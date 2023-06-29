Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!

Самого авторитетного отечественного судью позвали на сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии в сентябре. В нём примут участие арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации.

До недавнего времени любитель хард-рока Сергей Карасёв считался чуть ли не лучшим российским арбитром, которого постоянно приглашали судить международные матчи. Скандальных решений он почти не принимал, судил умело, без последующих нареканий. Отсюда и его высокий статус. Можно сказать, что Карасёв одно время считался гордостью российского судейского корпуса.

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Однако после февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Весь наш спорт, по сути, забанили. Клубы, сборная и даже арбитры остались без международных матчей. Единственным местом работы для арбитров остались внутрироссийские соревнования. Правда, Сергею удалось всё-таки выбраться за пределы нашей страны и отсудить несколько матчей в Саудовской Аравии. Уровень, конечно, несопоставим, но хоть что-то.

Для нашего футбольного сообщества приглашение Карасёва на сборы УЕФА означает прорыв в стрессовой изоляции и даёт небольшую надежду на возвращение под европейское крыло не только судей, но и всего российского футбола. Возможно, в будущем уже всех болельщиков, соскучившихся по противостояниям с европейскими клубами, порадуют положительными новостями.

РИА Новости

Меж тем стоит признать, что в прошедшем сезоне, вероятно, из-за психологических проблем, даже у такого мастадонта российского судейского корпуса, как Карасёв, случались серьезные проблемы профессионального характера. И, если, в некоторых играх, где не участвуют топ-клубы РПЛ, помарки не так видны общественности, то в майском дерби «Спартака» и ЦСКА, Сергей стал чуть ли не главным антигероем. Именно он удалил за неспортивное поведение спартаковца Александра Соболева и армейца Виллиана Рошу.

ФК "Спартак"

Несмотря на то, что Карасев нынче утверждает, что со спины ему сложно было полностью разобраться в щепетильном эпизоде, в итоге случился грандиозный скандал. Позже с армейского бразильца сняли дисквалификацию – было доказано, что как раз он то ничего предосудительного не совершал. Так или иначе, но эта судейская ошибка косвенно повлияла на исход нервного противостояния, а заодно, подпортила карму Сергею Карасеву. Но УЕФА не смотрит на частности, поэтому можно поздравить нашего элитного арбитра с тем, что он возвращается в судейскую европейскую семью.