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«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение

Политик начал с футболистов, а в итоге разнес весь национальный спорт.
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
01 июля 2023 12:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Александра Лукашенко с полной уверенностью можно назвать главным белорусским болельщиком. В молодости будущий президент сам мечтал о карьере профессионального игрока, но судьба уготовила ему другой путь. Однако страсть к футболу в политике вовсе не остыла.

Неудивительно, что каждую неудачу своей национальной команды глава Беларуси воспринимает близко к сердцу. Пару лет назад очередное поражение сборной буквально вывело Лукашенко из себя.

Александр Григорьевич начал с игроков, а в итоге разнёс весь белорусский футбол.

«Зачем вы их вывели на поле?»

В сентябре 2021 года главная и молодёжная сборные Беларуси выступали на отборочном турнире чемпионата Европы. Оба состава провалились с треском – проиграли 0:1 и 1:2 Чехии и Исландии соответственно, практически лишившись шансов на выход в финальную стадию.

Белорусская федерация футбола

На следующий день, 3 сентября 2021 года, Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия детско-юношеской академии «Динамо», где собрались главные чиновники местной футбольной федерации. Президент не упустил возможности погонять мяч с детьми и… высказать все, что думает об игроках сборной и функционерах, которые «больше отдыхают, чем что-то делают».

- Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев, - обратился к чиновникам Лукашенко.

Белорусская федерация футбола

Это лишь малая часть длинного монолога, в котором президент отчитал не только сборную, но и футболистов любимого минского «Динамо». Он спросил о средней зарплате в команде и приказал игрокам спать с мячом, думая только о футболе, чтобы не позориться на «народные деньги».

Затронул Лукашенко не только профессиональный спорт. Глава государства заявил, что одна из главных проблем белорусского футбола - неразвитость любительских турниров, где парни и девушки бьются с большим рвением, чем те, кто пробился на элитный уровень. В особенности это касается молодых игроков, которые, по словам президента, избалованы большими зарплатами: “Шальных денег больше не будет”, - заявил политик.

Пресс-служба президента Республики Беларусь

Не обошлось без аналогий с Россией и другими странами:

- Проиграл, так ты хоть покажи, что бился. Сегодня спорт — это война, ты должен идти как на войну. Понимаете, вот Россия… что нам равняться? 140-150 миллионов, а нас 10. В Исландии всего несколько сотен тысяч жителей, - заявил Лукашенко.

«Нет результата - нет тренера»

Глава государства пообещал взять футбол под свой личный контроль. В первый же день после встречи был издан законопроект о потолке зарплат, который действует до сих пор – 5800 долларов.

Президент впоследствии разнес в пух и прах всю национальную систему подготовки спортсменов. Со стороны показалось, что Лукашенко чуть ли не возглавил Министерство спорта Беларуси:

Хочу вас всех предупредить: выстраивайте систему. Книжки, что вы издали и мне передали, — это хорошо. Программы и планы – замечательно, но нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена, пусть наверх поднимет. Если этого нет и нет результата, значит, нет тренера, - отрезал глава государства.

Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент и до этого активно принимал участие в развитии спорта: создавал национальные программы развития и направлял большие средства на строительство детско-юношеских академий. Лукашенко также является большим фанатом минского «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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