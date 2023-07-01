Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав

К концу июня могло показаться, что активность на европейском трансферном рынке постепенно затихает. Ведущие клубы Старого Света завершали оформление нескольких громких переходов и дальше уже, по всем прогнозам, не должно было произойти почти ничего интересного. Так что сообщение из стана лучшей команды в истории Лиги Европы стало громом среди ясного неба. Действующие обладатели второго по престижности континентального клубного трофея вынуждены выставить на продажу весь основной состав из-за долга в 90 миллионов евро. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на президента «Севильи» Пепе Кастро. Такого в европейском футболе, пожалуй, ещё не было.



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Шоковая терапия

Для болельщиков команды из Андалусии это известие самым настоящим потрясением. Севильцы и так чудом спасли провальный сезон на внутренней арене очередной невероятной победой в Европе, добыв, таким образом, путёвку в Лигу чемпионов. А теперь совершенно непонятно, кто будет представлять цвета клуба в престижнейшем турнире. Купить хоть кого-то более-менее стоящего на те деньги, которые теоретически могут остаться от массовой распродажи, не представляется возможным – иначе бы в клубе не пошли на такой шаг, а просто бы оставили большую часть прежнего состава. Так что севильский корабль, по всей видимости, стремительно идёт ко дну.

Продать что-нибудь «ненужное»

Конечно, в условном Лондоне на проблемы испанского клуба могут только снисходительно улыбнуться. Трансферная цена на лидера обладателей другого еврокубка образца минувшего сезона – Деклана Райса – на протяжении всего межсезонья не опускалась ниже 100 миллионов евро. Так что будь в распоряжении «Севильи» хоть один настолько востребованный игрок, как у «Вест Хэма», они могли бы разом решить все проблемы. Но Кастро уже признал, что такой путь решения проблемы его команде не подходит – никто не купит у них одного-двух футболистов даже за искомые 90 миллионов, чтобы хотя бы выйти в ноль. Поэтому приходится ставить на карту дальнейшие перспективы клуба на ближайшие несколько сезонов, чтобы спастись от финансовой катастрофы.

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По стопам соседей

Кто-то может сказать, что ряд клубов спокойно находится в статусе должников несколько лет и решает вопрос плавно и постепенно. Но в последнее время контроль со стороны международных чиновников за соблюдением финансового «fair play» существенно ужесточился. Примером могут стать хотя бы страдания «Барселоны», которая с трудом ищет пути выхода из наложенного на неё трансферного бана и упустила из-за этого ряд перспективных кандидатов на место в составе, попутно напугав уже подписанного ей Илкая Гюндогана. Который, к слову, даже настоял на появлении в его контракте пункта о том, что он может уйти в любой момент, если его не удастся заявить – причём, не бесплатно, а с получением материальной компенсации за первый год действия соглашения.

По всей видимости, «Севилья» получила очень серьёзное предостережение от испанских и международных спортивных властей о том, что в статусе должника ей больше оставаться нельзя – и начала предпринимать радикальные шаги по выходу из кризиса.

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Вот только симпатичная команда Хосе Луиса Мендилибара и в прошлом сезоне не без труда выбралась из турнирного болота в национальном чемпионате. А что может произойти при нынешнем варианте развития событий, остаётся только гадать. Судьбу окончательно утонувших в низших испанских дивизионах географических соседей – некогда мощной «Малаги» – «Севилья» вряд ли повторит. Но на возвращение к вершинам может понадобиться не один год.