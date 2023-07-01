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Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав

К этому непростому решению руководство клуба привели многомиллионные долги.
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
01 июля 2023 17:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

К концу июня могло показаться, что активность на европейском трансферном рынке постепенно затихает. Ведущие клубы Старого Света завершали оформление нескольких громких переходов и дальше уже, по всем прогнозам, не должно было произойти почти ничего интересного. Так что сообщение из стана лучшей команды в истории Лиги Европы стало громом среди ясного неба. Действующие обладатели второго по престижности континентального клубного трофея вынуждены выставить на продажу весь основной состав из-за долга в 90 миллионов евро. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на президента «Севильи» Пепе Кастро. Такого в европейском футболе, пожалуй, ещё не было.

Источник фото: Getty Images

Шоковая терапия

Для болельщиков команды из Андалусии это известие самым настоящим потрясением. Севильцы и так чудом спасли провальный сезон на внутренней арене очередной невероятной победой в Европе, добыв, таким образом, путёвку в Лигу чемпионов. А теперь совершенно непонятно, кто будет представлять цвета клуба в престижнейшем турнире. Купить хоть кого-то более-менее стоящего на те деньги, которые теоретически могут остаться от массовой распродажи, не представляется возможным иначе бы в клубе не пошли на такой шаг, а просто бы оставили большую часть прежнего состава. Так что севильский корабль, по всей видимости, стремительно идёт ко дну.

Продать что-нибудь «ненужное»

Конечно, в условном Лондоне на проблемы испанского клуба могут только снисходительно улыбнуться. Трансферная цена на лидера обладателей другого еврокубка образца минувшего сезона Деклана Райса на протяжении всего межсезонья не опускалась ниже 100 миллионов евро. Так что будь в распоряжении «Севильи» хоть один настолько востребованный игрок, как у «Вест Хэма», они могли бы разом решить все проблемы. Но Кастро уже признал, что такой путь решения проблемы его команде не подходит никто не купит у них одного-двух футболистов даже за искомые 90 миллионов, чтобы хотя бы выйти в ноль. Поэтому приходится ставить на карту дальнейшие перспективы клуба на ближайшие несколько сезонов, чтобы спастись от финансовой катастрофы.

Источник фото: Getty Images

По стопам соседей

Кто-то может сказать, что ряд клубов спокойно находится в статусе должников несколько лет и решает вопрос плавно и постепенно. Но в последнее время контроль со стороны международных чиновников за соблюдением финансового «fair play» существенно ужесточился. Примером могут стать хотя бы страдания «Барселоны», которая с трудом ищет пути выхода из наложенного на неё трансферного бана и упустила из-за этого ряд перспективных кандидатов на место в составе, попутно напугав уже подписанного ей Илкая Гюндогана. Который, к слову, даже настоял на появлении в его контракте пункта о том, что он может уйти в любой момент, если его не удастся заявить причём, не бесплатно, а с получением материальной компенсации за первый год действия соглашения.

По всей видимости, «Севилья» получила очень серьёзное предостережение от испанских и международных спортивных властей о том, что в статусе должника ей больше оставаться нельзя – и начала предпринимать радикальные шаги по выходу из кризиса.

Источник фото: Getty Images

Вот только симпатичная команда Хосе Луиса Мендилибара и в прошлом сезоне не без труда выбралась из турнирного болота в национальном чемпионате. А что может произойти при нынешнем варианте развития событий, остаётся только гадать. Судьбу окончательно утонувших в низших испанских дивизионах географических соседей некогда мощной «Малаги» «Севилья» вряд ли повторит. Но на возвращение к вершинам может понадобиться не один год.

источник: «Советский спорт»
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