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Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов

Рядовой матч в рамках Южноамериканского кубка закончился массовой дракой.
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
01 июля 2023 13:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Университарио"

Встреча шестого тура групповой стадии Копа Судамерикана (второго по престижности клубного турнира под эгидой КОНМЕБОЛ) между перуанским «Университарио» и аргентинской «Химнасией» из Ла-Платы на первый взгляд не предвещала какой-либо бури страстей. Гости уверенно замыкали таблицу квартета, а хозяевам для продолжения борьбы достаточно было не проиграть аутсайдеру слишком крупно, чтобы уверенно шагнуть в следующую стадию. Но когда речь идёт о Южной Америке, никогда нельзя быть до конца уверенным, что спокойно начинающаяся календарная игра будет завершена в отведённые сроки. Не раз и не два горячие фанаты из Бразилии, Аргентины и других стран срывали игры, заставляя футбольные власти принимать меры различной степени жёсткости. На этот же раз зачинщиками скандала стали сами непосредственные участники встречи.

ФК "Университарио"

Сигнал к атаке

Матч не спеша катился к завершению. «Университарио» вёл с счётом 1:0, благодаря мячу, забитом ещё до перерыва, и готовился праздновать выход в следующий раунд. Более того, их соперники доигрывали встречу в меньшинстве. Но после того, как главный арбитр отправил в раздевалку раньше срока ещё одного игрока «Химнасии», гости потеряли контроль над эмоциями или просто решили громко проститься с турниром. Так или иначе, серия мелких стычек очень быстро переросла в самую настоящую драку стенка на стенку. Сначала принимающая сторона попыталась утихомирить буянов при помощи стюардов, но это только распалило страсти на поле. Работникам стадиона доставалось наряду с другими оппонентами по побоищу. Прекратить творящийся на газоне и за его пределами кошмар удалось только после вмешательства полиции, и то не сразу. После чего главный арбитр, как ни в чём не бывало, деловито полез в карман за красной карточкой. Интересно, что в этой ситуации он явно решился сделать виновниками происшествия гостей — возможно, чтобы не накалить ещё больше обстановку на трибунах. В итоге в составе «Университарио» были удалены только вратарь Хосе Карвальо, особо отличившийся в кулачном поединке за честь перуанского футбола, и один из запасных. А вот на долю их соперников пришлись ещё шесть красных карточек вдобавок к ранее показанным двум. Так что дальнейшее продолжение игры стало бессмысленным — футболистов у «Химнасии» осталось слишком мало.

CONMEBOL

CONMEBOL

Наказали сами себя

При этом, как ни странно, больше пострадал в этой ситуации «Университарио». Команда продолжает поход за главным призом и, как минимум, в первом матче плей-офф против грозного «Коринтианса» им придётся обходиться без основного вратаря. К тому же КОНМЕБОЛ почти наверняка рассмотрит события, произошедшие на поле, и вынесет свой вердикт, который явно будет куда менее гуманным для клуба из Лимы, чем решение главного арбитра.

ФК "Университарио"

Не исключён и вариант с дисквалификацией стадиона — и тогда аргументов в борьбе с бразильским грандом у команды не останется вовсе. Так что футболистам «Университарио» всё-таки стоило не поддаваться на провокации, если, конечно главное для них — победа, а не участие.

источник: «Советский спорт»
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