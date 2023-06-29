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«Это путь к OnlyFans». Слуцкий скосплеил мастурбацию Дзюбы

Элитный тренер преобразился в скандального шоумена.
«Это путь к OnlyFans». Слуцкий скосплеил мастурбацию Дзюбы
29 июня 2023 18:05
автор: Виталий Галущак
автор фото: РИА Новости

У Леонида Слуцкого сейчас новый период в жизни. После ухода из «Рубина» он решил развиваться, как медийная личность. Поэтому бывший тренер сборной России стал активно участвовать в различных шоу, в том числе на разных проектах в YouTube. Этот сервис, в отличие от телевидения, дает возможность сниматься в шоу практически без цензуры.

В некоторых из шоу даже приветствуется, когда участники начинают вести себя как можно более «дико». Вот и Леонид Слуцкий постепенно становится «одичалым», попадая то в одну скандальную ситуацию, то в другую. А ведь раньше слыл умным и интеллигентным человеком! Причем оба скандала связаны еще и с другом Слуцкого – Артемом Дзюбой. Он давно известен своим длинным языком и умением попадать в нелицеприятные ситуации.

РАЗГОВОРЫ НА МАТАХ – ЭТО НОРМАЛЬНО

Первый раз Слуцкий и Дзюба всколыхнули общественность, начав вести шоу «Дзюба x Слуцкий | Ну так нельзя, ###». Тренер и футболист выступают в роли ведущих в студии, куда в гости приходят известные личности. Обычно это футболисты, но был в гостях и комик Денис Дорохов. И с первого же выпуска шоу стало понятно, что у него будет «мусорный» формат.

Источник фото: РИА Новости

То есть у ведущих нет четкого плана, как именно пройдет встреча с гостем. Слуцкий и Дзюба много говорят, зачастую перебивая друг друга и своего собеседника. И в своей речи Леонид Викторович использует много ненормативной лексики. Собственно, даже в названии шоу есть три решетки, которые символизируют мат. Конечно, все в нашей стране знают матершинные слова, а многие активно используют их в повседневной жизни. Но от интеллигента Слуцкого такого не ожидали.

ПАРОДИЯ НА ИНТИМНОЕ ВИДЕО ДЗЮБЫ

Слуцкому оказалось мало того шквала критики, который обрушился на него после выхода первого выпуска «Ну так нельзя, ###». Ведь многие известные в футбольном мире люди жестко осудили участие Леонида Викторовича в таком проекте. Слуцкий пошел дальше и стал одним из участников проекта «Большое шоу» Азамата Мусагалиева, сделав пародию на скандальное видео с Дзюбой, где футболист мастурбирует. Это окончательно похоронило репутацию тренера.

Источник фото: РИА Новости

В ходе передачи экс-тренеру необходимо было рассмешить других участников. Для этого он закатывал глаза, высовывал язык и издавал характерные звуки, всем видом намекая на видео своего друга, Артема Дзюбы. Смех у других участников передачи вызвать не удалось, а после было показано, что Слуцкий накачивал мяч с помощью ручного насоса.

Кто-то может сказать, что ничего страшного не произошло. Кому-то такое поведение Слуцкого может даже показаться веселым. Но разве после такой клоунады кто-то из руководителей российских футбольных клубов сможет относиться к нему, как к серьезному специалисту? Уже после участия в «Ну так нельзя, ###» с точки зрения перспектив продолжения тренерской карьеры Слуцкий опустился на дно. Пародия на Дзюбу в «Большом шоу» показала, что Леонид Викторович с легкостью может пробить дно и опуститься еще ниже. А мы с вами наблюдаем, как один из лучших российских тренеров превращается во второсортного шоумена...

Василий Уткин назвал причину, по которой мы в последнее время наблюдаем Леонида Викторовича в различных шоу. «Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к OnlyFans, но там вряд ли будет долгий успех. Ему не помочь. Только сам», - написал комментатор в телеграм-канале.

источник: «Советский спорт»
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