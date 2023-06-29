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Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!

Сергей Карасёв вызван на сбор рефери УЕФА.
Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!
29 июня 2023 21:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Самого авторитетного отечественного судью позвали на сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии в сентябре. В нём примут участие арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации.

До недавнего времени любитель хард-рока Сергей Карасёв считался чуть ли не лучшим российским арбитром, которого постоянно приглашали судить международные матчи. Скандальных решений он почти не принимал, судил умело, без последующих нареканий. Отсюда и его высокий статус. Можно сказать, что Карасёв одно время считался гордостью российского судейского корпуса.

Getty Images

Однако после февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Весь наш спорт, по сути, забанили. Клубы, сборная и даже арбитры остались без международных матчей. Единственным местом работы для арбитров остались внутрироссийские соревнования. Правда, Сергею удалось всё-таки выбраться за пределы нашей страны и отсудить несколько матчей в Саудовской Аравии. Уровень, конечно, несопоставим, но хоть что-то.

Для нашего футбольного сообщества приглашение Карасёва на сборы УЕФА означает прорыв в стрессовой изоляции и даёт небольшую надежду на возвращение под европейское крыло не только судей, но и всего российского футбола. Возможно, в будущем уже всех болельщиков, соскучившихся по противостояниям с европейскими клубами, порадуют положительными новостями.

РИА Новости

Меж тем стоит признать, что в прошедшем сезоне, вероятно, из-за психологических проблем, даже у такого мастадонта российского судейского корпуса, как Карасёв, случались серьезные проблемы профессионального характера. И, если, в некоторых играх, где не участвуют топ-клубы РПЛ, помарки не так видны общественности, то в майском дерби «Спартака» и ЦСКА, Сергей стал чуть ли не главным антигероем. Именно он удалил за неспортивное поведение спартаковца Александра Соболева и армейца Виллиана Рошу.

ФК "Спартак"

Несмотря на то, что Карасев нынче утверждает, что со спины ему сложно было полностью разобраться в щепетильном эпизоде, в итоге случился грандиозный скандал. Позже с армейского бразильца сняли дисквалификацию – было доказано, что как раз он то ничего предосудительного не совершал. Так или иначе, но эта судейская ошибка косвенно повлияла на исход нервного противостояния, а заодно, подпортила карму Сергею Карасеву. Но УЕФА не смотрит на частности, поэтому можно поздравить нашего элитного арбитра с тем, что он возвращается в судейскую европейскую семью.

источник: «Советский спорт»
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