серьёзных нарушений выглядит вполне адекватным решением. А то, что кто-то избрал для в качестве символов для своих неблаговидных поступков общепринятые знаки и даже природные явления, может и должно оставаться на их совести.

источник: «Советский спорт»
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