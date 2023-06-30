Как россияне опозорились на Олимпиаде. Всему виной ссора москвичей и питерцев

30 июня 1912 года сборная нашей страны (тогда ещё — Российской империи) по футболу провела первый официальный матч в своей истории. Этот момент и принято считать датой рождения национальной команды. Вот только гордиться по итогам дореволюционного периода существования сборной особенно нечем — она не смогла одержать ни одной победы. А вот неудачи были, да ещё какие! Одна из них до сих пор вспоминается как довольно грустный исторический анекдот.

Две сборные в одной

На момент подачи заявки на участие в Олимпийских играх в Стокгольме у нашей страны было, пожалуй, всё необходимое, кроме самого главного — самой национальной сборной. Тем не менее, это не смутило руководителей Всероссийского футбольного союза Георгия Дюперрона и Артура Макферсона. Они начали спешно собирать команду — и столкнулись с серьёзной проблемой. Вечное противостояние Москвы и Петербурга тогда находилось в особенно острой фазе — и представители двух городов долгое время просто-напросто отказывались выходить на поле вместе. Существовал даже проект отправки в столицу Швеции двух отдельных сборных, но этому резонно воспротивились международные спортивные власти. Так или иначе, вопрос был решён — и представительство Москвы и Петербурга в команде было близким к паритету — с небольшим преимуществом тогдашней столицы.

С корабля на унижение

Провожали команду в Стокгольм бурно и с пафосом. На борту парохода «Бирма», на котором сборной и предстояло отправиться в Швецию, а затем и жить на протяжении всего турнира был устроен большой праздник с выступлением официальных лиц и концертом. Добавило хорошего настроения и сообщение с места событий о том, что грозные итальянцы неожиданно проиграли в первом раунде финнам и играть теперь предстоит именно с последними — то есть, по сути, с соотечественниками — Великое княжество Финляндское на тот момент было частью Российской империи.

IOC

В итоге наша молодая команда смогла навязать борьбу соперникам, но в всё же уступила — 1:2. Но выступление в Стокгольме на этом для неё не закончилось. Регламент турнира предусматривал утешительные соревнования для тех, кто выбыл из борьбы за медали. И вот там-то сборную страны, которой руководили уже упоминавшийся Дюперрон и глава Московской футбольной лиги Роберт Фульда, ожидал форменный позор. Сборная Германии, разозлённая неудачей в матче с соседями-австрийцами, буквально размазала нашу команду по газону. 16:0 в пользу соперника — такого унижения история отечественного футбола, к счастью, больше не знала. Игра команды Георгия Ярцева против португальцев, которую злые языки окрестили ночным позором, на этом фоне выглядит небольшой неприятностью.

IOC

Бесславное возвращение

После этого кошмара газеты в нашей стране обрушились со шквалом разгромных материалов в адрес футболистов и руководителей делегации. Самым мягким было высказывание о том, что в роли зрителей наша команда выглядела бы куда достойнее, а идея с поездкой в Стокгольм была большой ошибкой. Но уже через два года началась Первая мировая война — и стране на долгое время стало совсем не до футбола.